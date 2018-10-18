2018-10-18T11:30:36+03:00
Происшествия

«Думал, она притворяется»: житель Башкирии убил возлюбленную и от испуга сжег ее тело

А через год, не выдержав угрызений совести, явился с повинной в полицию
Инга НОВИЦКАЯ
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Пропавшую женщину искали больше месяца, а убийца притворялся, что ничего не знаетПропавшую женщину искали больше месяца, а убийца притворялся, что ничего не знает
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Промозглым сентябрьским утром пастух Самат, как обычно, выгнал на пастбище возле села Новосепяшево табун лошадей. Неожиданно животные столпились в кучу и беспокойно начали ржать, перебирая копытами. Недоумевающий мужчина подошел поближе, чтобы узнать, что так взволновало лошадей, и увидел сгоревшую скирду, а в куче пепла разглядел человеческий череп и кости. Дрожащими руками Самат набрал номер полиции…

А еще через год в отдел следственного комитета пришел 57-летний хмурый мужчина, который с порога заявил, что прошлым летом он убил свою сожительницу. Вот только скрывать это больше не в силах, ведь убитая каждую ночь является ему во снах и душит, душит, душит…

«ЗАГЛЯНУЛ В ОКНО, А ОНА ТАМ ЦЕЛУЕТСЯ С ДРУГИМ»

Житель Стерлитамака Рамиль Абдрахманов никогда ничем не выделялся среди других: отучился на слесаря, подрабатывал на стройках. В молодости отсидел три года, как сам признается, по глупости: стащил на стройке пару мешков с цементом, а в гараже у него нашли самопальную берданку. В 2001 году познакомился с женщиной, и та пригласила Рамиля к себе в гости в деревню Шишмы на новогодние праздники.

На празднике Рамиль впервые и увидел 21-летнюю Лиру. Черноволосая темноглазая красавица с первого взгляда покорила сердце мужчины, но девушка на тот момент была в отношениях. Судьба свела их снова через 12 лет. Лира воспитывала сына-подростка и работала прачкой на местном птицеводческом комбинате. Рамиль и Лира стали тесно общаться, и однажды женщина пригласила его к себе домой, поговорить по душам и выпить. В ту ночь Рамиль остался у нее, а уже на следующий день перевез свои нехитрые пожитки в дом к возлюбленной, тем более, что сын Лиры переехал жить к бабушке и не мешал матери строить личную жизнь.

Рамиль и Лира долгое время прожили в любви и согласии

Рамиль и Лира долгое время прожили в любви и согласии

- Я много раз предлагал Лире выйти за меня замуж, - рассказывает Рамиль. – Но она всегда отвечала отказом. У нее принцип был по жизни: не связывать себя штампом в паспорте с кем-либо, я потом смирился и не настаивал.

В мире и согласии гражданские супруги прожили три года, а в начале лета 2016 года отношения резко испортились. Как уверял на допросе Рамиль, Лира стала часто выпивать, не приходила домой ночевать. Общие знакомые рассказывали, что видели женщину навеселе в компании разных мужчин то в одной, то в другой деревне. Рамиль несколько раз пытался вызвать любимую на откровенный разговор, но каждый раз женщина закатывала скандал, обвиняя сожителя в недоверии и занудстве.

Однажды Рамиль пришел с работы раньше обычного. У Лиры в этот день был выходной, и женщина затеяла в доме уборку. Когда мужчина зашел в дом, то увидел, что у них в гостях сидит молодой парень. «Это брат моей подруги», - представила Лира гостя. – «Вот зашел ко мне журналы передать, я давно уже просила». Рамиль поздоровался и вышел во двор, чтобы закрыть машину. Возвращаясь обратно, мужчина заглянул в окно и с ужасом увидел, как его благоверная страстно целуется с гостем.

