Вице-премьеры Башкирии подали в отставку

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-22T15:12:35+03:00

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В минувший понедельник, 22 октября, в Белом Доме состоялось очередное оперативное совещание правительства Башкирии. И снова громкие отставки. На этот раз свои посты покинуло сразу несколько вице-премьеров. Все это вписывается в общий тренд. В регионе будет работать новая команда.

Врио главы Башкирии сменил ряд ключевых вице-премьеров регионального правительства

НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

Всю прошлую неделю жители Башкирии как никогда раньше говорили о политике. Кадровые перестановки в республиканских органах власти связаны с тем, что врио главы Башкирии Радий Хабиров планомерно избавляется от чиновников, которых он считает неэффективными.

Эксперты и аналитики сходятся во мнении, что повальные отставки - процесс логичный и закономерный. Для реализации задач, поставленных Хабировым перед правительством, ему нужны люди, которым он может доверять.

Первым заявление об отставке подал теперь уже экс-министр здравоохранения Анвар Бакиров. Произошло это еще неделю назад. Уход бывшего главы минздрава со своего поста практически все знакомые с ситуацией в правительстве связали с критикой Бакирова со стороны Радия Хаиброва. Врио главы республики на первом же оперативном совещании буквально «разнес» министра и предложил ему «попреподавать».

Исполняющим обязанности министра здравоохранения возложили на его бывшего заместителя Рафаэля Яппарова.

И.о. министра здравоохранения Рафаэль Яппаров - самый молодой в обновленной команде

Следующим «министерский портфель» сдал вице-премьер Андрей Трухан. В команде Рустэма Хамитова он курировал строительство и транспорт. Его «добровольно-принудительная» отставка также назрела после первого же совещания президиума республиканского правительства. Тогда Радий Хабиров обрушился на Трухана с критикой из-за затянувшегося строительства второго корпуса уфимского онкологического центра. Врио главы региона так «вскипел» из-за этого, что даже велел выключить видеокамеры, транслировавшие заседание в режиме реального времени.

В конце прошлой недели свой пост покинул управляющий делами главы Башкирии Ринат Шагалин. Как оказалось, у него кончился срочный контракт, который не стали продлевать. Его кресло заняла Гюзель Насырова, ранее занимавшая должность заведующей отделом организации и обеспечения мероприятий управления делами главы республики.

Ранее Шагалин занимал пост, аналогичный федеральному «министру без портфеля» - курировал функционирование системы «Открытая республика». Его назначение на пост управделами республики связывали с личной заинтересованностью в этом Рустэма Хамитова.

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: НОВАЯ СТАРАЯ КОМАНДА

Чуть больше недели после назначения Радия Хабирова в кулуарах обсуждался вопрос добровольной отставки правительства.

Сам Хабиров до поры до времени заявлял, что готов работать с командой своего предшественника.

И вот, спустя 10 дней после приезда в республику, Хабиров сделал официальное заявление: в отставку «по собственному желанию» подали все вице-премьеры правительства. Правда, некоторые из них продолжат работу с приставкой «исполняющий обязанности». По крайне мере, до выборов.

- Ко мне с просьбой об отставке обратилились премьер и его заместители. Я попросил Рустэма Хабибовича этого не делать - продолжить работу в качестве премьер-министра. В отношении восьми вице-премьеров я подобную отставку принял.

Это показывает, что эти люди зрелые руководители. Те, кто хочет использовать свой опыт на благо республики, смогут найти работу, - объяснил Хабиров во время оперативного совещания.

Тут же, «не отходя от кассы», врио главы республики рассказал о том, кто покинет кабинет министров, а кто останется с приставкой «и.о.».

К тому же, на несколько ключевых постов Хабиров назначил своих бывших коллег по работе в администрации подмосковного Красногорска. Тех, кому он доверяет на все сто процентов.

КТО КОГО ЗАМЕНИЛ

В отставку с поста вице-премьера окончательно и, похоже, безвозвратно, ушли Евгений Гурьев, курировавший земельные и имущественные отношения, Марат Магадеев, отвечавший за взаимодействие с МЧС и госкомитетом по юстиции и минспорта, Салават Сагитов, чьей зоной ответственности была социальная политика и Фанзил Чингизов, курировавший образование и культуру. Последний проработал в правительстве чуть больше месяца.

Вместо Евгения Гурьева, которого часто называли самым влиятельным зампредседателя правительства, кресло министра земельных и имущественных отношений занял Олег Полстовалов.

Олег Полстовалов ранее возглавлял юридический отдел в мэрии Красногорска

Марата Магадеева на посту вице-премьера сменил еще один член команды Хабирова со времен Красногорска - Артур Ахметханов. Когда-то он занимал должность заместителя командующего Приволжским округом войск Росгвардии, а еще раньше - возглавлял ГИБДД по Башкирии.

Ушедшего еще на прошлой неделе Андрея Трухана заменил бывший вице-мэр Красногорска Раиф Абдрахимов. В правительстве он будет курировать вопросы строительства и транспорта. До отъезда из башкирской столицы он возглавлял МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы».

Куратором социальной политики вместо Салавата Сагитова стала министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. Освободившееся кресло занял ее первый заместитель Юрий Мельников.

Свои посты с приставкой «и.о.» сохранили Ильшат Фазрахманов, Фархад Самедов и вице-премьер Илшат Тажитдинов.

СКАЗАНО

Комментируя кадровые перестановки, врио главы Башкирии выразил уверенность в том, что покинувшие свои посты чиновники, «в основном, тоже найдут свое место в строю».

- Вице-премьеры, поставившие сегодня передо мной вопрос о доверии, поступили по-мужски и ответственно. Тем самым они четко обозначили – «досиживание» в качестве хромых уток их не устраивает,они готовы или уйти, или влиться в команду и работать с максимальной отдачей на долгую перспективу. Это - единственно верное решение. От «досиживающих» зампредов - жителям республики толку бы не было никакого. С рядом коллег, поднявших вопрос о доверии – продолжу работать в их нынешнем статусе, профессионализма и порядочности у них достаточно, - заявил Хабиров.