«Спасибо, что не убили!»: на концерте Макса Коржа в Уфе фанаты устроили давку и дрались с охраной

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T10:05:16+03:00

Экстрима добавил и сам белорусский рэпер - неудачно прыгнув со сцены в толпу, он зашиб зрителей и чуть не покалечился сам [видео]

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В минувшие выходные самый востребованный на российской сцене белорусский артист Макс Корж впервые дал концерт на самой большой концертной площадке башкирской столицы - восьмитысячной "Уфа-Арене". Послушать своего кумира фанаты съехались со всей республики и даже из соседних областей. Хотя до заветного "солд-аут" на этот раз дотянуть все-таки не удалось - трибуны оказались заполнены не полностью, но зато танцпол был забит, что называется, под завязку. Многие фанаты приехали к "Уфа-Арене" задолго до начала концерта и начали разогреваться уже на улице - прыгали, выкрикивая строчки любимых песен и даже исполнили дикий танец на припаркованной рядом машине. Сам концерт начался почти с 40-минутным запозданием, но зато продолжался почти два часа. Корж не обманул ожиданий фанатов - исполнил все, чего от него ожидала услышать публика. Мощные дымовые пушки работали исправно, а кроме клубов дыма в зал летели резиновые надувные игрушки: всевозможные крокодилы, собаки и просто спасательные круги - фирменная "фишка", ставшая неотъемлемой частью шоу Коржа.

- Это было бомбезно, но давка в фан-зоне чуть не убила всех, - поделилась впечатлениями одна из фанаток Юлия Фролова.

В какой-то момент разгоряченный Корж решился прыгнуть со сцены в толпу, что неоднократно проделывал на своих концертах. На такой достаточно опасный трюк решаются только самые отчаянные артисты, ведь всегда есть вероятность получить травму самому или ненароком зашибить кого-нибудь в толпе. На этот раз Макс, похоже, решил подстраховаться, прихватив "в полет" надувной матрас, на который он и плюхнулся. Но прокатиться на руках фанатов Коржу не удалось - большую часть зрителей составляли совсем молодые девушки, которым было не по силам удержать кумира, который в итоге оказался на полу.

- Стоять прямо перед Коржом - это что-то невероятное! Но есть один минус. Когда на тебя падает матрас с человеком, вовремя сообразить вообще не можешь, до сих пор жутко болит голова и шея, - пожаловалась на другой день после концерта одна из зрительниц Милена Сайфуллина.

Другим не повезло еще больше - сначала фанатка потеряла сознание, а затем оборок случился еще с одной девушкой - Коржу даже пришлось прервать концерт: девушек втащили на сцену, где они вскоре пришли в себя.

- Все, она проснулась, друзья! Можете не переживать за нее, - успокоил толпу Корж и отправил девушек окончательно приходить в себя за сцену. - Иди, отдохни. И ты иди... Я извиняюсь, что затормозил концерт.

Правда, в то, что девушкам реально стало плохо, поверили далеко не все. Кто-то предположил, что фанатки просто придумали таким способом привлечь внимание кумира.

- Две девчонки типа одновременно в обморок упали? - не поверила одна из зрительниц Полина Маняева.- Если бы Макс не сказал про воду "для обморочных", мне кажется, они и не додумались бы...

Вот такой "костер" разожгли фанаты Коржа в "Уфа-Арене"Фото: Мила КИЯН

Впрочем, толпа у сцены была настолько плотной, а в зале просто нечем дышать - потерять сознание в такой духоте и давке можно было запросто. А в довершение всего на танцполе запылали "факелы". Хотя накануне концерта на официальной страничке Макса Коржа в соцсетях появилась запись, призывающая фанатов отказаться от использования пиротехники из-за ее пожароопасности, во время исполнения новой песни "Пролетарка" в зале одновременно запылали десятки файеров, образовав на танцполе огромный пылающий круг. Клубы едкого дыма поднимались до самого потолка, уничтожая остатки кислорода.

- Главное, чтобы огонь всегда горел внутри, чтобы это костер никогда не затухал. Вырубайте свет, вырубайте! Смыкайте круг, смыкайте, ребята! - пытался урезонить фанатов Корж.

- Это была жесть. Мы боялись, что у нас загорятся волосы, - вспоминают девушки, оказавшиеся в опасной близости от эпицентра безумства. - Непонятно, как же они смогли пронести столько пиротехники через охрану?

Кстати, охране в этот вечер пришлось изрядно попотеть - мало того, что ей нужно было ликвидировать последствия огненного беспредела, так еще самые оголтелые фанаты ввязались со стражами порядка в драку. В итоге для нескольких самых активных нарушителей порядка вечер закончился в отделение полиции. Изрядно намяли бока и зрителям на танцполе - на страшную давку, устроенную любителями слэма, пожаловались многие.

- Крутой концерт, но остался осадок из-за всяких неадекватов и быдларей, которые толкались и вели себя, мягко говоря, некрасиво по отношению к присутствующим, - делится впечатлениям от концерта Дмитрий Белалов. - Началась вся эта дичь уже перед входом. Стыдно за таких, ведь мы с ними в одном городе. Может быть эффект толпы? Слава инстинкту самосохранения, что реагировали на повышение голоса, мат и рукоприкладство, ибо никак не успокаивались... Жалко было хрупких дам, которым хорошо так прилетало давкой.

- Спасибо, что не убили! - подытожила выжившая в бессмысленном и беспощадном слэме другая зрительница Татьяна Иванова.