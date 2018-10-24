Уфимка через 13 лет узнала насильника, который надругался над ней в детстве

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-24T14:45:42+03:00

В этой форме преступник подошел к девочке и представился милиционером

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Эта чудовищная история произошла в 2005 году. Нетрезвый мужчина увел со школьного двора первоклассницу и, угрожая убийством, изнасиловал малышку. Тогда поймать преступника не удалось. Дело быстро превратилось в «глухарь», завязнув в архивах. Раскрыто оно было через 13 лет, буквально чудом.

«БУДЕШЬ ПЛАКАТЬ, Я ТЕБЯ УБЬЮ»

Это был теплый майский день. На школьном дворе весело играли первоклашки: семилетняя Алина (здесь и далее имена изменены – ред.) и ее восьмилетний друг Артем. Дети собирали мусор и пытались его поджечь. Неожиданно к школьникам подошел нетрезвый мужчина в форме с жетоном и, представившись милиционером, начал отчитывать малышню за баловство.

- А ну пойдемте со мной в милицию, - грозно сверкал глазами незнакомец. – Сейчас ваших родителей позову, пусть полюбуются, что их дети вытворяют!

Перепуганный Артем со всех ног бросился бежать, а маленькая Алина осталась. Ничего не подозревая, девочка пошла за «дядей-милиционером», с ужасом думая, как же расстроится мама. Вот только вместо отдела мужчина завел девочку в безлюдные гаражи и приказал раздеться…

Растерянная Алина попыталась убежать, но мужчина схватил ее за горло и прошипел, что задушит ее, если та не будет слушаться. Затем снял с себя куртку и бросил на землю: «Ложись!». От боли и страха Алина заплакала, но слезы ребенка не остановили извращенца.

- На! Пей, чтобы расслабиться! - насильник заставил малышку сделать несколько глотков пива, а затем начались десять минут настоящего ада, который разделил жизнь совсем юной Алины на «до» и «после».

Завершив дело, мужчина, не чувствуя ни капли стыда или страха, одел девочку и спокойно проводил ее до дома. Малышка не проронила ни слова.

Зайдя в квартиру, Алина разрыдалась и начала биться в истерике. Обезумевшая от ненависти мама бросилась к телефону. Она думала только об одном – «ублюдка надо поймать».

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

На место происшествия немедленно выехали следователи. За гаражами они нашли пустую пивную бутылку, на которой позже обнаружат шесть отпечатков пальцев, три из которых принадлежали Алине. Остальные идентифицировать не удалось, их не было в базе нарушителей закона.

С футболки девочки удалось взять биологический образец преступника, но и генетическая экспертиза не принесла никаких результатов.

По словам соседей, подозрительный мужчина в камуфлированной форме с надписью «охрана» часто ошивался на школьном дворе: подходил к детям, спрашивал, как их зовут, и предлагал угостить мороженым. Дети смеялись и убегали, но незнакомец и не думал их догонять. Со слов очевидцев был составлен фоторобот преступника, который совпал с описаниями маленькой Алины.

Совпадение с фотороботом подозреваемого составило более 80 процентовФото: Яна Базекина

Кстати, нашлись и свидетели: соседский мальчишка, который играл с друзьями в прятки и забежал в гаражи, видел, как подозрительный дядя помогает заплаканной девочке одеваться. Мальчик немедленно побежал домой и рассказал об этом родителям, а те передали его слова следователям.

- Конечно, в первую очередь, отрабатывались все частные охранные предприятия, - рассказывает Азат Вахитов, следователь, взявшийся распутывать это дело в 2018 году. – Опрашивали сотрудников, сверяли с фотопортретами. Совпадений не было. И только в этом году выяснилось, что тот ЧОП, где работал наш подозреваемый, оказался неохваченным. Вот такая вот досадная оплошность. В общем, тогда, в 2005 году, установить личность преступника не удалось.

НАЙТИ НАСИЛЬНИКА УДАЛОСЬ ЧЕРЕЗ 13 ЛЕТ

В конце 2017 года Следственный отдел по Советскому району Уфы возглавил подполковник юстиции Азат Фаритович Вахитов, который сразу же поднял из архива все нераскрытые дела, чтобы заново отправить их на проверку.

- Я заново перечитывал их и одновременно отправлял материалы для проверки по различным криминалистическим учётам, в том числе и по дактилоскопическим, - рассказывает Азат Вахитов. – Среди прочих уголовных дел, отправил на проверку и материалы данного уголовного дела. Пришел ответ, что один из шести отпечатков пальцев, найденных на бутылке, принадлежит некому Ильшату Ильмурзину 1978 года рождения (имя изменено – ред.).

