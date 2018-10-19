«Тромбоциты практически на нуле»: 14-летнему Диме Лященко из Башкирии срочно нужна помощь

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-19T09:59:05+03:00

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Когда Диме исполнилось 10 лет, в семью мальчика пришла беда. В медицинской карточке ребенка появился пугающий диагноз «красная волчанка», а врачи не давали никаких обнадеживающих прогнозов. Мальчик прошел курс лечения, и он помог, но действие токсичных препаратов отразились на его здоровье. Теперь у Димы очень низкий уровень тромбоцитов в крови, а значит, в любой момент может открыться внутреннее кровотечение, и мальчик может умереть.

Уже долгое время за жизнь мальчика борются башкирские и московские врачи. Мальчик прошел все возможные виды терапии, но результат не радовал: тошнота, рвота, мучительные головные боли, а уровень тромбоцитов так и оставался на опасно низких отметках – 20 при норме от 155 до 399.

«НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ КАЖДОГО ИЗ ВАС!»

В московской детской клинике им. Рогачева Диме подобрали лекарство, которое помогает поддерживать нормальный уровень тромбоцитов в крови. Однако препарат «Энплейт», которого в месяц нужно 4 флакона, очень дорогой, и мама Димы, которая одна воспитывает сына, не может самостоятельно осилить неподъемную сумму почти в полмиллиона рублей. На помощь мальчику пришли волонтеры благотворительного фонда «Подари жизнь» и «Наши дети», которые очень хотят помочь ребенку выжить.

Дима профессионально занимается плаванием, но из-за болезни вынужден ограничивать физические нагрузки

- Дима очень серьезный для своих лет, - рассказывает его мама Екатерина. - Как любой мальчишка, не любит учиться, сидеть за уроками, но все схватывает на лету. Обожает спорт, хотя ему сейчас нельзя. Два года занимался конькобежным спортом: стоит лучше на коньках, чем на ногах. Почти шесть лет занимается плаванием. Первые три года плавал профессионально и часто участвовал в соревнованиях. А вот сейчас стал ходить в группу для детей-инвалидов, но тренер не дает ему спуску. Техника плавания очень у него хорошая и скорость большая. Плавает и кролем, и брассом, и баттерфляем, но из-за болезни часто пропускает. Мы очень надеемся, что неравнодушные люди помогут моему сыну победить эту страшную болезнь...

В настоящий момент лекарство закончилось, а чтобы купить новое, денег нет. Счет идет на минуты, так как мальчику становится все хуже и хуже.

- Дорогие друзья! Диме прописали дорогостоящее лекарство. Его нужно принимать в больших количествах, но оно действительно исцеляет! – обратились волонтеры благотворительного фонда ко всем жителям Башкирии. - Нам очень нужна помощь каждого из вас!

Если вы хотите помочь мальчику победить его страшную болезнь и жить полноценной жизнью: ходить в школу, заниматься спортом, гулять с друзьями, обращайтесь в благотворительный фонд «Наши дети». На личной странице Димы вы найдете все необходимые реквизиты для перевода, отчеты о поступлении и расходовании средств, а также последние новости о его состоянии.