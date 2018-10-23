Терпели-терпели, да не вытерпели: «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в овертайме

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-23T00:18:21+03:00

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Мало, катастрофически мало было у хоккеистов «Салавата Юлаева» времени для восстановления после тяжелого выезда. Плюс ко всему команда явно угодила в функциональную яму, из которой пока выбраться никак не удается. Да уж, хуже времени для матча с одним из фаворитов Востока просто не придумаешь.

Эту атмосферу как будто прочувствовали и болельщики. Достаточно неожиданно на игру с «Авангардом» пришло всего 5 500 зрителей. Грубо говоря, две трети «Уфа-Арены». Похоже, отделу маркетинга клуба надо собраться вместе и хорошенько обмозговать ситуацию. Если уж на лидеров конференции не приходят, то что же будет дальше в матчах с аутсайдерами?

ШАЙБА В СЕТКЕ, НО ГОЛА НЕТ

Впрочем, пустоты на трибунах не должны были создавать дискомфорта самим башкирским хоккеистам. Только их собственная хорошая игра может заставить разменять приятный вечерок дома на поход на хоккей. А пока же «Салават Юлаев» решил помогать фанатам всем возможным и отправил в поддержку на «зеленый» сектор Антона Бурдасова. Лучший снайпер клуба, как всем известно, в прошлом матче слегка психанул и схлопотал дисквалификацию. Однако вместо сидения в VIP-ложе грозный бомбардир решил проверить себя в игре на барабане и скандировании кричалок. Сразу отметим, ничего матерного и обидного в сторону своего бывшего клуба за ним замечено не было. Все прошло мирно и с улыбкой на устах.

Дисквалифицированный Антон Бурдасов решил поддержать свою команду с фанатской трибуныФото: Рустем АХУНОВ

А вот на площадке в это время разразился настоящий пожар. В кой-то веки на активные действия на чужой половине разразилась вторая тройка нападения «юлаевцев». Гости совершенно забыли про Ткачева, а тот возьми и сооруди острый прорыв к воротам. У самого форварда, конечно, ничего не вышло, но Основин шайбу подобрал и давай вместе с ней заваливаться на Бобкова в ворота. К чести хоккеиста, он вовремя сгруппировался, сумев в последний момент подбить хоккейный снаряд клюшкой, тот заполз-таки в ворота.

Омский вратарь, естественно, вскочил и принялся апеллировать к судьям. Все уфимцы поздравляли Основина с дебютным голом за «Салават», а судьи как-то растеряно стояли и что-то обсуждали между собой. В итоге главный арбитр по собственному желанию все-таки решил пообщаться с видеопомощниками. Разговаривали по телефону долго, заодно смотрели повтор на вероятность забитого гола рукой. В итоге, ничего подобного не сыскали, и арбитр был вынужден на всю арену объявить, что гол засчитан.

Основин почти открыл счет своим голам за "Салават Юлаев"Фото: Рустем АХУНОВ

Ох, и взорвалась арена. Самым шумным, вроде бы, был как раз Бурдасов, который с фанатского сектора пытался докричаться до партнеров и поздравить их лично. Только вот неожиданно выяснилось, что радость была преждевременной. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подозвал к себе всю судейскую бригаду и о чем-то оживленно с ними общался. Уже потом после матча выяснится, что канадец получил подсказку с трибун и был полностью уверен, что гола на самом деле нет:

- Хочу отдать должное нашему видеотренеру – он связался с нами и сказал, что это может быть помеха вратарю. Мы взяли просмотр и у нас получилось.

Что делать арбитрам? Все по правилам, первый повтор они смотрели сами, а значит тренер вполне может использовать свою попытку. Как показалось, не хотя, главный судья вновь отправился к ненавистному монитору, и вдруг действительно углядел ту самую блокировку Бобкова от Основина. Фантастика. Спустя около 10 минут и двух повторов вдруг выяснилось, что гол был забит с нарушением и его отменили. Слава богу, что в тот момент на трибунах рядом с Бурдасовым не оказалось бутылок.

Судьи совещаются и обдумывают гол ОсновинаФото: Рустем АХУНОВ

«САЛАВАТ» ПОТЕРЯЛ РИТМ, СПАСАЛ ЛИШЬ МЕТСОЛА

После такого происшествия хоккеисты «Салавата Юлаева» как-то совсем потерялись на льду. Если до незасчитанной шайбы они агрессивно атаковали владения Бобкова и действовали командно, то впоследствии все строилось как-то хаотично и в основном за счет случайностей. Но при этом моментов было вполне себе достаточно.

