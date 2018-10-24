Гол Хартикайнена головой приносит «Салавату Юлаеву» победу над СКА

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-24T21:14:11+03:00

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Еще не остыли раны после тяжелого и энергозатратного матча против «Авангарда», как в столице Башкирии уже приземлился борт с одним из главных фаворитов сезона – санкт-петербургским СКА. В настоящий момент главному тренеру «юлаевцев» Николаю Цулыгину не позавидуешь. Его команда не бежит, вымучивает практически каждый гол, а календарь подкидывается одного сильного соперника за другим. Но тут ничего не поделаешь, скрепя зубами, приходится выходить и пытаться цепляться за очки. Потерпеть оставалось недолго, после игры с питерцами календарь КХЛ над уфимцами сжалится.

Опасные моменты у ворот гостей начали появляться уже в первом периодеФото: Рустем АХУНОВ

Перед самым началом матча стало известно, что в семье лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка произошло горе – погиб близкий родственник. Несмотря на случившееся, шведский форвард нашел в себе выйти на площадку. Ему разрешили играть с траурной повязкой, также друга поддержал вратарь Метсола, сменивший привычный белый блин на черный.

ГОСТИ НАЧАЛИ ПО-ХОЗЯЙСКИ

Гости приехали в Уфу только за победой. Это стало понятно уже по первым минутам матча. СКА буквально обрушился всей своей мощью на ворота «юлаевцев» и попытался забить уже в самом дебюте. Наверное, питерцы припоминали, что именно «Салават Юлаев» нанес фаворитам одно из поражений в основное время в нынешнем сезоне. Таких обидчиков, в принципе, у «армейцев» очень мало, поэтому взять реванш наверняка было делом чести.

Примеривший капитанскую повязку Бурдасов общается с судьямиФото: Рустем АХУНОВ

Вот так вот сразу на авансцену пришлось выходить Метсоле, который все последние матчи и так играет без замен. На этого парня в Уфе уже потихоньку начинают молиться, особенно припоминая «веселых» Сведберга и Скривенса.

Всего за первый период СКА нанес в створ ворот хозяев 16 бросков. Уфа ответила лишь тремя. Учитывая статистику, рассказывать, как развивался матч, наверное, даже не стоит. Если ранее «Салават Юлаев», несмотря на всю усталость, пытался хотя бы в первом периоде показать свой максимум, то здесь эту попытку пресекли наглухо. То, что шайба лишь раз побывала за спиной Метсолы, это настоящее чудо. Автором гола стал Гусев, который сумел откликнуться на неожиданный пас Херсли. Нападающий сборной России бросал фактически по пустым воротам, так как финский вратарь не успел сместиться.

ДЕРЖИТЕ БУРДАСОВА!

Казалось, что у уфимских хоккеистов полностью отсутствуют силы на какой-либо внятный ответ, а гости тем временем легко и просто на классе смогут довести матч до логической победы. В принципе, второй период полностью вписывался в эту теорию. Питерцы по-прежнему владели территориальным преимуществом, атаковали острее и бросали, бросали, бросали.

Если бы гости сохранили этот темп, то вполне могли выносить соперника ногами вперед, однако вдруг они зачем-то принялись грубить. Порой это даже было слишком нагло. Ненужные толчки в рядовых эпизодах, какие-то высказывания в адрес уфимцев, а периодически случались и очень грубые фолы. Так, Панина практически впечатали в борт, когда он просто мирно стоял. Судьи же даже бровью не повели, совершенно не обратив на это внимание. Капитан «юлаевцев» опешил от такого, а до предела градус непонимания взлетел, когда через минуту самого Панина моментально отправили на скамейку штрафников за легкую блокировку.

Ну что же, провокации провокациями, но игру в хоккей никто не отменял. «Салават Юлаев» на эту грязь решил ответить единственным правильным оружием, а именно голом. Чересчур поверили в себя гости, за что их лично наказал Бурдасов. Тройка нападения «юлаевцев» улетела в лихую контратаку, которую развил Ткачев, а Хохряков в тяжелом положении сумел отдать передачу лучшем снайперу клуба. Тот естественно промахнуться не мог, такие моменты для него хлеб – 1:1.

ФУТБОЛЬНЫЙ ГОЛ

Ответный гол был забит в концовке второго периода, поэтому разозлил СКА еще больше. Но гости почему-то не могли вернуться для выяснения отношений на лед и решили вновь ответить грубостью. Гавриков по какой-то необъяснимой причине вдруг принялся махать клюшкой перед лицом Умарка, угрожая тому ударом. При этом питерский защитник сидел на скамейке запасных, да еще и улыбался. Хорошо, что хоть такое судьи не пропустили, а то Дацюк очень долго пытался им объяснить, что ничего не случилось, и это лишь детская шалость.

«Армейский» клуб в третьем периоде по-прежнему выглядел посвежее и быстрее, но зря они разозлили уфимцев своими неспортивными действиями. «Салават Юлаев» превратился в хитрого хищника, свирепого и полностью нацеленного на свою жертву. За спиной стоял фантастический Метсола, который потащит все, поэтому нужно было просто внимательнее отнестись к своим моментам.

Ждать пришлось вплоть до последней минуты основного времени. И опять же СКА погубила собственная наглость. Дергачев в большинстве в концовке взял да и просто врезал Жаркову клюшкой по лицу, при этом сделал вид, что он святейший человек на Земле. От нарушения отмазаться не удалось, пришлось под крики уфимских болельщиков отправляться в штрафной бокс.

Заработанное на Жаркове удаление помогло «юлаевцам»Фото: Рустем АХУНОВ

Вот тут-то и включилась по-настоящему «Уфа-Арена». Внутри чаши все загудело, напряжение зависло дичайшее, а до сирены оставалось меньше половины минуты. После вбрасывания Умарк со всей злости бросил по воротам, шайба по пути несколько раз стукнулась о хоккеистов и отскочила точно в голову Хартикайнена. Финский форвард ничего и осознать не успел, как стал автором победного и своего самого курьезного гола в карьере – 2:1. Ну что тут скажешь, фортуна всегда на стороне сильнейших, питерцы были наказаны за свое высокомерие.

Матч для «Салавата Юлаева» получился тяжелейшим и команде сейчас определенно нужен выходной. Следующий матч только в воскресенье, 28 октября. В соперниках подмосковный «Витязь».