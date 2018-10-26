«Услышала диагноз, и земля ушла из-под ног»: 22-летняя Лариса Забирова из Башкирии столкнулась со страшной болезнью

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-26T07:09:39+03:00

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19 сентября жизнь 22-летней Ларисы Забировой разделилась на «до» и «после». В этот день молодой девушке поставили страшный диагноз - рак крови.

Лариса мечтала жить в Москве, недавно перебралась в город Видное в Подмосковье, где нашла работу, временно прописалась. В последнее время она чувствовала недомогание – у нее кружилась голова, были носовые кровотечения.

- На теле ни с того, ни с сего появлялись синяки – синие, зеленые, бордовые, - рассказывает Лариса. - Я решила обратиться в больницу, сдала необходимые анализы. Когда услышала диагноз, у меня земля ушла из-под ног. У меня диагностировали острый миелобластный лейкоз.

На данный момент девушка находится в стационаре в Подольске. Врачи в настоящий момент бьются за ее жизнь. Лариса потеряла зрение на 70% - практически не видит, а если и видит, то не четко и размыто.

- Все очень болит, со мной сейчас моя мама. Я почти не встаю, терплю через силу боли в органах. Когда мое состояние крови придет в норму, нужна будет операция по пересадке костного мозга, - продолжает Лариса.

Как ей станет лучше, ее переведут в Уфу. Сколько денег понадобится на дорожные расходы, операцию, препараты и анализы – пока неизвестно. Знают только одно – очень много.

Семья Забировых пока готовит «подушку безопасности», чтобы в любой момент быть готовыми к операции и необходимым процедурам.

Если вы хотите помочь Ларисе, это можно сделать переводом средств на номер карты Сбербанка: 4276 1600 2938 6076.

Получатель средств Наиль Рустамович Забиров, отец девушки.