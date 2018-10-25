Радий Хабиров назначил сразу двух новых членов руководства Башкирии

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-25T16:26:59+03:00

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Новый глава Башкирии продолжает настраивать состав подчиненных под свои задачи. На этот раз он определился с должностями руководителя правительства и главного борца с коррупцией.

За последние несколько недель Радий Хабиров активно меняет подчиненных своего предшественника. Это вполне ожидаемо, ведь с самого начала врио дал понять, что работать он будет активнее, чем ушедший в отставку Рустэм Хамитов. Более-менее разобравшись с составом премьеров, Хабиров принялся за перестановки в своей администрации.

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ МОСКВЫ

Так, пост руководителя государственного органа занял 40-летний уроженец Карелии Александр Сидякин. Несмотря на место рождения, он успел получить в Башкирии достаточное количество опыта в «нужное» время. С 2005 по 2007 годы он трудился в избирательных органах Уфы и Башкирии. Помимо этого Сидякин возглавлял сразу два региональных отделения политических организаций – «Российскую партию пенсионеров» и «Справедливую Россию» Миронова.

В 2011 году Сидякин впервые стал депутатом Госдумы, правда, уже от партии власти соседнего Татарстана. В законодательном органе он курировал вопросы ЖКХ. С 2016 года депутат возглавлял рабочую группу, занимающуюся вопросами обманутых дольщиков.

Будучи депутатом Госдумы, Сидякин выступал за ужесточение наказание участникам несогласованных митингов. Помимо этого он участвовал в создании законопроекта, вводящего термин «иностранный агент» для зарубежных некоммерческих организаций.

В 2013 году Сидякина исключили из состава «Общероссийского народного фронта». По некоторой информации, это могло произойти из-за того, что Сидякин в открытую выступил против так называемого «закона Димы Яковлева», запрещающего жителям Соединенных штатов усыновлять российских детей. Сам депутат, как и руководство ОНФ, данную информацию опровергает.

Любопытно, что в «бабайские» времена Сидякин был одним из главных помощников Радия Хабирова, занимавшего тогда пост главы администрации Рахимова. Тогда в «белом доме» он занимался своей профессиональной деятельностью, попутно оказывая юридические консультации крупным промышленникам Башкирии. В 2008 году, во время конфликта Рахимова и Хабирова, Сидякин оказался одним из немногих сотрудников здания на Тукаева, открыто поддержавших нынешнего главу республики.

ПОМОЩЬ ИЗ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Вторым назначенным чиновником стал уроженец Уфы Ринат Баширов. Бывший кремлевский советник Хабирова займет пост заместителя главы администрации правительства Башкирии.

Известно, что Баширов будет курировать целый ряд вопросов – от обращений жителей региона до экспертного управления республикой. Но, пожалуй, самой интересной сферой деятельности чиновника станет борьба с коррупцией.

Соответствующий опыт и доверие нового начальства у Баширова имеются. В прошлом 50-летний чиновник работал в налоговой сфере. С 2001 по 20016 годы руководил отделами финансового прогнозирования и урегулирования задолженностей в налоговой службе Башкирии. После компетенции Баширова пригодились на федеральном уровне – с 2009 по 2013 годы он работал советником в кремлевской администрации. В 2010 году чиновник попытался вернуться в Башкирию и начал трудиться в администрации Хамитова, но, по информации «Ъ», в чем-то их взгляды не сошлись, и Баширов вернулся в Москву. Судя по всему, на этот раз чиновник вернулся на Родину надолго.

МНЕНИЕ

Политолог Дмитрий Казанцев:

– Руководитель республиканской администрации – это стержневая должность во властно-управленческой вертикали региона. Она включает в себя не только решение оперативных задач, поставленных первым лицом Башкортостана, но и общее администрирование работы госсектора, повышение престижа и устойчивости региональных властей, а также эффективное взаимодействие с элитными группами, в том числе финансово-промышленными.

Александр Сидякин, несмотря на относительно молодой возраст, уже имеет за своими плечами весомый багаж знаний в сфере политического менеджмента. В разные годы он обеспечивал правовую поддержку и де-факто выступал политконсультантом руководства Брянской области и Башкортостана, работал советником топ-менеджмента УМПО, являющегося крупнейшим предприятием республики. Ценным является и его опыт общественной деятельности, связанный с такими институтами гражданского общества, как Федерация независимых профсоюзов России и ОНФ. Тем более что следующий год для местных властей и жителей региона ключевой в плане и выборов главы Башкортостана, и юбилея республики. Следовательно, выстраивание взаимодействия с административными и бизнес-элитами региона, общественными структурами и протестной аудиторией станет одной из первейших задач Александра Сидякина на новом посту.

Арсен Шаяхметов, научный сотрудник НИИЦ БАГСУ:

Как и следовало ожидать, первоочередным и самым обсуждаемым вопросом в повестке Радия Хабирова стал кадровый. Сперва «гремели» перестановки в правительстве и предприятиях государственного сектора, теперь же глава региона сконцентрировался на формировании своей непосредственной команды. Основной тренд очевиден и понятен – Радий Фаритович назначает на ключевые должности людей, с которыми он долгое работал или взаимодействовал, проверенных и заслуживших его доверие.

Администрацию Главы Республики Башкортостан возглавил Александр Сидякин – политик известный не только в регионе, но и на федеральном уровне. Хоть он не уроженец республики, но приехал сюда достаточно давно, несколько лет в середине «нулевых» отработав на руководящих должностях в различных близких к государству организациях, а также занимаясь политической и политтехнологической деятельностью. После избрания в Государственную Думу в 2011 году он получил широкую известность уже на федеральном уровне, благодаря своей резонансной и неоднозначной деятельности в качестве депутата. В частности, его имя часто связывалось с принятием непопулярных законов об ужесточении требований к НКО и организации массовых мероприятий, а также в контексте ряда других событий. С другой стороны, публичная позиция господина Сидякина против принятия «антисиротского закона» вызывала значительное недовольство коллег по партии. Думаю, что Александр Валентинович станет надежным проводником и реализатором идей Радия Хабирова, а его связи и контакты на уровне федерального центра могут позволить привлечь дополнительные инвестиции и проекты в Республику Башкортостан. С другой стороны, Александр Сидякин имел не самую позитивную прессу, что также может отразиться на его репутации.

Другое актуальное назначение - Ринат Баширов в качестве заместителя Руководителя Администрации Главы. Ринат Рашитович, в отличие от своего непосредственного начальника, является менее медийной и публичной фигурой. В начале века он много лет отработал в налоговом органе и республиканском Министерстве финансов, дослужившись до замминистра, а из республики уехал почти 10 лет назад и с тех пор тесно работал с Радием Хабировым в Москве. Таким образом, он обладает необходимым кредитом доверия со стороны главы региона, чтобы курировать реализацию приоритетных направлений в госсекторе на сегодняшний день: повышение эффективности и прозрачности госуправления и борьба с коррупцией.

В целом рано говорить насколько успешно справятся Александр Сидякин и Ринат Баширов с новыми обязанности. Очевидно лишь то, что Радий Фаритович будет спрашивать с них не менее строго, чем с других своих коллег.

Фото: С 2011 года Александр Сидякин работал депутатом Госдумы

Фото: Ранее Ринат Баширов пытался вернуться на работу в Башкирию