Дождавшись, когда соперник уйдет, Рамиль зашел обратно в дом, молча собрал свои вещи и уехал. Лира по виду сожителя поняла, что тот все видел, и не стала выяснять отношения. Ночь Рамиль провел в машине, терзаясь мыслями, как могла так поступить с ним та, в ком он души не чаял, а на следующий день снял дом в соседней деревне.

ПОЕХАЛИ НА РЕКУ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ

Бывшие возлюбленные не общались неделю. Рамиль каждое утро встречал Лиру в автобусе, но каждый раз отворачивался к окну. Так и ехали молча на работу, каждый погруженный в свои невеселые мысли.

Все отзывались об убитой как о добродушной и веселой женщине

Все отзывались об убитой как о добродушной и веселой женщине

Накануне того рокового дня, 6 августа, Лира все же позвонила своему экс-сожителю. Как ни в чем не бывало, женщина поинтересовалась, чем он занят вечером, и попросила отвезти ее в соседнее село в кафе «потанцевать, попить пивка». Рамиль согласился: за десять дней обида поутихла, и мужчина надеялся остаться друзьями с бывшей.

- Всю дорогу мы шутили, вспоминали прошлое, - говорит мужчина. – Лира была в хорошем настроении, и я не хотел с ней ссориться.

После кафе женщина попросила отвезти ее на вокзал, мол, хочет навестить подругу в Уфе. Однако автобусы уже не ходили, и у Лиры созрел новый план – купить в соседней деревне самогона и отправиться на берег реки встречать рассвет.

- Когда мы приехали к реке, было еще темно, - вспоминает Рамиль. – Лира включила музыку в машине и начала танцевать, а я достал удочки и решил порыбачить. Пить не хотелось, да и Лира уже была изрядно навеселе, так что разговор у нас не клеился.

Но спокойно порыбачить Рамилю так и не удалось. Под оглушающие песни из старенькой магнитолы Лира отплясывала зажигательные танцы, то и дело падая и рискуя упасть в воду с крутого обрыва. Рамиль поднимал ее, ставил на ноги и умолял быть аккуратнее, ведь плавать женщина не умела, а лезть за ней в холодную воду мужчине совершенно не хотелось.

- Я говорил ей, давай уже иди в машину и сиди там, - уверяет Рамиль. – Мол, надоела. Напилась, веди себя спокойно, но она крыла меня матом в ответ.

В какой-то момент у Рамиля наконец начало клевать, и мужчина потянулся к удочке, как неожиданно сзади по голове прилетел сильный удар, а за ним второй. Ошарашенный Рамиль обернулся, и в этот момент Лира зарядила в третий раз ему по лбу найденным в багажнике черенком от лопаты. Обезумев от боли и неожиданности, мужчина на автомате ударил возлюбленную кулаком по лицу, отчего та отлетела, стукнувшись об машину, и упала на землю. Лира попыталась встать, но Рамиль навалился на нее сверху, одной рукой удерживая ее плечи, а второй сжав ей горло.

- Я просто хотел ее успокоить, вот и держал ее так минут десять, - оправдывается душегуб. – Она сначала дергалась, оскорбляла меня, а потом захрипела и затихла.

СПРЯТАЛ ТЕЛО В СТОГЕ СЕНА И ПОДЖЕГ

Решив, что Лира уже достаточно наказана и больше не будет драться, Рамиль убрал руку с ее горла. Женщина лежала неподвижно с закрытыми глазами и не подавала признаков жизни.

- Я думал, что она уснула или просто притворяется, - оправдывался в суде убийца. – Потряс ее за плечи, мол, просыпайся, нечего тут разлеживаться, простынешь же. Но Лира не реагировала на мои слова. Я принес из машины листок бумаги и приложил к ее губам, но он не шелохнулся даже. И тут я понял, что перестарался и убил ее, но я, правда, не хотел этого делать. Я же любил ее…

На автомате Рамиль закинул труп возлюбленной в багажник своего автомобиля, сложил удочки и поехал, куда глаза глядят.