Чего только стоит чистый выход один в ноль Линуса Умарка во втором периоде. Шведский суперфорвард имел уйму времени на принятие решения, половину ледовой площадки для маневра и ни одного соперника вокруг. Умарк был бы не Умарком, если бы не выбрал самый сложный путь. В итоге, он сблизился с Бобковым и расчетливо подсек шайбу ему прямо над плечом. Казалось, мертвейшая зона, никаких шансов для вратаря, пора бы уже радоваться, а вот и нет. Омский голкипер как-то мгновенно среагировал на «обманку» от оппонента, завилял плечом и подбил-таки уже нырявшую шайбу. Сэйв, после которого только и оставалось, что аплодировать.

Вообще нужно признать, что Бобков на этот матч был заряжен как никогда. Судя по всему, у него в памяти занозой засела предыдущая встреча этих коллективов, когда по ходу первого периода ему пришлось уступать место в воротах дублеру Мурыгину. В этот раз он был настроен выгрызать лед, но никак не пропускать от «Салавата Юлаева». И реально уфимцы вполне могли выигрывать в основное время, если бы не этот парень, который продемонстрировал невероятную игру.

- Сегодня я очень рад и горд за своего голкипера, который выдал замечательный матч, - признался и Боб Хартли.

Бобков - главная звезда матчаФото: Рустем АХУНОВ

Его визави на противоположной стороне площадки Метсола в этот вечер также был в огне. Ранее все специалисты рассуждали, что пора бы финскому вратарю дать отдохнуть, а то слишком много играет. Но оказывается не надо. Он буквально на своих плечах вытаскивал всю башкирскую команду в овертайм. Добытое в копилку одно очко – целиком и полностью его заслуга.

Да, это был по истине матч вратарей. Если бы в КХЛ, как за океаном, выбирали бы звезд после финального свистка, то и Бобков, и Метсола гарантированно в этот список попали. Порой было по-настоящему жалко форвардов и хотелось их всех отпустить домой – ну совершенно бесполезным делом они занимались. Ведь голкиперы не просто ловили все летящее в створ, но и каким-то образом приговорили свои штанги и перекладины. Сколько раз шайба звонко ударялась о каркас, однако за линию ни разу не срикошетила.

Умарк не сумел расколдовать владения БобковаФото: Рустем АХУНОВ

СНАЙПЕРСКИЙ ВЫСТРЕЛ МЕДВЕДЕВА

Регламент КХЛ таков, что победитель и проигравший обязательно должны определиться. Это вам не футбол, когда из матча сухими могут выйти оба голкипера.

К овертайму Бобков и Метсола серьезно подустали, а тут еще этот лихой формат три на три, когда одна атака тут же сменяется другой. Несколько хороших шансов завершить все победой было у хозяев, но все время не хватало какой-то малости. В итоге птицу счастья за хвост схватил именно «Авангард».

Типичная острая контратака. Как показалось, Михеев всерьез зазевался, и у него вот-вот отберут шайбу, да не тут-то было. Форвард в последний момент, уже падая, заметил подключившегося на синей линии Евгения Медведева, отдал передачу, а ветеран вложился так, что пора было тушить свет. Плюс и траектория получилась убойной, шайба залетела в самую притирочку верхнего угла. Метсола не имел вообще никакой возможности среагировать. Финиш.

"Салават Юлаев" в желании и упорстве никак не упрекнешьФото: Рустем АХУНОВ

Конечно, обидно, но в принципе при нынешней форме «Салават Юлаев», наверное, выжал из себя максимум. Команда реально не катит, особенно это было заметно по третьему периоду, когда думалось, что некоторые из хоккеистов вот-вот свалятся без сил прямо на льду.

- Наслаиваются последние матчи, которые мы играли – все с хорошими командами, все на эмоциях, - попытался объяснить происходящее главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин. – Сейчас идет небольшое опустошение эмоциональное и очень тяжело бороться с этим. Но самое главное, на фоне этой усталости, мы сыграли правильно в обороне. Может быть, и отдали площадку сопернику, мы ждали своих шансов на контратаке, которые были, но не смогли их использовать. Упрекнуть ребят не могу – боролись и бились от начала и до конца.

При этом специалист считает, что особого спада в команде все-таки нет, все это лишь следствие бешеного календаря, когда приходится играть против топ-команд подряд с короткими перерывами. Ну что же, спорить не будем. Раз спада нет, то ждем веселой и результативной игры против санкт-петербургского СКА. Матч с гостями с берегов Невы пройдет 24 октября.