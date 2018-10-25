«Серые кардиналы» автобусного рынка Уфы

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-25T09:12:47+03:00

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Объявленная врио главы Башкирии Радием Хабировым война с нелегальными автоперевозчиками в Уфе достигла своего апогея. В минувший вторник, 23 октября, многие горожане стали жаловаться на чрезмерную загруженность автобусов и непривычно большое количество людей на остановках.

Многие опаздывали на работу, а из некоторых районов и вовсе было невозможно выехать на общественном транспорте. Особенно остро эта проблема коснулась жителей Благовещенска и Иглино – большинство населения там работает в башкирской столице.

ЗАБАСТОВКА ИЛИ САБОТАЖ

За день до «транспортного коллапса» в соцсетях распространилась информация о грядущей «забастовке маршрутчиков». Якобы, владельцы нелегальных маршруток запретили своим водителям выходить на работу, надеясь таким образом привлечь внимание республиканских властей. Как известно, от этой «акции неповиновения» пострадали тысячи жителей Уфы.

Суть требований «нелегалов» к властям была довольно проста: не трогайте нас и мы будем нормально работать. А своим невыездом на улицы города они хотели показать, что без них город не справится. В среду, 24 октября, ситуация нормализовалась.

Как выяснилось, врио главы Башкирии Радий Хабиров и не планировал отступать. Как сообщает «Башинформ», переговоры руководителя региона с представителями перевозчиков все же состоялись. Однако Хабиров отправил «нелегалов» на конкурс, который, по предварительным данным, пройдет в ноябре. По его результатам будут распределяться маршруты общественного транспорта среди лицензированных автоперевозчиков. Врио главы республики, таким образом, показал, что не потерпит нелегалов. Хочешь заниматься пассажирскими перевозками – легализуйся.

Ранее по поручению Хабирова госкомтранс Башкирии разработал план по «транспортной реформе» в Уфе. На данный момент по улицам башкирской столицы передвигаются 1300 нелегальных автобусов. Предполагается, что к 2020 году на их месте будут работать только легальные, а количество «ПАЗиков» сократится до 177 единиц.

Все последние меры городских властей так и не разрешили проблемы общественного транспорта

ПРОТИВ КОГО ВОЮЮТ

Рынок пассажирских перевозок в Уфе сформировался около 10 лет назад. Постепенно столицу Башкирии заполоняли «ПАЗы», «Газели» и микроавтобусы зарубежного производства – «Форд», «Мерседес Спринтер», «Рено» и другие. Постоянные жалобы уфимцев на хамство со стороны водителей, невыносимые условия проезда в «ПАЗиках» и поведение водителей автобусов на дорогах имеют вполне конкретных адресатов. Именно владельцев пассажирских автобусов горожане винят во всех проблемах общественного транспорта. «Комсомолка» узнавала кто же они, хозяева уфимских маршруток.

САМЫЙ БОГАТЫЙ

Самым крупным частным извозчиком в Уфе считается индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. В его ведении находится 16 маршрутов, которые обслуживают 768 автобусов. Согласно открытым данным, 26 «ПАЗов» у него находятся в лизинге. Договоры об аренде 24 из них истекают в октябре 2020 года, еще двух – в следующем году. Кроме того, Батыров взял в лизинг до 2021 года еще 21 микроавтобус марки «Мерседес».

Фанис Батыров - самый богатый бизнесмен-транспортник. Фото: «КоммерсантЪ-Уфа»

Фанис Батыров постоянный участник госзакупок. Несколько раз он выигрывал тендеры на перевозку сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Сейчас у него есть действующий контракт, срок исполнения которого – 31 декабря 2018 года. Сумма заключенного контракта составляет 3,911 млн рублей.

У Фаниса Батырова есть еще одна компания – ООО «Спецстройтранс». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано налоговыми органами в 2005 году и занимается всевозможными строительными работами. Соучредителем организации является, предположительно, сын Фаниса Алмаз Батыров. Примечательно, что согласно финансовой отчетности за 2015 – 2017 годы, фирма испытывает некоторые трудности. Только в прошлом году чистый убыток составил 20,7 млн рублей.

ПО ЗАКАЗУ ВОЕНКОМАТОВ

Еще один частный перевозчик – ООО «Компания Уфа-Лайн». Фирме принадлежит, в общей сложности, 380 автобусов, она обслуживает 13 городских маршрутов. Владельцем организации является Ильшат Хайруллин. «КоммерсантЪ-Уфа» называет этого человека близким к руководству транспортного управления уфимской мэрии.

По данным Картотека.ру, на сегодняшний день фирма Ильшата Хайруллина имеет 6 договоров лизинга на 15 микроавтобусов марки «Мерседес». К тому же, «Уфа-Лайн» участвует в тендерах аж с 2011 года. За все это время предприятие выиграло немало госконтрактов на пассажирские перевозки. В числе заказчиков лишь два госучреждения – Республиканские военные комиссариаты Татарстана и Башкирии.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕСТОРАНА И МЕЦЕНАТ ГОДА

Одна из самых старых фирм-перевозчиков на уфимском рынке – ООО «Арбат+». Работает компания с 2002 года, владельцем предприятия является Сергей Белов. Господин Белов, в отличие от Фаниса Батырова и Ильшата Хайруллина, не специализируется только на пассажирских перевозках. Согласно открытым дынным, у него есть ресторан в Геленджике.

«Арбат+» контролирует 8 городских маршрутов, которые обслуживает 247 автобусов. Информации об участии организации в госзакупках и аукционах на сегодняшний день нет.

В 2006 году лицензию на пассажирские перевозки получила компания «Пан-авто» Александра Пудовина. Еще пять лет назад фирма обслуживала 10 маршрутов, но после конкурса в 2013 году их количество сократилось до шести. На балансе организации находится 185 автобусов. Информации о госзакупках и договорах лизинга в открытых источниках также нет.

Пять маршрутов в Уфе обслуживают 185 автобусов ООО «Альянс-СКД» Александра и Николая Струевых. Последний известен горожанам как спонсор проведения ряда массовых спортивных мероприятий. В этом году он удостоился звания «Меценат года Демского района Уфы».

Примечательно, что фирма отца и сына Струевых была «официальным перевозчиком» на «Матче звезд КХЛ», который проходил в начале прошлого года в Уфе.

АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ

Еще на четырех уфимских маршрутах работают 58 автобусов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Конофи Миназову. Вместе с Айгуль Гусмановой он также является совладельцем ООО «Уфимские автобусные линии». Организация обслуживает один маршрут, на который ежедневно выезжают 30 автобусов.

СВЯЗЬ С СОЮЗОМ АВТОПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Не менее интересный извозчик – ООО «Регион-Авто». Его владельцем являются Виктор Искалин, который также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и Наталья Краснобородская. У Искалина имеется доля в ООО «Уфа-Север», где ранее в число учредителей входил Юрий Заборский. Последний, согласно открытым данным, входит в состав учредителей РОО «Союз автопредпринимателей Республики Башкортостан». Той самой, в офисе которой, 24 октября проводили обыски правоохранительные органы.

Всего в ведении «Регион-Авто» находится четыре пассажирских маршрута, которые обслуживает 72 автобуса. ИП Искалин же контролирует еще три при наличии в автопарке 71 автобуса.

Две организации-перевозчика принадлежат экс-депутату Госсобрания-Курултая Башкирии, члену фракции КПРФ, Виктору Сандакову. Фирмы с похожими названиями «Техника», контролируют три маршрута и владеют 64 автобусами.

Еще один маршрут с 13 автобусами обслуживает индивидуальный предприниматель Игорь Сват.