Готовы ли школы Башкирии к возможным нападениям

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-18T15:20:43+03:00

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На следующее утро после нападения на керченский техникум ВРИО мэра Уфы Салават Хусаинов призвал к ужесточению правил безопасности в детских садах, школах и колледжах. Чиновник предупредил, что в зданиях учебных учреждений начнутся массовые внеплановые проверки. Что будут представлять из себя эти проверки, в мэрии не стали рассказывать.

Но бумажная волокита началась уже сегодня – столичные учителя уже повезли в РОНО кучу отчетов и планов.

- В школу никто не приезжал, никаких проверок конкретно в самом учебном заведении не было. Как сидел охранник-пенсионер, так и сидит. Вещи и сумки у детей никто не досматривает, по идее могут пронести, что угодно, - говорит Резеда (имена здесь и далее изменены), завуч одной из городских школ.

Зато у преподавателей запросили бумаги – в срочном порядке в РОНО сегодня привезли совместный план работы образовательного учреждения и отдела полиции своего района, а также план мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в школах.

ВМЕСТО ПЕНСИОНЕРА НУЖЕН ЧОПовец

Во многих школах Уфы до сих пор «охранником» работает «бабушка», которая вряд ли сможет помешать возможному нападению. Но некоторые учебные заведения уже заключают договора с ЧОП. Платят за это родители – выходит около 300 рублей в месяц.

- В настоящее время охрана школ и лицеев заключается в том, что мы обеспечиваем пропускной режим. Но если говорить о более серьезных угрозах, то в данном случае охрану нужно усиливать, - говорит Марат Хайбуллин, генеральный директор ЧОП «Медведь». – Я бы внедрил систему рейтингов для ЧОПов, который нужно будет обновлять ежегодно. К тому же присваивать рейтинги нужно только тем ЧОПам, кто устранил реальную угрозу - предотвратили разбойное нападение, кражи и передали преступников в руки правоохранительных органов. Исключить политику, основывающуюся только на ценовом предложении в рамках охраны объектов учебных заведений.

По его словам, ни после случая в Стерлитамаке, где произошла резня, ни в связи с событиями в Крыму, ни одна школа не поспешила заключить договор с охранным предприятием.

«ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ РЕБЕНКА»

- После апрельского инцидента мы проверили все «пропускники» в образовательных учреждениях – где-то они были, но, скажем так, бездействовали, - прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Сокробогатова.

Кроме того, органы власти проводили работу по общению с учениками и родителями.

- Это я могу сказать, даже по своему ребенку. Со всеми родителями провели тотальную работу на предмет бОльшего взаимодействия с ребенком. Если родители не могут найти общий язык с детьми, в работу включаются преподаватели, психологи, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Это делается для того, чтобы все органы исполнительно-муниципальной власти могли оказать помощь, если это требуется, - отметила Скоробогатова.

Следующий этап работы – взаимодействие с самими ребятами. Причем речь тут идет не только о школах, но и детских садах, средних и высших учебных заведениях.

- На уроках поднимались реальные ситуации, проигрывались, в зависимости от возраста, причинно-следственные связи – что к чему может приводить. Мы говорили, что безопасность жизни формируется из внутренней культуры ребенка, его реализации. Конечно, говорили о том, что необходимо повышать доступность спортивных объектов. Нужно, чтобы у детей было достойное развитие и вне школы. Образовательные учреждение должны также принимать в этом участие, - заключила Скоробогатова.

Подросток, устроивший «колумбайн» в Башкирии, этапирован в Москву

Кровавая драма разыгралась 18 апреля в стерлитамакской школе. Ничего не подозревающие ученики пришли на урок информатики, а в 08.45 всегда тихий и забитый воспитанник коррекционного 9 «г» класса неожиданно достал охотничий нож и набросился на свою одноклассницу. Спасая свою жизнь, девочка выпрыгнула в окно со второго этажа. Учитель попыталась остановить разбушевавшегося подростка, но тот ударил ее ножом в грудь, а потом успел порезать еще одну свою одноклассницу. Ученики бросились врассыпную, а девятиклассник перешел к заключительной части своего плана: достал принесенную заранее бутылку с бензином, облил класс и поджег его. Потом, осознав, что все закончилось и скоро приедет полиция, парень попытался покончить с собой, но безуспешно.

