«Живу только ради моих дочек»: к матери двух детей из Башкирии вернулась страшная болезнь

СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-17T19:39:06+03:00

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Для 41-летней жительницы Кумертау Альбины Афониной самая главная радость в жизни – ее дочери, но сейчас девочки могут остаться без материнской ласки, ведь в их дружную семью пришла беда. Страшное слово «рак» тут стараются произносить как можно реже, но от этого болезнь не исчезает. Счет идет на месяцы, а то и дни, и с лечением медлить никак нельзя.

МЕТАСТАЗЫ ПОРАЗИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ КОСТИ

Еще каких-то шесть лет назад все было хорошо. Альбина работала водителем в страховой компании, а в выходные подрабатывала в такси. Сидеть на месте времени не было: незадолго до постановки диагноза из семьи ушел муж, и молодая женщина всеми силами старалась самостоятельно воспитывать и обеспечивать девочек. Однажды Альбина нащупала у себя странное уплотнение в правой груди и решила показаться врачу. В больнице женщине сделали пункцию и отправили на гистологию. Результат стал настоящим шоком для семьи: онкология 2 стадии.

- Альбина в свое время очень переживала из-за развода, - вздыхает лучшая подруга Елена. – Кто знает, может, пережитый стресс и запустил процесс. Не зря же говорят, все болезни – от нервов.

В Кумертау Альбине сделали операцию, полностью удалив грудь, и прокапали курс «химии». Лечение подействовало, и болезнь отступила.

- В 2014 году ей даже сняли инвалидность, - рассказывает Елена. – Как же мы все тогда радовались, думая, что все страшное позади.

Альбина вернулась к обычной жизни: вышла на работу, стала заниматься домашними делами. А весной 2018 на улице подвернула ногу; вроде бы ничего страшного, но лодыжка очень долго болела, пришлось даже накладывать гипс. Потом боль стала подниматься выше: в колено, в тазобедренный сустав, стало отдавать в пах и в поясницу. Женщина заволновалась и пошла на консультацию к неврологу, а тот отправил ее на МРТ.

И снова результат выбил почву из под ног: метастазы в тазовых костях. А уже остеосцинтиграфия показала, что метастазы поразили практически все кости, включая череп.

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ДОЧЕРИ ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА МАМУ

К счастью, поражение костей оказалось не очень глубоким, поэтому врачи убедили Альбину, что если начать лечение немедленно, процесс можно остановить и добиться ремиссии.

- Мы обратились в московский онкологический центр с просьбой провести полное детальное обследование, и уже по его итогам нам составят план лечения, - делится Елена. – Клиника выслала приглашение, и уже совсем скоро Альбина полетит в Москву.

Вот только одна женщина не справится со своей бедой. Родители – пенсионеры, проживают в деревне, а муж совершенно не стремится помогать бывшей жене и дочерям. Сейчас мать Альбины переехала к дочери, чтобы ухаживать за ней и помогать по домашнему хозяйству. С каждым днем Альбине становится все хуже: мучают сильные боли, стала хромать. К тому же женщина очень подавлена, переживая за своих малышек.

- Спасибо всем, кто сейчас поддерживает нас – это очень важно для Альбины, - говорит Елена. – Ей каждый день пишут, звонят, а Альбина расцветает от каждого доброго слова, наполняется надеждой, что все будет хорошо. Сама она очень скромная и никогда не стала бы просить о помощи посторонних людей, поэтому за дело взялись ее друзья и старшая дочь. Альбине очень важно попасть в эту клинику, поэтому каждая копейка важна.

Если вы хотите помочь женщине справится с ее коварным заболеванием и вернуться к воспитанию дочерей, просьба обратиться по номеру 8(937)854-11-01 (номер привязан к банковской карте).