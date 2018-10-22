В Уфе пройдет «Ипотечный субботник» - все о недвижимости в одном месте в одно время!
Эксперты в сфере недвижимости утверждают – именно сейчас самое время покупать квартиру! Банки пока что предлагают хорошие ставки, а цены еще невысокие. Именно поэтому «Комсомольская правда» организовала для своих читателей «Ипотечный субботник», где в одно время, в одном месте горожане смогут из первых рук получить всю необходимую информацию, касающуюся приобретения недвижимости.
Профессионалы расскажут все об ипотечном кредитовании, программах, дисконтах, а также сориентируют по ставкам и перечню необходимых документов. Кроме того, крупные застройщики и агентства недвижимости помогут подобрать варианты жилья в соответствии с вашими пожеланиями. Это поможет сэкономить ваше время, быстро получив необходимую информацию, и определиться с выбором. Не пропустите!
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