ПОЛУЧИЛИ МНОЖЕСТВЕННЫЕ РАНЕНИЯ, НО ВЫЖИЛИ

Последствия трагедии оказались печальными: все пострадавшие в кровавой бойне получили тяжелые травмы и оказались в больнице. Больше всех досталось 15-летней Ф.Ю., которая получила серьезное проникающее ранение грудной клетки, но врачи спасли ее жизнь. Вторую девятиклассницу, 15-летнюю С.В., нападавший подросток успел лишь полоснуть ножом по предплечью, однако, прыжок со второго этажа обернулся для школьницы переломом голени и серьезным ушибом поясничного отдела позвоночника. Девочку прооперировали, и вскоре она уже пошла на поправку.

29-летняя преподаватель информатики Екатерина Першина (между прочим, получившая в прошлом году почетное звание «Педагог года») самоотверженно бросилась на защиту своих учеников и изо всех сил пыталась удержать разъяренного ученика. Женщина получила множественные ранения грудной клетки и порезы, но, к счастью, все они оказались неглубокими, и уже вскоре Екатерина могла давать показания полицейским.

«УБИЙСТВО ЭТО КЛАСС»

Сам нападавший подросток, 17-летний Тимур А. (имя изменено – ред.), серьезно не пострадал. Его поместили в отдельную охраняемую палату, где его допрашивали следователи. Тогда-то и выяснились неожиданные подробности, пролившие свет на картину произошедшего. Оказывается, одноклассники жестоко травили и издевались над тихим застенчивым парнем. Поводов было предостаточно: и смуглый цвет кожи, и проблемы со слухом, и особенности психического развития, и увлечения аниме и суицидальными подростковыми группами, и многое другое. Парень долгое время терпел, не смея дать отпор, но копил в себе обиду. Позже следователи найдут в квартире у Тимура блокнот, куда парень записывал имена всех своих обидчиков, перечисляя все нанесенные оскорбления.

- Тимур мне часто рассказывал, что его обижают одноклассники, - рассказывала тогда знакомая подростка. – Обзывали, смеялись, подкалывали. Тимур не мог им достойно ответить, потому что был добрым парнем.

Также выяснилось, что свою кровавую акцию подросток планировал еще с прошлого года. Вся страница в соцсети была заполнена постами, призывающими к насилию и уничтожению, видео про «Колумбайн» и Гитлера. Своим виртуальным друзьям парень так же не раз говорил в открытую, что собирается напасть на школу, а переписка даже всплывала в общешкольных чатах, но никто не придал этому значения, списав все на глупую шутку. За 15 минут до нападения Тимур опубликовал в соцсети видео с говорящим названием «Eric and Dylan» (имена участников американского «Колумбайна»).

- Можете считать меня последователем Эрика и Дилана. Я хочу убить как можно больше людей, - писал подросток приятелям. - Я хочу увидеть крики, слезы, страх, чтобы они кричали и молили о пощаде. Я собираюсь убить штук 30, а еще попытаюсь школу взорвать, если успею. Убийство это класс.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО

Несмотря на просьбы родителей и доводы стороны защиты, в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». По решению Стерлитамакского городского суда на два месяца девятиклассник отправился под стражу, а в середине июля его этапировали в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Результаты экспертизы до сих пор не обнародованы. В отношении руководства школы также возбудили уголовное дело по статье «Халатность», а директора даже отстранили от должности, но позже, по коллективной просьбе родителей, ее восстановили в должности.

Пострадавшие ученицы и преподавательница быстро пришли в себя и уже в мае смогли приступить к занятиям. О произошедшем они стараются вспоминать как можно реже. Региональные власти выделили им материальную помощь в размере 300 тысяч рублей, а учительницу представили к награде за мужество, проявленное при спасении учеников.