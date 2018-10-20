«Уфа» так и не забила «Рубину», башкиро-татарское дерби завершилось нулевой ничьей

20 Окт. 21:26 2018-10-20T22:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

«Уфа», погрязшая после десяти туров чемпионата в зоне вылета, очень рассчитывала на победу в этом матче. Зимняя пауза не за горами, а очковый запас крайне скуден. Можно хоть сколько обвинять в этом сложный календарь на старте, короткую скамейку и прочие обстоятельства, но место занимает команда совершенно точно не свое. По потенциалу и своей силе башкирский коллектив должен ютиться где-то посередине. Так что радоваться особо нечему, поэтому и весь тренерский штаб во главе с Сергеем Томаровым выглядит несколько поникшим.

«Рубин» также переживает не лучшие времена в своей истории. На этой неделе пришла информация, что клуб отлучен на два сезона от еврокубков. Поэтому смысла биться за четвертые-шестые места для казанцев теперь попросту нет. Курбан Бердыев, конечно, вряд ли обрадовался этой информации, однако у него и без того проблем хватает. Одному из лучших тренеров России приходится собираться команду по крупицам при крайне ограниченных ресурсах. За те несколько лет, что он отсутствовал в Казани, руководители натворили дел на десяток лет вперед, разрушив всю концепцию развития клуба.

Однако даже в такой ситуации матч представлялся интересным. Все-таки лицом к лицу встречались команды Башкирии и Татарии, а это совсем не пустой звук. До статуса дерби этому противостоянию пока, конечно, далековато, но зачатки имеются. О принципиальности были осведомлены все без исключения футболисты.

Фото пресс-службы ФК "Уфа"

«УФА» ЛАТАЕТ ДЫРЫ, «РУБИН» ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

Если судить по стартовому раскладу, то очки все-таки нужнее были хозяевам. Лига Европы уже давно не довлеет над Сергеем Томаровым и пора бы продемонстрировать истинный игровой потенциал команды, который хотя бы отдаленно напоминал прошлогодний.

Неожиданно перед стартовым свистком выяснилось, что место одного из крайних защитников займет номинально центральный Табидзе. Это автоматом намекало на проблемы в организации атак через фланг, да и вообще во всей структуре нападения.

Так, в общем-то, в первые минуты и произошло. Пока «Уфа» разбиралась и привыкала, гости взяли мяч под свой контроль. План был понятен: Бердыев попытался увеличить скорости, забить гол, а затем попытаться удержать победный счет. Территориальное преимущество захватить удалось, только вот с ударами по воротам как-то у «Рубина» совсем не пошло. Азмун старался, но, как показалось со стороны, не мог приноровиться к тяжелому газону, да и в центре обороны у хозяев стояли три гренадера, которых в силовой борьбе переиграть было практически невозможно.

Потихоньку-потихоньку хозяева нащупали игровые связи и начали отвечать сопернику. И надо сказать, у них получалось значительно лучше. На первый план пришлось выходить Коновалову. В концовке первого тайма фактически в упор пробивал Слай, а спустя три минуты Сысуев прицельно пробил в самый уголок с линии штрафной. Оба раза выше всяких похвал сыграл казанский вратарь и спас свою команду.

Фото пресс-службы ФК "Уфа"

ОГНЕННАЯ КОНЦОВКА

В перерыве тренерам как-то изменить ритм игры не удалось. Было заметно, что и те, и другие уповали на стандартные положения, но в обороне футболисты играли гораздо лучше, чем в атаке. Периодически быстрые прорывы удавались «Рубину», только вот в завершающей стадии постоянно чего-то не хватало. До ворот Беленова мяч добирался редко, а если и доходил, то никакой опасности это не представляло.

«Уфа» тоже ничем серьезным долгое время ответить не могла, Томаров на скамейке откровенно нервничал и пытался гнать своих ребят вперед. Сработало только к последней 10-минутке. Спасти своего тренера вызвался Слай. Он раз за разом принялся пускать в ход свой дриблинг, вдруг выяснилось, что казанцы-то устали, и на фоне этого в обороне допускают простейшие ошибки.

На 85-й минуте нигериец обыграл парочку оппонентов, ворвался в штрафную и пробивал, как казалось, наверняка. Но вновь на пути мяча вырос Коновалов.

Хозяева продолжали напирать, и через четыре минуты создали момент, после которого только и оставалось что хвататься всем за головы. Вновь Слай, вновь играет первоклассно, но на этот раз оставляет мяч по удар кому-то из партнеров. Одна беда – поддержать некому. Удар, конечно, последовал, но Сухов бил уже из не самого удобного положения, да и Коновалову среагировать было легче.

И это еще хорошо, что в ответ «Уфа» не пропустила. Хозяева расстроились и упустили стремительную контратаку, в концовке которой Азмун в одиночестве остался в метрах десяти от ворот Беленова. Только самоотверженность Неделчару, бросившегося всем своим могучим телом под мяч, спасла от верного пропущенного гола.

Фото пресс-службы ФК "Уфа"

МНЕНИЯ НАСТАВНИКОВ РАЗДЕЛИЛИСЬ

После матча больше расстроенным выглядел Сергей Томаров. Что касается Курбана Бердыева, то трудно было распознать его эмоции по итогам.

«Первую половину первого тайма играли неплохо, - сказал тренер казанцев. – Во второй половине стали придумывать сложное из простого. «Уфа» достаточно активно этим воспользовалась, имела ряд моментов. Мы хаотично отбивались. Во втором тайме мы нормализовались, правильно располагались. Была открытая игра в плане создания моментов, могли и мы забить, могла и «Уфа» забить. Думаю, в концовке у нас было больше моментов.

Как подействовала на игроков дисквалификация от еврокубков? Во-первых, они – профессионалы. А во-вторых, мотивация – это каждая ближайшая игра. Я не думаю, что на ребятах это отразилось хоть как-то. Они понимают, что это не их вина».

Главный тренер выразил свое разочарование результатом, но остался доволен тем, как смотрелась его команда:

«Получилась довольно качественная игра. Наверное, одна из лучших по содержанию в этом сезоне в нашем исполнении. Создали очень много моментов, подходов и практически ничего не дали создать сопернику за исключением контратаки на последних минутах. Это радует, но я разочарован результатом, так как считаю, что сегодня мы должны были добыть три очка. В нашей сегодняшней ситуации быть довольным ничьей неправильно.

Я сделал только одну замену в матче, потому что группа атаки смотрелась здорово. Моменты постоянно возникали, и они могли решить исход матча в любую секунду. Смысла кого-либо менять я не видел. Что касается тех ребят, кто не оказался сегодня в заявке из-за травм, то по всем ним мы принимали решение в последний момент и, учитывая погоду и состояние газона, решили не рисковать их здоровьем. Мы могли усугубить им повреждения. Вышли те, кто готов на сто процентов. До нового года еще шесть матчей, они не менее важны, чем игра против «Рубина». За каждую из них дают три очка, и терять игроков было бы расточительно. Все наши футболисты профессионалы, они понимают, в какой ситуации оказались, накачивать их особо не надо. Сейчас каждый матч для нас решающий», - резюмировал Томаров.

К сожалению, «Уфе» не удалось воспользоваться осечками конкурентов, которые все также синхронно сыграли вничью между собой. Таким образом, башкирский клуб по-прежнему остается в зоне вылета. Впереди сложный выезд в Екатеринбург.