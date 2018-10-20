2018-10-20T23:04:24+03:00
Политика

«Я знаю, где взять денег»: О чем Радий Хабиров рассказал в интервью Брилеву

Новый глава Башкирии проехался на ПАЗике по центру города и назвал Муртазу Рахимова своим старшим товарищем.
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня вечером в эфир телеканала «Россия» вышел большой сюжет, посвященный Радию Хабирову. Новый глава Башкирии рассказал Сергею Брилеву о своем отношении к общественному транспорту и проблеме изучения башкирского языка, о своих отношениях с Муртазой Рахимовым и о том, какой будет политика в ближайшие годы.

«Комсомолка» подготовила для вас избранные цитаты ВРИО главы республики.

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