Следователь Азат Вахитов распутал дело, которое долгие годы считалось бесперспективным

Получив зацепку, следователь решил «пробить» личность Ильмурзина. С помощью сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью удалось выяснить, что мужчина ни разу не был женат, не имел детей, в молодости несколько лет проработал в милиции, после чего уволился, и долгие годы трудился охранником.

Тогда же выяснилось, что в злополучном 2005 году Ильмурзин числился сотрудником ЧОПа и проживал в паре кварталов от той самой школы.

Следователи нашли профиль Ильмурзина в социальных сетях: взяли оттуда фотографию и отправили в экспертно-криминалистический центр для проведения сравнительного исследования. Совпадение с фотороботом подозреваемого составило более 80 процентов.

ПРЕСТУПНИК БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ ВСЕ ЗАБЫЛИ

- Оставалось проверить одно обстоятельство, - продолжает Азат Вахитов. – С 2005 года у нас оставался генотип биоматериала преступника, взятый с футболки девочки. Нам нужно было получить образец генотипа Ильмурзина, чтобы сравнить их.

- В начале июля мы пригласили Ильмурзина в отдел, чтобы проверить его на полиграфе, - рассказывает следователь. Тут пришлось пойти на маленькую хитрость: Ильмурзина пригласили в отдел под легендой расследования разбоя, произошедшего в Бирске в 2016 году.

– Он шел с полной уверенностью, что это продолжается расследование разбоя в Бирске. Сначала ему задавали вопросы на отвлеченные темы, а потом плавно перешли к вопросам об изнасиловании. И хотя мужчина все отрицал, его реакция четко показала, что он все помнит и помнит содеянное в подробностях.

После полиграфа Ильмурзина оставили для беседы «по душам». Сначала он отшучивался и отнекивался, но уже через полчаса дал признательные показания.

«ОНА УЗНАЛА ЕГО С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА»

Ильшат рассказал, как в тот злополучный день возвращался домой и проходил мимо школьного двора. Накануне из армии вернулся младший брат, и всю ночь родственники отмечали радостное событие.

С утра Ильмурзин проводил брата на вокзал, а сам отправился домой, и тут увидел, как дети поджигают мусор.

- Сам не знаю, как так получилось, - разводил на допросах руками насильник. – Не понимаю, как меня могло потянуть на маленькую девочку.

Кстати, экспертиза его слова подтвердила. Наклонностей к педофилии психологи действительно не нашли.

- Не знаю, пьяный был, - уставившись в пол, угрюмо повторял Ильмурзин на допросах. – Бес попутал, наверное…

Уже в рамках официально возбужденного уголовного дела был взят образец слюны, и экспертиза показала, что такой генотип возможен только у одного из шести лиц на Земле.

Самым тяжелым моментом, как признается следователь, была очная ставка, на которую пригласили уже повзрослевшую Алину. Маленькая хрупкая девочка превратилась в двадцатилетнюю красавицу, профессионально занимающуюся спортом.

Алина рассказала, что очень тяжело переживала случившееся, а потому упросила родителей записать ее на секцию боевых искусств. Теперь девушка работает тренером и сама учит маленьких девочек обороняться от злых взрослых «дяденек». За все эти годы Алина так никому не рассказала о случившемся, слишком тяжелой оказалась психологическая травма.

- Алина узнала его с первого взгляда, - рассказывает следователь. – И пусть прошло столько лет, но она узнала его сразу. Видели бы вы, как заблестели ее глаза, как сжались кулаки… Честно, мы думали, что опознание будет сорвано, но Алина смогла взять себя в руки, и мы продолжили следственное действие.

«УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ НЕ ИСПЫТЫВАЛ»

А самое ужасное, что Ильмурзин так и не почувствовал своей ответственности за сломанную жизнь. Конечно, он признал, что совершил преступление. Но куда больше негодяя волновало, а что же о нем подумают родственники, что скажут друзья и соседи, когда узнают о его «промахе», что будет теперь с ним в тюрьме…

13 лет Ильмурзин даже не вспоминал о своем преступлении

Сейчас Ильмурзин находится в следственном изоляторе в ожидании суда. Его обвиняют в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, и придется ему за решеткой очень несладко.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Так почему же не удалось идентифицировать отпечаток преступника 13 лет назад? Почему на раскрытие преступления понадобилось столько времени? Ответ прост и печален: банальная халатность.

- Я видел, как загоняют отпечатки в систему дактилоскопического учета: многое зависит от специалиста, который непосредственно осуществляет этот ввод, - вносит ясность Азат Фаритович. – Если отпечаток оказывается смазанным или фрагментированным, то качество внесения следа зависит от усидчивости специалиста, вносящего след в базу, будет ли он его кропотливо и тщательно доводить все линии или отнесётся к работе «кое-как» и бросит на проверку. Как это было в 2005 году: имело ли место некачественное внесение следа или банальное непроведение проверки по учётам, сейчас невозможно проверить. Слишком много времени прошло…