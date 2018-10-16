Радий Хабиров заставил чиновников работать по субботам

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-16T10:53:54+03:00

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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров отдал поручение чиновникам правительства работать по субботам.

Начались «встряска» в здании на Тукаева еще в минувший понедельник. Тогда Радий Хабиров начал свой первый полноценный рабочий с оперативного совещания, на котором раскритиковал работу некоторых министерств. Больше всего досталось уже бывшему руководителю республиканского минздрава Анвару Бакирову, и еще сохранившему свой пост «министру» строительства Андрею Трухану.

«Я ВАМ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ НЕ ДАМ»

Однако на этом показательную порку своих подчиненных Хабиров не закончил. Дело в том, что открытая часть оперативки завершилась по просьбе самого главы региона. Прессу попросили покинуть зал, в котором проходило совещание. Журналистам портала «Медиакорсеть» удалось узнать, о чем говорили за закрытыми дверями.

- Коллеги, предлагаю вам работать. Я человек не старый, поэтому энергии и упрямства у меня много. Успеха я смогу добиться с вами, либо с другими людьми, - начал свою речь Хабиров.

Политик отметил, что не испытывает неприязни ни к одному из сотрудников правительства.

- У каждого из вас есть определенный жизненный и профессиональный опыт. Но, видимо, на каком-то этапе вы начали тормозить. Я вам спокойной жизни не дам, - продолжил Хабиров.

РАБОТАЮТ ВСЕ!

Затем политик поделился интересным замечанием. В минувшую субботу, после официального представления общественности, Хабиров отправился в здание правительства республики. Судя по всему, там ему показалось одиноко.

- Вот я в субботу сидел тут, работал. Потом вышел пройтись по зданию. Тишина. Это что такое? Вы почему по субботам не работаете? Как я понимаю, когда человек поступает на государственную службу, он соглашается работать по ненормированному графику. Если понадобится, вы должны работать и по субботам, и по воскресеньям! – заявил глава региона.

В качестве следующего нововведения Хабиров предложил чиновникам приходить на работу по субботам для того, чтобы обсуждать итоги прошедшей недели. Такого при Рустэме Хамитове не было.

- Будем собираться по субботам в час дня. Пусть люди выспятся и потом придут. Делайте выводы. Я - не романтик и не теоретик. Я – трезвый политик. Всех вместе, сотрудников правительства, глав муниципалитетов и руководителей, нас около 200 человек. Мы отвечаем за то, чтобы люди не умирали и не ходили в школу с топорами (здесь Радий Хабиров имел ввиду историю, когда школьники из Бурзянского района пешком ходили в школу через лес, вооружившись топорами – прим Ред). Нельзя работать во власти, если у вас рыбьи глаза, ручки потные, а уши прижатые. Я буду на вас смотреть внимательно. И, если вы не готовы работать так, как нужно, то можете сразу после совещания пойти в свой кабинет, шинельку со стены снять, подпоясаться и идти заниматься чем-то другим, - подытожил политик.