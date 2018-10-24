Башкирия попала в список регионов, где возможен «мусорный коллапс»

СЕГОДНЯ 07:14 2018-10-24T08:38:08+03:00

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Руководитель госкомитета России по вопросам экологии Владимир Бурматов назвал Башкирию регионом, в котором возможны серьезные проблемы с утилизацией мусора.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОШМАР

Напомним, что буквально пару месяцев назад в соседней Челябинской области произошло то, что местные жители и власти страны называют не иначе как «мусорный коллапс». 11 сентября на городской свалке попросту прекратили прием твердых бытовых отходов. Буквально за пару недель улицы города-миллионника превратились в одну большую помойку. Жители начали жаловаться на жуткий смрад и полчища паразитов.

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому пришлось принимать срочные меры – в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. На ликвидацию последствий «мусорного праздника» направили 14 миллионов рублей.

По официальной версии, оконфузились на всю страну городские власти из-за «саботажа подрядчиков», отказавшихся исполнять свои обязанности – вывозить отходы на полигон. С одной стороны их понять можно – старая свалка закрылась, а две новые находятся в десятках километрах от прежнего места вывоза отходов. В итоге ситуацию удалось кое-как исправить, и 8 октября режим ЧС сняли.

Сам челябинский губернатор заявил, что самовольное прекращение сотрудничества со стороны подрядчиков может закончиться уголовным делом.

- Все основания для этого есть. Перевозчики в одностороннем порядке отказались от договоров. Сейчас прокуратура рассматривает этот вопрос, - рассказал журналистам Дубровский.

ТРИ ВОПРОСА О МУСОРЕ

После «вонючего» инцидента ситуацией заинтересовались на федеральном уровне. Выводы экологов оказались неутешительными для многих регионов.

- Сразу в 19 регионах страны есть серьезные проблемы с мусором. Если региональные власти оперативно их не решат, то им может грозить мусорный коллапс, - цитирует слова Бурматова РИА «Новости».

Оказалось, что в 9 субъектах страны попросту не выбрали операторов, которые будут отвечать за вывоз твердых бытовых отходов, хотя произойти это должно было уже к 1 мая 2018 года. К счастью, Башкирия в этот список не входит. По мнению председателя госкомитета, сорванные сроки определения подрядчика гарантируют проблемы с определением тарифов на вывоз отходов. Это, в свою очередь, вызовет перебои с работой перевозчиков на месте.

Второй проблемой стало отсутствие в регионах официальных мусорных полигонов как таковых. Хуже всего дела с этим вопросом обстоят в Дагестане – там в стихийную свалку превращается берег Каспийского моря. Но и в Башкирии не все так просто. Например, на миллионную Уфу приходится всего один мусорный полигон, расположенный в северной части города.

- Вопрос разработки документации, строительства и ввода в эксплуатацию одного мусорного полигона занимает от 8 месяцев до 1,5 лет. В связи с этим некоторые регионы могут столкнуться с отсутствием легальных полигонов для захоронения отходов, - отметил Бурматов.

Наконец, третьей масштабной «мусорной» проблемой может стать повышение стоимости услуг операторов. На примере того же Челябинска, логично предположить, что ближайший к крупному населенному пункту полигон может по той или иной причине перестать функционировать. Грузовикам с отходами придется совершать маршруты на дальние расстояния, что и вызовет рост цен. В этом показателе вновь «лидирует» северный Кавказ. Например, в Ингушетии цены на вывоз отходов могут подскочить примерно на 1700%. «Мусорный» оператор Башкирии пока не определил ценовую политику, но ожидать снижения цен на тарифы точно не стоит.

В список неблагополучных регионов, помимо Башкирии, попали 19 совершенно разных регионов – от Алтайского края до Московской области и Дагестана.

Напомним, что «отходные» нововведения в стране начались весной 2018 года. Тогда в Кремле подписали указ, закрепляющий необходимость раздельного сбора мусора. Помимо этого, каждый регион должен был заключить контракт с региональным оператором по сбору отходов. Но, как показывает практика, не каждый субъект федерации смог найти подрядчика по тем или иным причинам. Вступит новый закон в силу уже с начала 2019 года.