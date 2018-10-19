Самые забавные перлы чиновников из Башкирии

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-19T13:46:29+03:00

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Как известно, наш человек за словом в карман не лезет. Такой же принцип работает и с властьимущими – чиновниками, депутатами и министрами. Конечно, далеко не во всех случаях человек говорит откровенно глупую фразу специально – чаще всего он просто заговаривается. Но для кого-то «трэштолкинг» - особенная фишка, которая помогает создавать образ.

МЭР Я, МЭР

Пожалуй, один из самых главных «аптраганов» в высшем эшелоне политической жизни республики. Тогда своим знанием английской речи всех собравшихся поразил экс-мэр Уфы Ирек Ялалов. Дело было в 2013 году, когда Уфа принимала Международные детские игры. Тогда сити-менеджер по-мужски поприветствовал гостя из Австралии. На вопрос «Как вас зовут?» Ирек Ишмухаметович зачем-то ответил «Мэр, я мэр». Иностранец повторил «Мэр», видимо, подумав, что это имя. Затем Ялалов посоветовал гостю почаще приезжать в Россию. На этом они и разошлись.

Здесь будет справедливо отметить, что «горячих» цитат у бывшего мэра Уфы действительно много. Почти на каждом оперативном совещании сити-менеджер выдавал забавные выражения, которые сразу же уходили в народ.

ТАРАБАРЩИНА В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «КОМСОМОЛКИ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/674037" frameborder="0"></iframe> Мэр я, мэр.

Продолжает нашу подборку перлов пламенная речь заместитель мэра Уфы по социальным вопросам Сынтимир Баязитов. Отвечая на вопрос корреспондента на пресс-конференции в зале «Комсомолки» чиновник сказал совсем уж странную фразу.

- В прошлом году я что-то не помню, чтобы такое количество в плане, чтобы мы могли, какое-то количество происходило!

Журналисты от такого ответа, мягко говоря, опешили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/674035" frameborder="0"></iframe> Сынтимир Баязитов в КП.

САМОЛЕТЫ ХАМИТОВА

Порою, политики жертвуют своим спокойствием ради благополучия жителей региона. Так, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов в 2014 году в интервью журналу «Эксперт» рассказал, что ему приходится «терпеть» для республики.

- Я живу рядом с аэропортом, над моим домом часто пролетают самолеты. Они здорово гудят на взлете. Но я постоянно требую, чтобы наращивался объем авиационных перевозок, поскольку знаю, что каждый самолет, который пролетает над головой, дает налоги в республиканский бюджет! – заявил Хамитов.

Громкие самолеты Рустэму Хамитову не помеха

ЧУЖИЕ ТЕКСТЫ – БЕЗ ОШИБОК

Последним чиновничьим «аптраганом» стало поведение министра образования Бакширии Гульназ Шафиковой. Дама приехала в северную столицу, сделала фото и написала пост в своем аккаунте в «Инстаграм». Чиновница сделала две ошибки в трех предложениях. Короткая запись вызвала бурю негодования в социальных сетях.

- Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи нам всем! - написала министр образования Башкирии. (Орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.)

Инфоповод быстро подхватили СМИ и блогеры, скриншоты распространились быстро, и министр отредактировала свой пост.

- Была бы она министром экономики и выложила бы пост с ошибками - ещё туда-сюда. Но неграмотный министр образования - это оксюморон. По логике: элементарная грамотность - это база всего образования. Если человек не знает азов, как он может говорить о более высоких материях? – возмущались пользователи социальных сетей.

Критика Шафиковой началась из-за этого поста

На этом история не завершилась – получила продолжение на следующий день. Шафикова «отмазалась», сославшись на эксперимент.

- Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду - «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду, - написала министр.

Только уфимцы перестали обсуждать этот случай, как министр снова попала в неловкую ситуацию. Журналистка Елена Садыкова на странице чиновницы обнаружила свои авторские тексты на тему психологии.

Гульназ Шафикова, психолог по образованию, скопировала их «от и до» и выложила в своем аккаунте во «Вконтакте» без указания источника. Эти тексты Елена выкладывала в своем телеграмм-канале «Заметки психолога».

- Как-то и лестно, и возмутительно одновременно. Не знаю, как реагировать, - пишет Елена.

Комментаторы предположили, что социальные сети министра ведет SMM-менеджер, а не сама лично, поэтому женщина ни при чем. А кто-то отреагировал очень остро.

- И с одной стороны, страшно последние крупицы чиновничьей искренности уничтожить вот этими всеми комментариями злыми, а с другой - ну правда, статус обязывает смотреть, откуда и что ты берешь, тем более, на профессиональную тему, - пишет журналистка в комментариях.

Садыкова написала ей сообщение с просьбой объяснить, почему она использует чужие тексты и не указывает авторство. Однако ответа не последовало, Шафикова прочитала ее сообщение, но вместо ответа удалила страницу.