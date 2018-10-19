Рейд «Народного контроля» прошел в Нефтекамске и Дюртюлях

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-19T13:51:58+03:00

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В Республике Башкортостан состоялся очередной рейд партийного проекта «Народный контроль». Комиссия посетила города Дюртюли и Нефтекамск. В составе делегатов – представители Госкомитета по торговле и защите прав потребителей, правоохранительных органов, а также члены общественных организаций. Маршрут комиссии охватил продуктовые магазины, аптеки, учреждения образования, здравоохранения, торговые центры.

«В магазинах много недочетов в плане сроков хранения продуктов питания. Товарное соседство не соблюдается. Огромное количество нарушений при хранении овощей и фруктов. Среди них много импорта. Овощи выращиваются и у нас в республике, но они не представлены на полках. В федеральных сетях отсутствует региональный компонент. В будущем эти недочеты, надеемся, будут исправлены, потому что мы сделаем соответствующие акты и отправим руководителям данных сетевых магазинов», – подчеркнула региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госсобрания Республики Башкортостан Гульнур Кульсарина.

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Так, в Дюртюлях руководителю крупной федеральной сети члены комиссии рекомендовали представить продукцию местных хлебозаводов.

Помимо торговых точек проверка прошла и на местных производственных площадках. «Народный контроль» побывал в Нефтекамской кожгалантерейной фабрике, хлебокомбинате, заготовительном центре и овощехранилище для организации социального питания.

«Местных производителей мы посещаем, чтобы поддержать предпринимателей, чтобы отечественная продукция, как бренд нашей республики, могла занять свою нишу на уровне страны», – отметила Кульсарина.

Особое внимание во время рейда уделили проверке игровых комнат при торговых центрах. «Мы проверили детские комнаты в одном ТЦ Дюртюлей и в другом ТЦ в Нефтекамске. Как показал мониторинг, они соответствуют нормам. Это в первую очередь санитарные нормы, чистота, порядок, целостность оборудования, безопасность», - рассказала Кульсарина.

За последние девять месяцев 2018 года делегация провела более 150 рейдов. В основном упор сделали на социальные объекты, туристические зоны и торговые точки. Следующая поездка планируется в Стерлитамак и Ишимбай.

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Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.