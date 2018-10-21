2018-10-21T12:47:27+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» угодил в яму: результаты в последних матчах пошли на спад

Игра дается уфимцам крайне натужно
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Уфимский «Салават Юлаев» явно нуждается в отдыхе. Выезд по маршруту Екатеринбург-Магнитогорск-Казань получился невероятно сложным. Команда явно потеряла в движении, исчезла легкость, а голы даются с превеликим трудом. Заметно, что хоккеисты после очень яркого и эмоционального старта подсели физически, угодив в небольшую функциональную яму.

«САЛАВАТ» ЗАБИВАЕТ ПЕРВЫМ, ЗАТЕМ НАЧИНАЮТСЯ НЕПРИЯТНОСТИ

Второе «зеленое дерби» в сезоне пришлось на не самое простое время в календаре для уфимцев. «Салават Юлаев» в последнее время попросту не хватает на весь матч. Хоккеисты могут строго и по установке сыграть только первый период. Во втором и третьем начинается игра на отбой, и это, как правило, заканчивается не очень.

Особенно усталость ударила по первому и второму звеньям, которые играют фактически каждый матч. Почему Николай Цулыгин отказался от тасования состава, пока не особо понятно. Да, с одной стороны сочетания становятся более сыгранными, но с другой – игроки мучаются, и уже нет той искорки в действиях на чужой половине площадки.

Вот и против «Ак Барса» все было достаточно хорошо на протяжении только первой 20-минутки. «Юлаевцы» уверенно оборонялись, переигрывали оппонента, и даже воспользовались ошибкой, забив гол в большинстве. Однако стоило казанцам чуть добавить, как все тонкое разорвалось. Защитники перестали поспевать. Итого: в концовке того же периода счет стал 1:1, а со второго на площадке фактически были одни хозяева.

Точно также после фантастического гола Кадейкина не удалось развить успешный дебют матча с «Металлургом». И это еще хорошо, что удалось продержаться до овертайма, в котором на первый план вышла индивидуальная игра звезд уфимской команды.

Заметно устал и Метсола. Все знают, что финский вратарь любит играть максимально большее количество игр, но и его силам все-таки есть предел. Например, матч с «Ак Барсом» он совершенно точно никак не может занести себе в актив.

НА ОТДЫХ БЫЛО ТРИ ДНЯ

Прийти в себя у «юлаевцев» времени совсем немного. После тяжелой выездной серии команда вернулась в Уфу, но перерыв между матчами составил только три дня. При этом уровень ближайших соперников по-прежнему высок. В понедельник, 22 октября, предстоит сыграть с омским «Авангардом», а в среду, 24-го октября, с санкт-петербургским СКА. На оба матча наверняка соберется полная «Уфа-Арена», поэтому отбывать номер никак не получится. Плохой игры местная аудитория просто не простит.

«Салават Юлаев» в настоящий момент занимает пятую строчку турнирной таблицы Востока. Но на строчку ниже находится «Барыс», у которого на одно очко меньше, но при этом есть две игры в запасе.

С «Авангардом» не сыграет лучший снайпер команды Антон Бурдасов, вспыливший в «зеленом дерби» и бросавшийся в сторону судей бутылками с водой. Дисквалификацию выписали на один матч, поэтому к встрече со СКА он будет в составе.

Что касается травмированных игроков, то с ним пока не совсем все понятно. Николай Цулыгин говорил, что Арзамасцев, Терещенко и Гареев пройдут дополнительное обследование в Уфе, после которого будет ясно их самочувствие. Пока же в обороне чувствуется острый дефицит исполнителей, этим и обусловлены проблемы в последних матчах и повышенная нагрузка на того же Метсолу.

Несмотря на сложности, позитива в команде никто не теряет. Кроме неожиданно возникшей за океаном информации об интересе к форварду «Торонто» Нюландеру, никаких трансферных слухов вокруг клуба пока нет. Соответственно, нынешней игрой в руководстве довольны и каких-то резких движений, как было в прошлом сезоне, никто совершать не собирается. «Салават Юлаев» продолжает оставаться островком стабильности, а сезон пока протекает очень спокойно без каких-либо скандалов вне ледовой площадки. Что же касается проседания по результатам, то такое в течение чемпионата происходит абсолютно со всеми командами. Лучше пусть это происходит сейчас, чем в феврале или марте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Ахмат 21 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 11 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Ахмат. Прямая онлайн-трансляция 11 тура чемпионата России по футболу состоится 21 октября 2018 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев завтра, 22 октября
Жительница Уфы возмутилась поведением молодого отца на дороге
В Башкирии опознали труп жестоко убитой девушки
В Башкирии при укладке водопровода обнаружены останки мамонта
Холодно и ветрено: следующая неделя в Башкирии начнется с заморозков
В Башкирии котов замуровали в подвале жилого дома
Радий Хабиров отправился с рабочим визитом в Белебеевский район республики
В Башкирии разыскивают 29-летнего Эдуарда Галеева
Радик Юльякшин отправился на лечение в Германию
В Башкирии ВАЗ-2114 влетел в грузовик: водитель погиб на месте
В Башкирии предложили лечить школьников травами
В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 15-летняя школьница
«Могут ехать к бабушке на угнанных автомобилях»: в Башкирии разыскивают сбежавших подростков из Нижневартовска
В Башкирии на трассе иномарка сбила пешехода
В Башкирии из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра
Стали известны подробности гибели 52-летнего жителя Башкирии в грузовом лифте
В Уфе волонтеры отреставрировали старинный особняк Рябинина
В Башкирии задержали пьяного водителя междугородного автобуса
Матч «Уфа» - «Рубин» завершился безголевой ничьей
Радий Хабиров проехался в маршрутном ПАЗе и объявил войну нелегальным перевозчикам
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
В ТРК «Аркада» в Уфе сработала пожарная сигнализация
В Уфе на улице Первомайская насмерть сбили женщину
В Башкирии за сутки на дорогах погибли три человека