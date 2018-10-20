Уфа празднует 99-летие со дня рождения Мустая Карима

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-20T12:54:36+03:00

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Сегодня, 20 октября, свой 99-й день отмечает народный поэт Башкирии, легендарный писатель, участник Великой Отечественной войны Мустай Карим. В честь именитого деятеля культуры в столице Башкирии проходят многочисленные праздничные мероприятия.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

Накануне дня памяти Мустая Карима в здании Госсобрания-Курултая республики открылась фотовыставка, посвященная народному поэту. В рамках торжеств звучали его стихотворения на башкирском и русском языках.

В уфимской гимназии №158 в минувшую пятницу, 19 октября, прошел вечер памяти Мустафы Сафича. Ученики школ получили гранты от фонда, носящего имя поэта. В этом мероприятии приняла участие дочь Мустая Карима – Альфия Каримова.

Накануне дня рождения Мустая Карима в Уфу прибыл и его внук, Тимербулат Каримов. В ходе встречи с врио главы Башкирии Радием Хабировым он преподнес руководителю региона книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было». В личной беседе с внуком народного поэта Башкирии Радий Хабиров выразил благодарность семье Мустая Карима за приглашение на торжественные мероприятия по случаю его дня рождения.

Внук Мустая Тимербулат и глава Башкирии ХабировФото: Валерий ШАХОВ

- Сейчас мы в преддверии юбилейных событий, посвящённых 100-летию со дня рождения Мустая Карима. Благодарю Вас за приглашение на мероприятия, которые состоятся у нас завтра. Для меня это, конечно, большая честь, - заявил в минувшую пятницу Радий Хабиров.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

В день 99-летия со дня рождения Мустая Карима министерство культуры Башкирии объявило конкурс чтецов его произведений. Принять участие в нем могут любые желающие старше четырех лет. Для этого необходимо рассказать наизусть любое произведение народного поэта на любом языке с музыкальным сопровождением и записать это на видео. Участники могут представить как индивидуальные, так и коллективные работы.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку до 1 марта 2019 года на электронную почту по адресу: karimrb2019@mail.ru. В теме письма необходимо указать «На Международный интернет-конкурс чтецов». Согласно условиям, письмо должно содержать видеозапись, где конкурсанты читают произведение Мустая Карима. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте минкульта Башкирии.

ЗА ГОД ДО СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Сегодня, 20 октября, на площади перед Домом профсоюзов прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Мустая Карима. Несмотря на сырую и дождливую погоду, почтить память народного поэта пришли множество его земляков, простых людей.

В церемонии также приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, автор памятника Мустаю Кариму, народный художник России Андрей Ковальчук, посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюлю-оглы Мамедов и, конечно же, члены семьи именитого писателя – его дочь Альфия и внук Тимербулат Каримовы.

Радий и Каринэ Хабировы возложили цветы к памятнику поэтуФото: Валерий ШАХОВ

Альфия Мустаевна рассказала, что весь следующий год пройдет под эгидой празднования векового юбилея Мустая Карима. Она отметила, что памятник народному поэту, как и улица, названная его именем – это особые места для ее отца.

- Именно сюда он вернулся живой после войны, здесь оставил свое сердце, - сказала Альфия Каримова.

Сразу после дочери поэта на сцену поднялся врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он подчеркнул, что Мустай Карим стал для него настоящим учителем, наставления которого он запомнил на всю жизнь.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюлю-оглы Мамедов заявил, что творчество народного поэта в Башкирии знают и любят и за пределами его Родины. На сегодняшний день ряд его произведений переводят на азербайджанский язык.

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота также отметил, что творчество Мустая Карима переводится и на белорусский язык.

«НЕ РУССКИЙ Я, НО РОССИЯНИН»

Мустафа Сафич Каримов родился 20 октября 1919 года в деревне Кляшево в 30 километрах от Уфы в семье крестьян. В семье Каримовых было 12 детей. К сожалению, дом, где провел детство и юность народный поэт Башкирии до наших дней не сохранился.

Учиться в школу юный Мустафа пошел лишь в 11 лет. По его собственным воспоминаниям на ученическую скамью он попал лишь с третьего раза: сначала не набралось достаточное количество желающих учиться, а на следующий год он вновь пошел в первый класс. Но, проучившись полтора года он был вынужден прервать обучение.

Первые стихи будущий народный поэт Башкирии написал в шестом классе. Тогда же их напечатали в газете «Юный строитель». В 19 лет Мустай Карим стал членом Союза писателей.

На фото: Мустай Карим с женой Раузой

В 1941 году он окончил Башкирский государственный педагогический институт имени Тимирязева и был призван в ряды Красной Армии. Командование направило Мустафу Сафича в Муромское военное училище, откуда он в 1942 году в звании младшего лейтенанта направлен в 17-ю мотострелковую бригаду начальником связи артдивизиона. Во время боев с фашистскими захватчиками в августе 1942 года, он был тяжело ранен. В госпиталях Мустай Карим провел около полугода, но вернулся в строй и продолжил службу Родине. В августе 1944 года он был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

Всероссийской славы Мустай Карим добился еще в советские годы, но поистине крылатой стала его фраза «Не русский я, но россиянин».

Скончался народный поэта Башкирии в 2005 году в уфимском кардиологическом центре. Похоронен на мусульманском кладбище в Уфе.