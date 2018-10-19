2018-10-19T12:47:06+03:00
Звезды

Ильдару Абдразакову вручили профессиональную оперную премию «CastaDiva»

Позолоченная статуэтка ждала знаменитого баса с прошлого года
Мила КИЯН
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Народный артист Башкирии и обладатель титула "Лучший бас мира" Ильдар Абдразаков получил престижную профессиональную оперную премию "Casta Diva". Фото: Айбулат АКБУТИННародный артист Башкирии и обладатель титула "Лучший бас мира" Ильдар Абдразаков получил престижную профессиональную оперную премию "Casta Diva". Фото: Айбулат АКБУТИН
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На днях в московском театре «Новая опера» прошла церемония награждения лауреатов единственной российской премии в области оперного искусства «CastaDiva», в которой принял участие знаменитый оперный бас, народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков. Артист не только выступил на Гала-концерте, но и сам получил позолоченную статуэтку, ждавшую его еще с прошлой церемонии, на которой он не смог присутствовать. Премии Ильдар Абдразаков был удостоен, победив в номинации «Певец года» за партии, исполненные в 2016 году на сценах российский и европейских театров. Чтобы заслужить награду в номинации «Певец года» необходимо в течение года принять участие сразу в нескольких значимых постановках. Такими партиями жюри, состоящее исключительно из профессиональных музыкальных критиков, посчитало три. Во-первых, это партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно «Фауст», которую Абдразаков блистательно исполнил на Зальцбургском фестивале, поразив искушенную европейскую публику не только своим безупречным вокалом, но и незаурядным драматическим талантом. Во-вторых, партия короля Филиппа II в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос», с которой Ильдар Абдразаков дебютировал на исторической сцене «Большого театра». И, наконец, сразу четыре роли злодеев - Линдорфа, Коппелиуса, Дапертутто и Миракля в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» - их певец исполнил на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

- Эта премия - особенная для меня. Дело в том, что ровно двадцать лет назад я дебютировал в итальянском городе Парма в опере Беллини «Норма», где сопрано поет эту великую арию «CastaDiva», - прокомментировал свой очередной музыкальный трофей Ильдар Абдразаков. - И вот через двадцать лет я получаю эту статуэтку - это особый момент в моей жизни.

В Гала-концерте знаменитый бас исполнил арию Мефистофеля «Leveaud'oresttoujoursdebout» из оперы Шарля Гуно «Фауст», а также вместе с солистом Мариинского театра Владиславом Сулимским спел дуэт Энцио и Аттилы из одноименной оперы Джузеппе Верди. На следующий день Ильдар вновь вышел на сцену «Новой оперы», чтобы принять участие в концерт памяти Дмитрия Хворостовского, с которым его связывала крепкая дружба. А затем вернулся в Италию, где в октябре поет на сцене миланского театра «Ла Скала» партию Дона Руиса Де Сильвы в опере Верди «Эрнани», которой раньше не было в его репертуаре.

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ КОНЦЕРТЫ В КАНАДЕ, ПРАГЕ И БЕРЛИНЕ

В ближайших планах Абдразакова, кроме оперных постановок, несколько концертов. На следующей неделе певец летит в Канаду, где 28 октября выступит с симфоническим оркестром в Монреале. 5 ноября у него будет сольный концерт на одной из самых престижных оперных сцене мира - миланском театре «Ла Скала». На этой же сцене в декабре и начале января 2019 года он будет исполнять свою коронную партию Аттилы в новой постановке театра, а в январе и феврале вновь отправится за океан, чтобы петь Лепорелло в опере Моцарта «Дон Жуан». 3 марта у певца запланирован концерт в Праге, а в апреле серия выступлений в Германии. Но и про своих российских поклонников прославленный бас не забывает. В начале апреля, он собирается дебютировать на малой родине в качестве режиссера - поставит на сцене Башкирского театра оперы и балета оперу «Аттила».

Кстати, уже известно, кто споет в уфимской постановке оперы главную женскую партию. Ильдар Абдразаков пригласил хорошо известную уфимским меломанам Веронику Джиоеву, которая не раз принимала участие в музыкальных фестивалях, таких, как «Шаляпинские вечера в Уфе» и «Сердце Евразии».

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