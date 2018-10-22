Радий Хабиров возмутился положением дел в «Башавтотрансе»

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-22T10:31:49+03:00

Радий Хабиров обрушился с критикой на ситуацию вокруг банкротства ГУПа

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь жестко прошелся по реалиям работы некоторых организаций. На сегодняшнем оперативном совещании досталось руководителям ключевых ГУПов.

- Совершенно непонятная мне ситуация складывается в «Башавтотрансе». Главы жалуются, что они теряют автовокзалы, что нет нормальной работы. Я попросил предоставить мне информацию о текущем состоянии дел в «Башавтотрансе» и у меня возникает очень много вопросов. За семь месяцев наметился убыток в два с половиной раза. Во-вторых, мне не понятно, на мой взгляд, немотивированная продажа имущества ГУПа, - заявил врио главы Башкирии.

Тут же Радий Хабиров обратился к вновь назначенному и.о. министра земельных и имущественных отношений Олегу Постовалову и к и.о. мэра Уфы Салавату Хусаинову, с требованием изучить проблему. По словам Хабирова, продажа активов ГУПа – это не нормально.

- В Уфе продали 0,4 гектара на Степана Злобина, объекты недвижимости на 4,7 гектар, на улице Цветочной – 2,3 гектара. Это что такое? Салават Сахиевич (Хусаинов), я к вам обращаюсь. Если я узнаю, что каким-то образом поменялся вид использования этой земли – будем разговаривать. Остановите это, предпримите все необходимые меры, - подчеркнул Хабиров.

Врио главы республики также раскритиковал назначение на должность руководителя ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова. По словам Хабирова, он – специалист по банкротствам.

- Это что такое? – задал риторический вопрос руководитель республики.

Кроме того, Хабиров подчеркнул, что согласно справке, предоставленной ему подчиненными, арбитражное производство на ряде территорий и объектах ГУПа занимается Урал Ахметов, родной брат Дима Ахметова, руководителя УПАТП. Его племянник, Надыршин Эмиль, возглавляет УПАТП-2, а еще один племянник, Альберт Надыршин, руководит БРУКК (учебный комплекс ГУПа). Финансовое управление предприятием осуществляет Ирина Ахметова, родная сестра Урала Ахметова.

-Возможно, они все хорошие руководители, но в моем понимании, здесь элементы коррупционной политики, - говорит Хабиров.

Врио главы Башкирии дал поручение Раиф Абдрахманову, только сегодня назначенному на пост и.о. вице-премьера, ответственного за транспортную сферу, разобраться с проблемами ГУП «Башавтотранс».

-Я вполне допускаю, что здесь некая форма финансового оздоровления, ГУП может и не самая эффективная форма управления, - заявил Радий Хабиров.

Он предложил подчиненным изучить ситуацию «вдумчиво, совместно с правоохранительными органами».