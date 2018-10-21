«Салават Юлаев» угодил в яму: результаты в последних матчах пошли на спад

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-21T12:47:27+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» явно нуждается в отдыхе. Выезд по маршруту Екатеринбург-Магнитогорск-Казань получился невероятно сложным. Команда явно потеряла в движении, исчезла легкость, а голы даются с превеликим трудом. Заметно, что хоккеисты после очень яркого и эмоционального старта подсели физически, угодив в небольшую функциональную яму.

«САЛАВАТ» ЗАБИВАЕТ ПЕРВЫМ, ЗАТЕМ НАЧИНАЮТСЯ НЕПРИЯТНОСТИ

Второе «зеленое дерби» в сезоне пришлось на не самое простое время в календаре для уфимцев. «Салават Юлаев» в последнее время попросту не хватает на весь матч. Хоккеисты могут строго и по установке сыграть только первый период. Во втором и третьем начинается игра на отбой, и это, как правило, заканчивается не очень.

Особенно усталость ударила по первому и второму звеньям, которые играют фактически каждый матч. Почему Николай Цулыгин отказался от тасования состава, пока не особо понятно. Да, с одной стороны сочетания становятся более сыгранными, но с другой – игроки мучаются, и уже нет той искорки в действиях на чужой половине площадки.

Вот и против «Ак Барса» все было достаточно хорошо на протяжении только первой 20-минутки. «Юлаевцы» уверенно оборонялись, переигрывали оппонента, и даже воспользовались ошибкой, забив гол в большинстве. Однако стоило казанцам чуть добавить, как все тонкое разорвалось. Защитники перестали поспевать. Итого: в концовке того же периода счет стал 1:1, а со второго на площадке фактически были одни хозяева.

Точно также после фантастического гола Кадейкина не удалось развить успешный дебют матча с «Металлургом». И это еще хорошо, что удалось продержаться до овертайма, в котором на первый план вышла индивидуальная игра звезд уфимской команды.

Заметно устал и Метсола. Все знают, что финский вратарь любит играть максимально большее количество игр, но и его силам все-таки есть предел. Например, матч с «Ак Барсом» он совершенно точно никак не может занести себе в актив.

НА ОТДЫХ БЫЛО ТРИ ДНЯ

Прийти в себя у «юлаевцев» времени совсем немного. После тяжелой выездной серии команда вернулась в Уфу, но перерыв между матчами составил только три дня. При этом уровень ближайших соперников по-прежнему высок. В понедельник, 22 октября, предстоит сыграть с омским «Авангардом», а в среду, 24-го октября, с санкт-петербургским СКА. На оба матча наверняка соберется полная «Уфа-Арена», поэтому отбывать номер никак не получится. Плохой игры местная аудитория просто не простит.

«Салават Юлаев» в настоящий момент занимает пятую строчку турнирной таблицы Востока. Но на строчку ниже находится «Барыс», у которого на одно очко меньше, но при этом есть две игры в запасе.

С «Авангардом» не сыграет лучший снайпер команды Антон Бурдасов, вспыливший в «зеленом дерби» и бросавшийся в сторону судей бутылками с водой. Дисквалификацию выписали на один матч, поэтому к встрече со СКА он будет в составе.

Что касается травмированных игроков, то с ним пока не совсем все понятно. Николай Цулыгин говорил, что Арзамасцев, Терещенко и Гареев пройдут дополнительное обследование в Уфе, после которого будет ясно их самочувствие. Пока же в обороне чувствуется острый дефицит исполнителей, этим и обусловлены проблемы в последних матчах и повышенная нагрузка на того же Метсолу.

Несмотря на сложности, позитива в команде никто не теряет. Кроме неожиданно возникшей за океаном информации об интересе к форварду «Торонто» Нюландеру, никаких трансферных слухов вокруг клуба пока нет. Соответственно, нынешней игрой в руководстве довольны и каких-то резких движений, как было в прошлом сезоне, никто совершать не собирается. «Салават Юлаев» продолжает оставаться островком стабильности, а сезон пока протекает очень спокойно без каких-либо скандалов вне ледовой площадки. Что же касается проседания по результатам, то такое в течение чемпионата происходит абсолютно со всеми командами. Лучше пусть это происходит сейчас, чем в феврале или марте.