«Сказка или обман?»: Жители Башкирии массово несут деньги новому «туроператору»

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-17T14:06:05+03:00

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Любимое время всех без исключения работающих россиян – отпуск. И, конечно же, нет ничего лучше, чем провести его на море.

Не так давно, в погоне за мечтой о лазурных берегах, жители Уфы вдруг обнаружили, что у них есть возможность прокатиться на комфортабельном круизном лайнере якобы за полцены. А если быть чуточку расторопнее, то и вовсе бесплатно!

По крайней мере, об этом говорится в рекламе некой международной организации «Инкрузес». Рекламная кампания этого «круизного клуба» стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Дискуссии на эту тему не утихают до сих пор. Одни пользователи яро поддерживают американскую фирму, другие увидели в ее деятельности признаки пирамиды.

«Комсомолка» попыталась разобраться в тонкостях бизнес-модели этой таинственной организации и выяснить, правда ли, что круиз по океану стал уфимцам чуточку ближе.

ЧТО ОБЕЩАЮТ

Зазывалы компании утверждают, что их «клуб» - не обычный туроператор. Реклама гласит, что каждый «член клуба» или его «партнер» смогут путешествовать по всему миру за небольшие деньги. Все, что для этого нужно сделать – внести в кассу первый взнос и привести еще нескольких друзей.

Согласно официальному сайту «Инкрузес», есть несколько категорий клиентов компании. Кто-то должен внести 100 долларов, после чего он получит возможность отправиться в круиз за полцены. Кто-то – 295 долларов и пригласить несколько друзей. Если верить рекламе, такой человек сможет позволить себе путешествовать бесплатно. Да еще и получать деньги за то, что привели новых членов клуба.

Заядлые путешественники утверждают: круизы от американской компании не дешевле другихФото: Тимур ХАНОВ

Если рассуждать поверхностно, то предложение «клуба» выглядит как минимум заманчиво. Дешевизну круизов маркетологи компании объясняют отсутствием посредников. К тому же, фирма существенно экономит на самой дорогой статье расходов туристических агентств – рекламе. Якобы, «Инкрузес» не нуждается в рекламе, поскольку новых клиентов им приводят… «партнеры клуба». Но все не так просто.

КТО ВСЕ ЭТО ПРИДУМАЛ

Эту сказочную схему несколько лет назад придумал американский бизнесмен Майкл Хатчисон. Его называют не иначе как другом бывшего президента США Билла Клинтона.

В середине сентября 2018 года американец должен был приехать в Уфу для проведения тренинга и лично представить свою программу «получения прибыли от путешествий». Для этого сторонники Хатчисона сняли целый Конгресс-холл, но друг Клинтона почему-то не приехал. Как объяснили потом организаторы «встречи», у Макла возникли проблемы с визой. О том, удалось ли вернуть уфимцам деньги за билеты, история умалчивает.

Несмотря на этот казус, количество поклонников «круизного клуба» в башкирской столице продолжает расти. Более того, первые путешественники уже делятся впечатлениями от долгожданных поездок.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чтобы понять, как работает эта схема, мы связались с партнером «круизного клуба», уроженкой Уфы, Лерой Л.

- Та форма сотрудничества, о которой вы спрашиваете, называется «турист». Человек вносит 100 долларов на круизный счет и копит их для того, чтобы потом купить круиз из базы, без посредников, не выходя из личного кабинета. Эти 100 долларов сразу же удваиваются, их нужно ежемесячно оплачивать. За счет чего? В официальных документах компании говорится о том, что круизные лайнеры привлекли «Инкрузес» как генератор трафика. То есть это просто способ привлечь покупателей. - объясняет Лера.

По ее словам, на сегодняшний день около тысячи уфимцев принимают участие в этих программах.

ПИРАМИДА ИЛИ НЕТ?

Некоторые специалисты считают, что «Инкрузес» имеет признаки пирамиды. Так это или нет, однозначно сказать пока не представляется возможным. Мы не беремся утверждать, что «круизный клуб» является именно таковой. Как известно, в России действует презумпция невиновности и делать какие-либо выводы до решения соответствующих органов – нельзя.

Мы просто обратились к заведующей кафедрой финансов и налогообложения Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Гузалие Галимовой с просьбой рассказать о признаках финансовых пирамид.

Каждый из этих признаков можно сравнить с тем, что предлагают круизеры. А решать, во что стоит вкладывать деньги, а где есть «подводные камни», люди должны сами.

Ждать своего круиза можно довольно долгоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чтобы понять, что перед нами структура с явными признаками финансовой пирамиды, достаточно изучить рекламные материалы. Стоит отметить, что руководители подобных фирм не жалеют денег на построение модели, основанной на маркетинге, - говорит она.

По словам специалиста, самый первый признак того, что перед потребителем финансовая пирамида – агрессивная реклама.

- Создатели финансовой пирамиды обещают всем, кто к ним приходит, высокий доход или другую форму выгоды, которая значительно превышает стандартные проценты по вкладам. В ряде случаев речь может идти об обещании получить высокую отдачу от вложенных денег – вы получаете гораздо больше, чем вложили. К сожалению, люди, попавшие в эти «сети» выставляют ориентир на получение практически недостижимой покупки, - отмечает Гузалия Галимова.

Еще один явный признак пирамиды – низкий порог на членство. Стартовая сумма, которую нужно внести в кассу, чтобы стать «членом сообщества» не должна быть большой – это распугает потенциальных клиентов.

- Если создатели пирамиды установят высокий порог «вступления», поток людей будет крайне низким, и, как следствие, их прибыль будет мала, - подчеркивает экономист.

Еще один признак пирамиды – отсутствие реального объекта вложения денег.

- Если вам предлагают инвестировать деньги во что-то, но не объясняют, во что именно – перед вами пирамида, – говорит Гузалия Галимова.

Как отмечает специалист, на сегодняшний день нет такой схемы инвестирования, позволяющей даже за три месяца утроить первоначальную сумму вложений. Те, кто завлекает людей в сети, обещая быстрое обогащение в кратчайшие сроки, не могу не знать об этом.

- Как правило, на начальном этапе у создателей пирамиды есть только расходы, а доходов нет. И взяться им не откуда, - подводит итог экономист.

По прогнозам Гузалии Галимовой, максимальный срок работы финансовых пирамид – три года. Именно по истечении этого срока организаторы начинают выводить деньги из оборота.