«Думал, она притворяется»: житель Башкирии убил возлюбленную и от испуга сжег ее тело

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-18T11:30:36+03:00

А через год, не выдержав угрызений совести, явился с повинной в полицию

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Промозглым сентябрьским утром пастух Самат, как обычно, выгнал на пастбище возле села Новосепяшево табун лошадей. Неожиданно животные столпились в кучу и беспокойно начали ржать, перебирая копытами. Недоумевающий мужчина подошел поближе, чтобы узнать, что так взволновало лошадей, и увидел сгоревшую скирду, а в куче пепла разглядел человеческий череп и кости. Дрожащими руками Самат набрал номер полиции…

А еще через год в отдел следственного комитета пришел 57-летний хмурый мужчина, который с порога заявил, что прошлым летом он убил свою сожительницу. Вот только скрывать это больше не в силах, ведь убитая каждую ночь является ему во снах и душит, душит, душит…

«ЗАГЛЯНУЛ В ОКНО, А ОНА ТАМ ЦЕЛУЕТСЯ С ДРУГИМ»

Житель Стерлитамака Рамиль Абдрахманов никогда ничем не выделялся среди других: отучился на слесаря, подрабатывал на стройках. В молодости отсидел три года, как сам признается, по глупости: стащил на стройке пару мешков с цементом, а в гараже у него нашли самопальную берданку. В 2001 году познакомился с женщиной, и та пригласила Рамиля к себе в гости в деревню Шишмы на новогодние праздники.

На празднике Рамиль впервые и увидел 21-летнюю Лиру. Черноволосая темноглазая красавица с первого взгляда покорила сердце мужчины, но девушка на тот момент была в отношениях. Судьба свела их снова через 12 лет. Лира воспитывала сына-подростка и работала прачкой на местном птицеводческом комбинате. Рамиль и Лира стали тесно общаться, и однажды женщина пригласила его к себе домой, поговорить по душам и выпить. В ту ночь Рамиль остался у нее, а уже на следующий день перевез свои нехитрые пожитки в дом к возлюбленной, тем более, что сын Лиры переехал жить к бабушке и не мешал матери строить личную жизнь.

Рамиль и Лира долгое время прожили в любви и согласии

- Я много раз предлагал Лире выйти за меня замуж, - рассказывает Рамиль. – Но она всегда отвечала отказом. У нее принцип был по жизни: не связывать себя штампом в паспорте с кем-либо, я потом смирился и не настаивал.

В мире и согласии гражданские супруги прожили три года, а в начале лета 2016 года отношения резко испортились. Как уверял на допросе Рамиль, Лира стала часто выпивать, не приходила домой ночевать. Общие знакомые рассказывали, что видели женщину навеселе в компании разных мужчин то в одной, то в другой деревне. Рамиль несколько раз пытался вызвать любимую на откровенный разговор, но каждый раз женщина закатывала скандал, обвиняя сожителя в недоверии и занудстве.

Однажды Рамиль пришел с работы раньше обычного. У Лиры в этот день был выходной, и женщина затеяла в доме уборку. Когда мужчина зашел в дом, то увидел, что у них в гостях сидит молодой парень. «Это брат моей подруги», - представила Лира гостя. – «Вот зашел ко мне журналы передать, я давно уже просила». Рамиль поздоровался и вышел во двор, чтобы закрыть машину. Возвращаясь обратно, мужчина заглянул в окно и с ужасом увидел, как его благоверная страстно целуется с гостем.

Дождавшись, когда соперник уйдет, Рамиль зашел обратно в дом, молча собрал свои вещи и уехал. Лира по виду сожителя поняла, что тот все видел, и не стала выяснять отношения. Ночь Рамиль провел в машине, терзаясь мыслями, как могла так поступить с ним та, в ком он души не чаял, а на следующий день снял дом в соседней деревне.

ПОЕХАЛИ НА РЕКУ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ

Бывшие возлюбленные не общались неделю. Рамиль каждое утро встречал Лиру в автобусе, но каждый раз отворачивался к окну. Так и ехали молча на работу, каждый погруженный в свои невеселые мысли.

Все отзывались об убитой как о добродушной и веселой женщине

Накануне того рокового дня, 6 августа, Лира все же позвонила своему экс-сожителю. Как ни в чем не бывало, женщина поинтересовалась, чем он занят вечером, и попросила отвезти ее в соседнее село в кафе «потанцевать, попить пивка». Рамиль согласился: за десять дней обида поутихла, и мужчина надеялся остаться друзьями с бывшей.

- Всю дорогу мы шутили, вспоминали прошлое, - говорит мужчина. – Лира была в хорошем настроении, и я не хотел с ней ссориться.

После кафе женщина попросила отвезти ее на вокзал, мол, хочет навестить подругу в Уфе. Однако автобусы уже не ходили, и у Лиры созрел новый план – купить в соседней деревне самогона и отправиться на берег реки встречать рассвет.

- Когда мы приехали к реке, было еще темно, - вспоминает Рамиль. – Лира включила музыку в машине и начала танцевать, а я достал удочки и решил порыбачить. Пить не хотелось, да и Лира уже была изрядно навеселе, так что разговор у нас не клеился.

Но спокойно порыбачить Рамилю так и не удалось. Под оглушающие песни из старенькой магнитолы Лира отплясывала зажигательные танцы, то и дело падая и рискуя упасть в воду с крутого обрыва. Рамиль поднимал ее, ставил на ноги и умолял быть аккуратнее, ведь плавать женщина не умела, а лезть за ней в холодную воду мужчине совершенно не хотелось.

