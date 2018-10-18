Стали известны лучшие и худшие районы для жизни в Уфе

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-18T15:20:04+03:00

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели масштабное исследование, по результатам которого жители Уфы назвали самые лучшие и самые худшие районы башкирской столицы. Качество жизни в каждом отдельно взятом районе оценивалось по ключевым показателям, таким как безопасность, экология, доступность спортивных и социальных объектов и наличие детских площадок. По результатам опросов 429 горожан и был составлен рейтинг. Впервые за три года первое место по всем показателям занял Демский район Уфы.

КАК УЗНАВАЛИ ГДЕ ЛУЧШЕ

Аналитики Domofond.ru отмечают, что при проведении опроса каждому участнику предлагали оценить качество жизни в своем районе по 10-балльной шкале, где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие с вопросами в анкете.

Уфимцы отвечали на вопросы о безопасности, чистоте своего района, экологии, в том числе о свежем воздухе и обилии зелени, о тишине, общественном транспорте, состоянии дорог и возможными трудностями с парковками. При опросе специалисты обращали внимание горожан на шаговую доступность магазинов и рынков, количество спортивных объектов и мест для отдыха, а также на наличие «детской инфраструктуры»: детсадов, игровых площадок, поликлиник и школ.

По версии опрошенных, транспорт в Уфе на хорошем уровнеФото: Рустем АХУНОВ

Не обошли стороной и такие критерии как наличие дружелюбных соседей, качество работы коммунальных служб и соотношение доходов стоимости жизни. В конце анкеты респондентам предложили оценить район в целом.

ЧТО В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ

Согласно опросу, по некоторым критериям Уфа получила наивысшие оценки от горожан. По версии Domofond.ru, жители башкирской столицы отметили достаточное количество магазинов – 8,6 баллов из 10 возможных. Также среди опрошенных бытует мнение о дружелюбии и вежливости соседей – этот показатель набрал 7,3 балла. Высоко горожане оценили и работу общественного транспорта.

- По этим критериям Уфа получила наивысшие оценки горожан. Ниже всего оценивается соотношение доходов и стоимости жизни: на 4,5 балла. Немногим выше —4,7 балла — оценка дорог и парковок. Все еще не слишком хорошо отзываются и о работе ЖКХ, - заявили в пресс-службе Domofond.ru.

ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО

В результате исследования был составлен рейтинг самых лучших и самых худших районов Уфы образца 2018 года. Первое место занял Демский район, второе – Кировский, замкнул тройку лидеров Октябрьский район башкирской столицы. Самым худшим для проживания районом Уфы был назван Калининский.

Орджоникидзевский район считается не самым худшим для проживанияФото: Рустем АХУНОВ

При этом, житель Демы дали самые низкие оценки таким категориям качества жизни как торговая инфраструктура и доброжелательность соседей. По последнему показателю Демский район и вовсе набрал столько же баллов, что и аутсайдер рейтинга – Калининский. - Жителям не нравится, что «нет транспорта, кафе-ресторанов, торговых центров», их пугают «гопники и алкаши», - рассказали в пресс-службе портала недвижимости Domofond.ru.