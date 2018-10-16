Чем Радий Хабиров занимался в первый рабочий день

В свой первый рабочий день на посту врио главы республики Радий Хабиров посетил сразу несколько важных для республики объектов.

ЗАВОДЫ - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Не успела Башкирии привыкнуть к имени нового главы региона (пусть и колкой приставкой «врио» - прим. Ред) как Радий Хабиров начал активно заниматься рабочей деятельностью. На следующий день после своего назначения руководитель отправился в «турне» по разным объектам Уфы.

Первым делом Хабиров отправился в северную часть столицы. Нет, его не заинтересовала красивая архитектура Черниковки. Вместо этого он отправился осматривать заводы уфимской «нефтянки». В частности, Хабиров посетил очистные сооружения «Башнефти».

- Надо понимать, что крупные предприятия формируют налоговую базу. Отношения между республикой и бизнесом должны быть конструктивными. Мы прекрасно понимаем, что предприятия дают рабочие места и развитие социальной сферы жизни. Вместе с этим в руководстве компаний должны понимать, что они несут огромную ответственность. Такие предприятия должны заниматься вопросами экологии и природоохранной деятельностью, - рассказал журналистам Хабиров.

Руководитель региона отметил, что республика смогла выстроить конструктивные отношения «практически со всеми крупными предприятиями». Хабиров не ответил, сохранит ли республика блокирующий пакет акции компании, но пообещал действовать в интересах жителей Башкирии.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И СТУДЕНТЫ

Затем врио главы отправился в уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Он пообщался с работниками заведения и людьми, которые в нем проживают. Глава республики пообещал оказывать помощь инвалидам-колясочникам в последующем трудоустройстве.

Следующим пунктом в поездке Хабирова стал технопарк студентов УГНТУ. В этом здании школьники и студенты занимаются инновационной научной деятельностью. Например, трехмерным моделированием, робототехникой, программированием, электроникой и созданием технологий в сфере виртуальной реальности. Вместе с ректором вуза глава региона осмотрел аллею, на которой совсем недавно появились скульптуры работников «нефтянки».

Напоследок глава провел еще одну важную встречу – с представителям религиозных конфессий. Здесь встреча прошла без официоза и толпы журналистов. Вот что о ней написал сам глава региона.

- Спасибо нашим уважаемым Талгат Хазрату и Владыке Никону за то, что смогли воскресным вечером принять меня и мы посоветовались по ряду важных вопросов. Они очень много делают для мира и межнационального согласия в нашей республике, - написал Хабиров в соцсетях.

КСТАТИ

Примечательно, что в день официального представления публике, Радий Хабиров провел встречу с первым Президентом республики Муртазой Рахимовым. Напомним, что примерно десять лет назад между двумя политиками возник конфликт, после которого Хабиров уехал в Москву. Но, как оказалось, сейчас отношения между прежним и нынешним «башлыгы» весьма хорошие. Портал «Proufu» приводит слова Муртазы Губайдуловича.

- Встреча была теплой. Мне, уже пожилому человеку, приятно получать такое внимание от молодого Главы. Вчера созванивались, а сегодня уже на встречу пригласил. Правильные устои и воспитание у парня. Я человек немолодой, мне самому ничего не надо. Нужно, чтобы народ и республика процветала, - объяснил первый Президент Башкирии.

Муртаза Рахимов объяснил, что ему обидно за то, что в башкирской столице до сих пор не достроили мечеть «Ар-Рахим». По его словам, Радий Хабиров пообещал закончить долгострой.