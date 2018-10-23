Как будут отдыхать жители Башкирии в 2018 году

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-23T14:58:32+03:00

Жителей Башкирии в 2019 году ждет 121 выходной день

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Власти республики рассказали, как будут отдыхать жители Башкирии в 2019 году.

Накануне республиканское министерство труда, семьи и социальной защиты поделилось производственным календарем, который определяет, рабочий график в Башкирии в 2019 году.

По сути, никаких кардинальных изменений в графике не оказалось. Сказалось лишь то, что некоторые праздничные дни выпадали на выходные – поэтому их перенесли на будние.

Так, выходной день в субботу, 5 января переносится на четверг 2 мая. С воскресенья, 6 января на пятницу, 3 мая. Выходной в праздничный день, 23 февраля перенесут на пятницу, 10 мая.

При стандартной пятидневной рабочей неделе жителю Башкирии посчастливиться отработать 244 дней (без вычета больничных и отпускных дней – прим. ред). Сокращенных дней будет всего восемь – перед общероссийскими и республиканскими праздниками. Общее количество нерабочих дней в 2019 году составит почти три месяца – 121 день.

Предсказуемо, что больше всего мы будем отдыхать в январе и мае – 14 и 13 дней соответственно. В первом месяце годы жители всей страны отдыхают с 1 по 8 число. В мае мы сможем отправиться на природу в период с 1 по 3 и с 8 по 9 числа.

Традиционные мусульманские праздники Ураза и Курбан-байрам в 2019 году придутся на 4 июня и 11 августа.