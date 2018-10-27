Уфимская афиша на выходные 27 и 28 октября: концерт Стаса Михайлова, премьера комедии «Моя теща» и репетиции Хэллоуина

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-27T11:49:56+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться и куда сходить на досуге

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НА КОНЦЕРТ

28 октября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) выступает Стас Михайлов. Любимец публики, автор песен и один из самых харизматичных артистов отечественной эстрады неизменно собирает полные залы: поклонники никогда не упускают возможности услышать своего любимца вживую. Каждое выступление артиста уникально, программу он выстраивает прямо по ходу концерта, благо обширный репертуар позволяет выбирать самые разные песни - от лирических до танцевальных, под которые фанаты непременно пускаются в пляс. Свою новую программу Стас Михайлов назвал «Лучший день» и включил в нее как совершенно новые композиции, так и полюбившиеся хиты прошлых лет. Кстати, на концертах Стаса Михайлова поклонников, желающих подарить артисту цветы, обычно пускают на сцену, и им даже разрешается сфотографироваться с кумиром. Так что фанатам стоит запастись букетами. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1500 - 7000 руб.

27 октября в ГКЗ «Башкортостан» ( ул. Ленина, 50) выступает культовая башкирская рок-группа «Бурелар» («Волки»), которая успешно соединяет современное гитарное звучание и тексты на башкирском языке. На концерт стоит пойти хотя бы потому, что башкирские «Волки» впервые будут выступать в сопровождении Национального симфонического оркестра республики. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1000 руб.

27 октября в Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58) пройдет два концерта. В малом зале выступит Тувинский национальный симфонический оркестр с программой, включающей этническую музыку и произведения современных композиторов Республики Тыва. А в большом зале народный артист Башкирии Олег Киреев и ансамбль «Орлан» представят любителям джаза новую программу «Джазовые перекрестки». (12+)

Начало концертов: малый зал - в 18.00, большой зал - в 19.00

Цена билетов: 200 - 800 руб.

28 октября в клубе «XI» (ул. 50-летия Октября,19) выступит один из самых многообещающих российских рэперов Markul, включивший башкирскую столицу в число городов своего первого масштабного тура «Great Depression Tour». Творчество молодого рэпера чем-то напоминает творчество Oxxximiron , с которым, кстати, Markul успел записать совместный трек «В тихом омуте». Сегодня в творческом багаже музыканта альбом под названием «Сухим из воды» и одноименный клип, принесший ему широкую известность. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 700 руб.

28 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) ждут музыкальных гурманов - здесь можно будет послушать выступление уникального в своем роде коллектива - московского трио «Kleo2Go», успешно сочетающего русский фольклор и джазовые мотивы. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 300 - 500 руб.

27 октября во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) стоит заглянуть любителям национальной эстрады - здесь выступят казанские артисты - Ризат и Зинира Рамазановы. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1000 руб.

В ТЕАТР

Татарский театр «Нур» ( ул. 50 лет СССР, 36 ) 27 октября приглашает на премьеру музыкальной комедии «Моя теща» (12+) , которую покажут на камерной сцене. На большой сцене субботним вечером можно увидеть комедию «Дамы, балкон и он» (16+). 28 октября в программе комедия ситуаций «Дело было в переулке». (12+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) 27 октября можно увидеть рок-оперу по мотивам башкирского народного эпоса «Акбузат. Белый конь. Златая птица» (12+), а 28 октября - мюзикл «Дюймовочка и принц» .(6+).

Начало спектаклей: 27 октября в 18.00, 28 октября в 14.00 и 18.00.

Цена билетов: 300 - 500 руб.

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) 27 октября покажут лирическую комедию «Муж на час» (12+), а 28 октября - музыкальную мелодраму «Цена счастья». (16+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 160 - 700 руб.

В Национальном молодежном театре им. М. Карима (ул. Ленина, 62) 27 октября можно посмотреть авторскую версию одной из самых популярных пьес русского классического репертуара «Три сестры» Антона Павловича Чехова в постановке петербургского режиссера Ирины Зубжицкой . 28 октября здесь покажут комедию абсурда «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. (16+)

Начало спектаклей в 18.00.

Цена билетов: 200 - 600 руб.

НА ВЕЧЕРИНКУ

27 октября в музыкальном ресторане «Music Hall 27»(ул. Кирова, 27) пройдет репетиция Хэллоуина - вечеринка под названием «Радиация». Обещают полный нейронный разгул , тематические декорации и угощения. Гостям предлагают запастись соответствующими средствами защиты - противогазами, резиновыми перчатками и дождевиками. Впрочем, пустят и без костюмов. (18+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

27 октября в баре «Steam Club» ( лайфстайл центр «Башкирия», ул. Менделеева, 205 а) тоже ждут любителей острых ощущений на вечеринку «Post-Apocalypse Party». (18+)

Начало в 20.00.

Цена билетов: 250 -300 руб.

27 октября в ресторане «Максимилианс» (ул. Менделеева, 137) пройдет вечеринка, посвященная Хэллоуину - обещают настоящее костюмированное шоу и тематическое меню, а гостям в костюмах - призы и подарки. (18+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 300 руб.