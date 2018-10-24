Нелегальные перевозчики устроили транспортный коллапс в Уфе

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-24T08:30:16+03:00

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Новые власти Башкирии задумали серьезную транспортную реформу. Начаться она должна в 2018 году, а завершиться полностью – только к 2020 году. Сама реформа будет мягкой и постепенной - нелегальные «Газельки» и «Пазики» на проспекте Октября и других улицах будут заменять современными большими автобусами. Убирать будут нелегалов, которые регулярно нарушают правила.

Вот только все эти планы самим нелегалам не понравились. Утром 23 октября они устроили настоящий бунт, решив бороться с изменениями при помощи шантажа. Половина водителей попросту не вышли на маршруты.

Утром в соцсетях появились фотографии толп на остановках

Что самое интересное, в рейс не вышли водители тех маршрутов, которые власти города убирать и не планируют. Таким образом нелегалы решили заявить о себе, создать общественное мнение, мол, «как же Уфа будет без «Газелек».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Новому главе региона не понравилась яма, в которую общественный транспорт башкирской столицы загонял себя последние лет десять. Ситуация действительно плачевная – государственный и муниципальный перевозчики находятся на гране банкротства, а по рынку, словно спрут, расползаются непонятные «извозчики». У последних зачастую нет ни карты маршрута, ни разрешения на ведение коммерческой деятельности.

- Что у вас там за история за общественным транспортом? Говорят, пулеметчики маршрут делили, - задал риторический вопрос членам правительства на первом оперативном совещании.

Тогда же Хабиров дал поручение – создать рабочую группу и подготовить дорожную карту по улучшению рынка. Первым делом чиновники начали изучать проблему нелегальных перевозчиков.

Через неделю чиновники госкомтранса представили главе региона представили «план нападения» на нелегалов. По-другому этот документ называть не хочется.

Согласно полученным данным, сейчас по улицам Уфы разъезжают порядка 1300 нелегальных автобусов. К 2020 году на их месте появятся легальные перевозчики. Помимо этого, количество легальных «пазиков» сократится до 177 единиц.

Упор власти будут делать на крупные машины и комфортные микроавтобусы для периферии. Еще один плюс – во всех видах городского транспорта будет работать единая система оплаты проезда.

Помимо этого власти закроют 25 дублирующих маршрутов, изменят три действующих и создадут 19 новых остановок - на наиболее социально-значимых местах. Большинство из них появятся в пригородных микрорайонах. Всего в башкирской столице будет 114 маршрутов общественного транспорта – 95 автобусных, 7 трамвайных и 12 троллейбусных

Естественно, что такие нововведения не всем пришлись по вкусу. Но, приказ есть приказ, поэтому все уровни власти начали работать в заданном Хабировом направлении. Для этого в минувший понедельник в Уфе собрались представители муниципальной власти, прокуратуры и перевозчиков (как легальных, так и «теневых»).

- Революционного скачка не будет и не должно быть. В некоторых микрорайонах уже сегодня недостаточно средств для перевозки населения. Нужно будет все просчитать. У нас есть модель, и мы будем под нее подстраиваться. Понятно, что если мы перейдем на автобусы большого формата, то где-то будут меняться интервалы и расписание движения, - рассказал журналистам заместитель мэра Уфы по вопросам транспорта и связи Андрей Федосов.

Впрочем, через несколько минут корреспондентов попросили покинуть зал заседаний. Доподлинно неизвестно, что в итоге обсуждали участники «тайной вечери» уфимских перевозчиков, но, отсутствием внимания СМИ они были явно довольны.

АД НА ОСТАНОВКАХ

Первая информация появилась в социальных сетях вечером в понедельник. По словам водителей, на рейс не выйдут некоторые уфимские маршрутки, а также маршрут № 165 (Уфа– Иглино), маршруты № 104, 404 (Уфа – Благовещенск), маршрут №105 (Уфа – Верхний Изяк), маршрут №268 (Уфа – Тимашево). Предсказания перевозчиков сбылись – на дорогах Уфы сегодня, 23 октября, произошел транспортный коллапс. Многие так и не выехали на рейс, устроив себе выходной. Фотографии с остановок быстро разлетелись по социальным сетям.

- Сегодняшний ад на остановке. Обычно тут 7-10 человек по утрам, - пишет Валерия Л., жительница Черниковки. – Я села, точнее встала, в первый подъехавший на остановку ПАЗик. Людей в нем было уже много, а куда деваться, кто знает, когда еще следующий будет? Мне ведь опаздывать нельзя.

Сложная ситуация образовалась в Благовещенске – большинство жителей города работают в Уфе, а студенты учатся в уфимских вузах, а привычных автобусов, которые ходят с интервалом в 10 минут, не было.

- ГАЗельки даже не останавливались на остановках. А какой смысл? Они уже битком. Пришлось разбиться на кучи и вызывать такси до Уфы, - пишет Егор Д., местный житель.

Жителям Тимашево тоже пришлось не сладко. Зато житель села решил подзаработать: со слов сельчан, автомобилист повесил табличку с номером 268 на свою восьмиместную «Ладу Ларгус» и возил людей в город и обратно за 100 рублей.

Сколько еще продолжится забастовка, неизвестно. Но логично предположить, что терять ежедневную выгоду никто из «бунтовщиков» не захочет.

ОПЕРАТИВКА – С ИЗВИНЕНИЙ

Врио мэра Уфы извинился перед горожанами за отсутствие транспорта. Салават Хусаинов поднял вопрос пассажирских перевозок на утреннем еженедельном оперативном совещании.

- В начале хочу остановиться на вопросе, который актуален именно сегодня - это пассажирские перевозки. Я хотел бы принести извинения перед гражданами, что мы испытываем определенные сложности, но они поправимы. Необходимо организовать работу с перевозчиками, закрыть часть маршрутов и где необходимо усилить определенные маршруты - усилить. Также должен быть проведен мониторинг тех мест, где маршруты отсутствуют вообще. Главам районов на местах - реагировать и организовать работу в усиленном режиме, - отметил Хусаинов.