В тяжелых раздумьях мужчина доехал до поля неподалеку от деревни, где проживала Лира. На днях сельчане закончили косить траву и сложили ее в стога. Рамиль остановил машину около самой большой скирды, и решение пришло само собой.

- Я понял, что не хочу возвращаться в тюрьму, - вздыхает мужчина. – Не заслужил я этого, ведь убил совершенно случайно, не желая того сам.

На следственном эксперименте убийца убеждал, что не хотел смерти возлюбленной

На следственном эксперименте убийца убеждал, что не хотел смерти возлюбленной

Вытащив из багажника уже остывающее тело, Рамиль разгреб сено и положил его туда. Сверху бросил сумку и закидал все соломой, а потом бросил горящую спичку. Сухая трава быстро вспыхнула, но мужчина не стал дожидаться, пока стог загорится полностью, боясь, что его заметят, и быстро уехал.

Не зная, как унять разыгравшиеся нервы, Рамиль поехал на озеро, чтобы помыть машину. Голова кружилась от нанесенных ударов, в глазах все плыло и темнело, а во рту был неприятный металлический привкус. Неожиданно вспомнилась Лира, лежащая мертвой на земле, и он потерял сознание.

Когда Рамиль очнулся через несколько часов, уже темнело. Рядом доносилось тихое ржание и фырканье лошадей, пришедших на водопой. Над мужчиной склонился пастух, спрашивая, может, тому нужна помощь. Поблагодарив за участие, Рамиль сел в машину и поехал к себе домой. В салоне автомобиля он нашел телефон Лиры, закатившийся за сиденье, и ее банковскую карту. Мужчина написал с ее телефона смс-сообщение сыну убитой «Привет, сына, я работаю на юге. Бабушке ничего не говори, очень стыдно перед Рамиль-абый. Целую, мама». После чего сломал сим-карту, а сам телефон потом передарил дочери знакомого муллы.

- Я просто хотел замести следы, - оправдывается убийца. – Думал, после сообщения Лиру не станут искать, решив, что она уехала на заработки.

«ОНА ПРИХОДИЛА КО МНЕ ВО СНЕ»

Несколько дней Рамиль отлеживался дома, а потом, набравшись смелости, отправился на работу на птицефабрику. Весь комбинат гудел, как улей, обсуждая новость о внезапном исчезновении Лиры. На все вопросы коллег, что произошло, мужчина отшучивался, мол, ничего не знаю, наверное, с молодым любовником загуляла. А потом поползли слухи, что в поле нашли обгорелые кости, и принадлежали они именно пропавшей Лире.

Сын поначалу думал, что мама уехала на заработки на юг

Сын поначалу думал, что мама уехала на заработки на юг

Самому Рамилю вскоре пришло уведомление, что его увольняют с работы за частые прогулы. Решив, что это к лучшему, мужчина собрал вещи и переехал к матери в Стерлитамак. Правда, долго там не задержался и отправился на заработки. Познакомившись случайно с муллой, которого подвозил на трассе, и, узнав, что тот затеял ремонт, напросился к нему на подработку. Все время, пока Рамиль помогал строить дом, он вел себя тихо и замкнуто, рассказывая, что у него была молодая жена, но она променяла его на молодого ухажера. Когда ремонт закончился, Рамиль вернулся в Стерлитамак, но спокойно жить так и не смог. Как признается сам душегуб, каждую ночь к нему во сне приходила убитая возлюбленная и начинала его стыдить.

- А потом начинала меня душить, и я просыпался в холодном поту, - рассказывал в суде Рамиль. – Меня заела совесть, вот и я пришел с повинной в полицию. Свою вину признаю, но повторяю, я не хотел ее убивать. Я слишком ее любил.

ОФИЦИАЛЬНО

Несмотря на раскаяния и оправдания Абдрахманова, суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, при этом зачесть в срок отбытия время нахождения в следственном изоляторе. Обжаловать приговор убийца и родственники погибшей Лиры также не стали.

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