18-летний студент спас десятки людей в столкновении двух автобусов в Уфе

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-19T12:47:06+03:00

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Столкновение двух автобусов в Уфе на остановке «Парк Калинина» получило продолжение – теперь всех перевозчиков проверяет прокуратура, а пострадавшие пытаются получить деньги за причиненный им ущерб. Однако в этой истории безызвестным до сих пор оставался один герой - 18-летний уфимец Андрей Никонов. Сам молодой человек решил не распространяться о своем поступке, потому что ничего героического, по его мнению, он не сделал. Об этом стало известно только от протоиерея Виктора Иванова, который руководит патриотическим клубом и является наставником парня. Он написал на своей странице пост о о своем воспитаннике.

По его словам, в тот день Андрей в злополучном ПАЗике возвращался с учебы в университете домой в Черниковку. После того, как произошло столкновение, началась паника, многие, со слов уфимца, быстро покинули автобус. Кто-то разбивал окна и прыгал с них на улицу, кто-то стал помогать пострадавшим выходить на улицу.

Всего в аварии пострадал 21 человек

«ДРУГИЕ ДЕЛАЛИ СЕЛФИ И СНИМАЛИ ВИДЕО»

Андрей остался внутри салона, помогал выходить пассажирам из разбитого общественного транспорта. Он вышел из автобуса, только когда все благополучно покинули его. Но потом парень внезапно понял, что потерял свой сотовый телефон. Вероятно, он вылетел из рук, когда случился удар. Андрею пришлось вернуться обратно, и не зря – он увидел лежащую на сиденье девушку без сознания. К сожалению, при поверхностном осмотре салона ее не было видно. Юноша привел ее в чувства и вывел из автобуса.

Поведение остальных пассажиров поразило уфимца – в то время, когда одни помогали пострадавшим, другие снимали видео, вели прямые эфиры в социальных сетях и делали селфи на месте аварии.

После того, как все закончилось, и всех, получивших травмы, передали врачам, Андрей уехал. Позднее он почувствовал небольшую боль в ноге, но поскольку открытых травмированных участков не было, не придал этому сильного значения. Только вот дома он увидел кровоточащую рану, когда переодевался.

Как рассказывает сам, «заморачиваться» не стал – перебинтовал и пошёл на тренировку.

Напомним, что серьезное ДТП с участием двух автобусов – ПАЗика и «НЕФАЗа» произошло 10 октября. Маршрутка, у которой, как позже выяснилось, отказали тормоза, на полном ходу въехала в Нефаз. В аварии пострадал 21 человек. Погибших нет. По счастливой случайности, в момент столкновения на остановке никого не было, ведь «НЕФАЗ» от удара вылетел на остановку.

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