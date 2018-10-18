«БИ-2» с симфоническим оркестром собрали 8-тысячную «Уфа-Арену» и прогулялись по столице под песни Шевчука

18 Окт. 21:26 2018-10-18T21:37:03+03:00

Накануне концерта музыканты устроили себе экскурсию по исторической части города и сфотографировались на фоне одной из местных достопримечательностей - фонтана «Семь девушек» [фото, видео].

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Группа «БИ-2» наведывается на малую родину Юрия Шевчука даже чаще, чем сам лидер «ДДТ» и неизменно собирает полные залы, будь это клуб или дворец спорта. Но на самую большую площадку башкирской столицы - восьмитысячную «Уфа-Арену», замахнулась впервые, и не прогадала.

Поклонники не подвели, обеспечив заветный «sold out» - билеты, даже самые дорогие по пять тысяч рублей, закончились еще две недели назад - для Уфы случай беспрецедентный . Ажиотажный спрос подогрел и сам формат концерта - группа впервые выступала здесь с симфоническим оркестром, который прибыл из Екатеринбурга. Хотя профессиональные музыканты, конечно, пришли в тихий ужас от акустики ледового дворца - более неподходящей для симфонического оркестра площадки, чем домашняя арена ХК «Салават Юлаев», просто трудно придумать.

Галантный Лева оказывал знаки внимания фанаткамФото: Марат МУЛЮКОВ

Ну, что поделаешь, раз нет в башкирской столице нет большого зала с хорошей акустикой, способного вместить хотя бы половину жаждущих услышать любимые песни «Би-2» в новых, симфонических аранжировках. К тому же среди оркестрантов, как выяснилось, нашлось немало настоящих фанатов «БИ -2» - одна из виолончелисток, к примеру, даже подпевала любимым хитам во время концерта. Да и сам дирижер Феликс Арановский, давно сотрудничающий с рок-музыкантами, не удержался и спел куплет хита «Скользкие улицы».

Дирижер Феликс Арановский не удержался и подпел музыкантом во время исполнения хита "Скользкие улицы"Фото: Марат МУЛЮКОВ

Несовершенство звука с лихвой компенсировала в высшей степени эффектная визуальная картинка - «БИ-2» в очередной раз поразили воображение фанатов. Чего стоили одни только фраки музыкантов: Шура предстал в том самом наряде, в котором появился в клипе «Черное солнце», а у Левы он был изготовлен из ткани с рисунками черепов - они отчетливо просматривались, когда на артиста падал свет.

"БИ -2 " впервые выступили в Уфе с симфоническим оркестромФото: Марат МУЛЮКОВ

Не менее эффектными были костюмы финалистки четвертого сезона шоу «Голос» Тины Кузнецовой, которая принимала участие в концерте в качестве специального гостя. Сама сцена, поначалу скрытая от глаз за темным занавесом, была оформлена очень оригинально - в центре располагался экран в форме старинного зеркала, на который проецировались изображения музыкантов и видеозаставки. По бокам на вертикальных огромных экранах тоже все время показывали Леву и Шуру, но исключительно в черно-белом изображении.

Финалистка шоу " Голос" Тина Кузнецова стала специальным гостем программыФото: Марат МУЛЮКОВ

Зрителям не пришлось скучать ни одной минуты - Лева и Шура убедительно доказали, что их новое концертное шоу не зря считается одним из лучших в России, а симфонические аранжировки новых и известных хитов группы вызвали неподдельный восторг публики. Все любимые песни, которые так жаждала услышать публика, музыканты в этот вечер исполнили, в том числе, конечно, и один своих главных хитов - «Полковнику никто не пишет», услышав который зал в едином порыве повскакивал с мест и подпевал во весь голос.

Экран на сцене был оформлен в виде старинного зеркала.Фото: Марат МУЛЮКОВ

БАРАБАНЩИК «БИ-2» ПОМОГ УФИМСКОЙ ФАНАТКЕ ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ

Перед концертом Лева, Шура и барабанщик Борис Лившиц решили немного прогуляться по городу, благо день выдался не слишком хмурым.

Отобедав в модном заведении недалеко от Башкирской оперы, музыканты заглянули в театральный скверик - от души попинали опавшую листву, как в знаменитом клипе «ДДТ» , а потом Лева и Борис позволили себе немного похулиганить - забрались на фонтан «Семь девушек».

Фотографию Лева поспешил выложить на своей страничке в соцсетях, снабдив ее шутливой подписью.

- Гуляли по Уфе и попали с Борей в серьезный хоровод, - написал солист « БИ-2» . - Через полтора часа танцевальной карусели сказались сильнейшие перегрузки: бешено билось сердце, кружилась голова, а у Бори отпала борода. И только когда в моем телефоне разрядилась поставленная Шуриком на репит песня Юрия Шевчука, мы наконец поняли «Что такое осень».

В театральном скверике у Башкирской оперы Лева, Шура и барабанщик Борис Ливщиц слушали народный хит Юрия Шевчука "Что такое осень" . Фото: Юрий ПРОКЛОВ

А барабанщик Борис Лившиц через соцсети поблагодарил фанатов, подсказавших, где лучше всего в башкирской столице пообедать.

Кстати, Борис поразил фанатов не только фантастическим соло, исполненным на концерте, но и редкой отзывчивостью и добротой. Одна из поклонниц группы рассказала «Комсомолке», что не успела вовремя купить билет в «Уфа-Арену» и решилась на отчаянный шаг - написал Борису, умоляя провести на концерт.

Поклонники подарили Леве и Шуре картину с их двойным портретомФото: Марат МУЛЮКОВ

- Конечно, я особо ни на что не надеялась, но Борис откликнулся ! - рассказала фанатка. - Я не могла в это поверить, но мое имя, действительно, оказалось в списке приглашенных гостей, как он и пообещал - Борис просто необыкновенно душевный человек. А концерт был просто фантастический - лучший в моей жизни!