- Я говорил ей, давай уже иди в машину и сиди там, - уверяет Рамиль. – Мол, надоела. Напилась, веди себя спокойно, но она крыла меня матом в ответ.

В какой-то момент у Рамиля наконец начало клевать, и мужчина потянулся к удочке, как неожиданно сзади по голове прилетел сильный удар, а за ним второй. Ошарашенный Рамиль обернулся, и в этот момент Лира зарядила в третий раз ему по лбу найденным в багажнике черенком от лопаты. Обезумев от боли и неожиданности, мужчина на автомате ударил возлюбленную кулаком по лицу, отчего та отлетела, стукнувшись об машину, и упала на землю. Лира попыталась встать, но Рамиль навалился на нее сверху, одной рукой удерживая ее плечи, а второй сжав ей горло.

- Я просто хотел ее успокоить, вот и держал ее так минут десять, - оправдывается душегуб. – Она сначала дергалась, оскорбляла меня, а потом захрипела и затихла.

СПРЯТАЛ ТЕЛО В СТОГЕ СЕНА И ПОДЖЕГ

Решив, что Лира уже достаточно наказана и больше не будет драться, Рамиль убрал руку с ее горла. Женщина лежала неподвижно с закрытыми глазами и не подавала признаков жизни.

- Я думал, что она уснула или просто притворяется, - оправдывался в суде убийца. – Потряс ее за плечи, мол, просыпайся, нечего тут разлеживаться, простынешь же. Но Лира не реагировала на мои слова. Я принес из машины листок бумаги и приложил к ее губам, но он не шелохнулся даже. И тут я понял, что перестарался и убил ее, но я, правда, не хотел этого делать. Я же любил ее…

На автомате Рамиль закинул труп возлюбленной в багажник своего автомобиля, сложил удочки и поехал, куда глаза глядят.

В тяжелых раздумьях мужчина доехал до поля неподалеку от деревни, где проживала Лира. На днях сельчане закончили косить траву и сложили ее в стога. Рамиль остановил машину около самой большой скирды, и решение пришло само собой.

- Я понял, что не хочу возвращаться в тюрьму, - вздыхает мужчина. – Не заслужил я этого, ведь убил совершенно случайно, не желая того сам.

На следственном эксперименте убийца убеждал, что не хотел смерти возлюбленной

Вытащив из багажника уже остывающее тело, Рамиль разгреб сено и положил его туда. Сверху бросил сумку и закидал все соломой, а потом бросил горящую спичку. Сухая трава быстро вспыхнула, но мужчина не стал дожидаться, пока стог загорится полностью, боясь, что его заметят, и быстро уехал.

Не зная, как унять разыгравшиеся нервы, Рамиль поехал на озеро, чтобы помыть машину. Голова кружилась от нанесенных ударов, в глазах все плыло и темнело, а во рту был неприятный металлический привкус. Неожиданно вспомнилась Лира, лежащая мертвой на земле, и он потерял сознание.

Когда Рамиль очнулся через несколько часов, уже темнело. Рядом доносилось тихое ржание и фырканье лошадей, пришедших на водопой. Над мужчиной склонился пастух, спрашивая, может, тому нужна помощь. Поблагодарив за участие, Рамиль сел в машину и поехал к себе домой. В салоне автомобиля он нашел телефон Лиры, закатившийся за сиденье, и ее банковскую карту. Мужчина написал с ее телефона смс-сообщение сыну убитой «Привет, сына, я работаю на юге. Бабушке ничего не говори, очень стыдно перед Рамиль-абый. Целую, мама». После чего сломал сим-карту, а сам телефон потом передарил дочери знакомого муллы.

- Я просто хотел замести следы, - оправдывается убийца. – Думал, после сообщения Лиру не станут искать, решив, что она уехала на заработки.

«ОНА ПРИХОДИЛА КО МНЕ ВО СНЕ»

Несколько дней Рамиль отлеживался дома, а потом, набравшись смелости, отправился на работу на птицефабрику. Весь комбинат гудел, как улей, обсуждая новость о внезапном исчезновении Лиры. На все вопросы коллег, что произошло, мужчина отшучивался, мол, ничего не знаю, наверное, с молодым любовником загуляла. А потом поползли слухи, что в поле нашли обгорелые кости, и принадлежали они именно пропавшей Лире.

Сын поначалу думал, что мама уехала на заработки на юг

Самому Рамилю вскоре пришло уведомление, что его увольняют с работы за частые прогулы. Решив, что это к лучшему, мужчина собрал вещи и переехал к матери в Стерлитамак. Правда, долго там не задержался и отправился на заработки. Познакомившись случайно с муллой, которого подвозил на трассе, и, узнав, что тот затеял ремонт, напросился к нему на подработку. Все время, пока Рамиль помогал строить дом, он вел себя тихо и замкнуто, рассказывая, что у него была молодая жена, но она променяла его на молодого ухажера. Когда ремонт закончился, Рамиль вернулся в Стерлитамак, но спокойно жить так и не смог. Как признается сам душегуб, каждую ночь к нему во сне приходила убитая возлюбленная и начинала его стыдить.

- А потом начинала меня душить, и я просыпался в холодном поту, - рассказывал в суде Рамиль. – Меня заела совесть, вот и я пришел с повинной в полицию. Свою вину признаю, но повторяю, я не хотел ее убивать. Я слишком ее любил.

ОФИЦИАЛЬНО

Несмотря на раскаяния и оправдания Абдрахманова, суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, при этом зачесть в срок отбытия время нахождения в следственном изоляторе. Обжаловать приговор убийца и родственники погибшей Лиры также не стали.