2018-10-22T10:43:49+03:00
Общество

В Уфе пройдет «Ипотечный субботник» - все о недвижимости в одном месте в одно время!

Мероприятие состоится 20 октября с 11.00-16.00 в ТКЦ «Ультра»
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Эксперты в сфере недвижимости утверждают – именно сейчас самое время покупать квартиру! Банки пока что предлагают хорошие ставки, а цены еще невысокие. Именно поэтому «Комсомольская правда» организовала для своих читателей «Ипотечный субботник», где в одно время, в одном месте горожане смогут из первых рук получить всю необходимую информацию, касающуюся приобретения недвижимости.

Профессионалы расскажут все об ипотечном кредитовании, программах, дисконтах, а также сориентируют по ставкам и перечню необходимых документов. Кроме того, крупные застройщики и агентства недвижимости помогут подобрать варианты жилья в соответствии с вашими пожеланиями. Это поможет сэкономить ваше время, быстро получив необходимую информацию, и определиться с выбором. Не пропустите!

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