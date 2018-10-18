Башкирские нефтяники подарили своим ветеранам праздник

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-18T08:45:39+03:00

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В этот день компания «Башнефть» организовала концерт для своих ветеранов и членов их семей.

Проведение концертных мероприятий для ветеранов, не привязанных к какому-то большому празднику, – это часть хороших традиций в нефтяной компании. В течение всего года представителей старших поколений башкирских нефтяников посещают на дому, приглашают на различные мероприятия, поздравляют с памятными датами и праздниками, словом, их не забывают и стараются сделать жизнь этих заслуженных людей более насыщенной на приятные события. Ветераны этому очень рады.

- Для нас, стариков, важно чтобы с нами кто-то поговорил, - улыбается Фуат Аслямов. – Подарки, конечно, дело очень приятное, но куда важнее общение. И нам очень важно, что нынешнее поколение нефтяников ценит и уважает нас. Ну и материально поддерживают. «Башнефть» ведь и с ремонтом нам помогает: кому-то кухню новую поставит, кому-то потолок поменяют. Спасибо ребятам за поддержку!

СЕМЬ ЧУДЕС БАШКОРТОСТАНА

Ближе к вечеру в зале ДК «Химик» начался концерт. В этом году его темой стали «Семь чудес Башкортостана». Зрителей удивили красочным шоу в стиле «рисунков на песке» - мастера за пять минут своими руками изобразили все то, чем мы гордимся – нашу историю, наш эпос, нашу промышленность и природу, наше межнациональное согласие.

- Прихожу на эти концерты каждый год и каждый год чем-то удивляют, - улыбается ветеран отрасли Фармуд Сунагатуллин. – Видно, что не для «галочки» все делают и это приятно. Я ведь всю жизнь нефтянке отдал и ничуть не жалею об этом. На буровых в советские годы восемь лет отработал без единого выходного. Всякое было – и трудности, и тяжести. Но вспоминаю эти годы только добрым словом.

Открыла концерт своим знаменитым звонким голосом юная звездочка Башкирии – участница шоу «Синяя Птица» Ляйсан Золотарева. Девочка прочитала стихи об Урал-батыре – народном герое древности. Затем на сцену вышли герои современности – ветераны труда, которым компания «Башнефть» вручила памятные дипломы.

- Это действительно важный год, - поздравил собравшихся директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов. – Мы отпраздновали 80 лет с начала производства бензина на Уфимском НПЗ, 60 лет исполнилось Арланскому месторождению, показали очень хорошие результаты. Вот уже два года «Башнефть» работает в составе мирового лидера нефтегазовой отрасли –компании «Роснефть». За первое полугодие 2018 года выручка выросла более, чем на четверть, а чистая прибыль выросла в два раза. Как видите, мы стараемся не только сохранить ваше богатое наследие, но и приумножить его во благо республики и страны в целом. Без вашего самоотверженного труда ничего этого не было, поэтому выражаем все нашим ветеранам громадную благодарность!

«НАМ НЕ СТЫДНО ЗА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

На большом экране во время концерта сменяли друг друга фотографии все тех же ветеранов и гостей праздника. На всех до единой – улыбающиеся лица.

- Ну а как иначе, - разводит руками Гаяз Басареев. – Я столько лет отработал в электроцехе, 20 лет работал с этим вот коллективом, с этими людьми. И очень рад их вновь видеть. Ведь наша история – это и есть история нефти. Ну а теперь мы передаем опыт своим потомкам, пусть уже не на производстве. Нам, старикам, «Башнефть» регулярно дарит путевки в санаторий, там же отдыхают молодые семьи нефтяников. И они с большим уважением относятся к нам, и совета спросят, и «спасибо» скажут.

Согласна с ним и Фанида Рахматуллина, проработавшая оператором «Уфанефтехима» 23 года.

- Нам не стыдно за новое поколение – они и работоспособные, и честные. Другие бы давно забыли о нас, но мы до сих пор чувствуем себя сотрудниками «Башнефти». Везде приглашают, звонят и пишут – а нам ведь только этого и надо.

Из уст практически всех ветеранов отрасли в этот день звучали важные слова «мы передаем опыт». И опыт этот действительно бесценный. Технологии на месте не стоят. Цифровизация производства делает многие процессы, которые когда-то управлялись вручную, автоматизированными. Всего то десять лет назад мало кто мог представить, что по Башкирии будут разъезжать мобильные буровые установки, а за месторождениями будут следить с помощью высокочувствительной оптики беспилотных летальных аппаратов.

Но техника техникой, а человеческие взаимоотношения с годами не меняются. И именно этим ценным опытом ветераны делятся с нынешними и будущими сотрудниками.

- Я 41 год отработал в вычислительном центре «Уфанефтехима», - рассказывает Раис Ягафаров. – Своими глазами видел, как завод запускают и всю жизнь работал на нем. Коллектив был очень дружным, и мы общаемся до сих пор, в совете ветеранов. Наш совет – это 2800 человек, а связи мы держим с еще большим количеством бывших сотрудников. И главное, о чем мы все говорим нашим молодым ребятам, это то, что мы всегда были и остаемся одной большой семьей. Семьей нефтяников, промышленников. И мы действительно гордимся тем, что молодое поколение это понимает.