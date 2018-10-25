Пропавшего в Башкирии боксера Рината Гумерова застрелили из-за денег

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-25T15:37:59+03:00

Злоумышленник убил еще двоих и затем покончил жизнь самоубийством

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В Салавате прекратили поиски 57-летнего Рината Гумерова, который неделю назад уехал на работу и не вернулся. Как ранее сообщали волонтеры, мужчину нашли мертвым.

В следственном комитете рассказали подробности гибели жителя Салавата: председатель местной городской федерации бокса был убит. Более того, убийца на этом не ограничился, и в этот день расквитался еще с двумя людьми, а затем покончил жизнь самоубийством.

Как рассказали в следкоме Башкирии, все началось с того, что 23 октября в полицию поступил звонок о том, что в селе Зирган Мелеузовского района Башкирии в частном доме нашли тела супругов – 59-летней женщины и 57-летнего мужчины. На место незамедлительно выехали правоохранители, было возбуждено дело по двум статьям – убийство двух и более лиц, незаконное хранение оружия.

УБИЛ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Позднее удалось установить личность убийцы. Им оказался 58-летний житель Салавата. В ходе проведения следственных действий выяснилось, что он также причастен к исчезновению Гумерова.

Оказалось, что в период с 19 по 23 октября злоумышленник встретился с Гумеровым, у которого ранее занимал крупную сумму денег, и поссорился с ним. Вероятно, тот просил поскорее вернуть долг. Должник же в ответ достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в туловище и голову. Пострадавший от ранений скончался на месте ЧП. Испугавшись, убийца отогнал машину в гараж в Салавате, а тело спрятал в погребе своего дачного участка.

Совершив преступление, он поехал к родителям своей сожительницы, чтобы занять у них денег. Они тоже ответили отказом, возникла ссора, и тогда мужчина просто застрелил родителей возлюбленной.

ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ

Скрывать следы второго преступления убийца не стал. Мужчина вернулся в Салават и покончил с собой.

Сейчас делом занимаются следователи. Автомобиль убитого Рината Гумерова найден, в настоящий момент осматриваются места происшествий. Все тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, также назначены биологическая, трасологическая и баллистическая судебные экспертизы.

Напомним, что поиски Рината начались 19-октября – мужчина уехал на личном автомобиле «Тойота Рав 4» на работу и не вернулся домой. Его супруга забила тревогу – написала заявление в полицию и обратилась к волонтерам.

Узнав у полицейских, где находился телефон Рината в последний раз, поисковики вышли на след. К несчастью, они завершились трагично.

Ринат был спортсменом и председателем федерации бокса Салавата. Недавно женился на 32-летней женщине.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.