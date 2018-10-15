Новый глава Башкирии разгромил министров и пригрозил отставками

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-15T15:04:48+03:00

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В самом начале политического пути Радий Хабиров решил раскритиковать подчиненных из правительства Башкирии.

Радий Фаритович начал общение с чиновниками явно не так, как они того ожидали. Вместо невзрачных фраз про «коллективную работу всех уровней власти» Хабиров решил ударить по самым актуальным проблемам республики и Уфы. За дело он взялся прямо во время оперативного совещания правительства, которое, к слову, проходило в прямом эфире. Открытость этого мероприятия показало нрав нового политика.

СИТУАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Первыми под раздачу попали муниципальные власти столицы. Радий Хабиров начал говорить об ужасном состоянии уфимского общественного транспорта.

- Сколько вам времени нужно? Чтобы я людям ответил, что больше нет в столице нелегальных перевозчиков. У нас что нет правоохранительных структур? Вы не представляете, что было в Москве с транспортом в свое время. Сейчас вы там ни одного нелегала не найдете. Так во многих столицах сейчас. Например, в Казани. А у нас что? Техас? Власть вообще есть? – задался вопросами Хабиров в врио мэра Уфы Салавату Хусаинову.

Хабиров припомнил недостатки общественного транспорта Уфы Салавату Хусаинову

Глава региона назначил городу встречу первого декабря, на которой муниципальные власти объяснят, какие меры они предприняли для ликвидации нелегальных перевозчиков и маршрутов.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Как известно, большую часть бюджета Башкирия тратит на социальную сферу. Львиную долю денег «съедает» сфера здравоохранения. Вот только качественные бюджетные услуги жителям региона получается не всегда. Одна из самых основных проблем – отсутствие узкоспециализированных специалистов.

- Почта главы республики взрывается от количества жалоб на нехватку врачей. Привозят новорожденного в больницу, а там нет нужного доктора. К специалисту не могут попасть, а потом ребенок умирает. Что творится в республиканской больнице? – начал Хабиров.

Глава республики отметил, что в главной больнице региона постоянные очереди, которые не позволяют получить оперативную помощь. Такая ситуация, скажем прямо, возмутила Хабирова. По версии главы региона, кадровая проблема могла возникнуть из-за отсутствия привлекательных условий для работы медиков в сельской местности.

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФСРАТУКТУРЫ НЕТ

Затем Хабиров вспомнил о количестве поликлиник в городской местности.

- Три года строим жилье, а поликлиник не хватает! Могу ошибаться, но как минимум три должны были появиться. Если они есть – покажите мне. Если их нет – это преступное разгильдяйство. Я выступаю за строительство жилья, но нужно строить и инфраструктуру.

На этом критика чиновников от медицины не закончилась. Следом Хабиров припомнил затягивание сроков строительства нового онкодиспансера в Уфе. Напомним, что онкологические заболевания являются одной из самых частых причин смерти в Башкирии.

- Вы живете в своей реальности. В СМИ есть сообщения, что республика вошла в тройку по количеству смертей из-за этой причины. Меня не интересует статистика по стране, почему в республике такая ситуация? - спросил Хабиров.

Глава региона предположил, что ситуация ухудшилась из-за отсутствия в районах больниц и медикаментов.

- В городе больной получает лечение. Врачи оказывают помощь. Но лечение онкологии эта сложная история. Люди просто умирают, - продолжил Хабиров.

«МОЖЕТ ВАМ ПОПРЕПОДАВАТЬ?»

Ответы чиновников явно не устроили главу. Логично, что больше всего камней прилетело в огород нынешнего главы минздрава республики Анвара Бакирова. В конце речи Хабиров вспомнил случай, когда пациентам детской республиканской клинической больницы выдавали просроченный инсулин.

Больше всех досталось министру здравоохранения

- У вас в глазах есть стыд или сожаление за этот факт? Это, наверное, вредно – детям просроченное лекарство колоть. Ситуация с кардиодиспансером сколько будет продолжаться? Мне не интересны ваши совещания! Что там происходит? Кто этим занимается? Есть инвестор? Смертность от сердечных заболеваний тоже высокая. Все ваши истории про инвестора – сказки. Курирующий председатель правительства не может назвать его имя.

Чиновники попытались объяснить Хабирову причины проблем, однако их аргументы не впечатлили главу республики. В итоге дошло до того, что руководитель сделал министру здравоохранения необычное предложение:

- Я разочарован вашим подходом. Вы доктор наук? Может вам попреподавать? Не задумывались об этом?

После этого Хабиров попросил журналистов выключить камеры и покинуть помещение. О чем говорили члены правительства дальше – неизвестно.