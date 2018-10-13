Что ждать жителям Башкирии при новом главе республики?

В минувший четверг, 11 октября, аккурат в День республики, Рустэм Хамитов заявил о досрочном снятии полномочий главы Башкирии. В тот же вечер стало известно, кто станет временно исполнять обязанности руководителя региона до выборов, который пройдут в сентябре 2019 года. Выбор Кремля пал на теперь уже экс-мэра города Красногорск Радия Хабирова.

В Башкирии личность Хабирова известна, прежде всего, по работе в администрации президента республики Муртазы Рахимова. Последние 10 лет он прожил в Москве и Подмосковье, занимая сначала должность заместителя начальника управления по внутренней политике в Администрации Президента России, а затем – мэра «неофициальной столицы» Московской области. Когда в январе 2017 года он стал и.о. главы Красногорска ряд экспертов сошлись во мнении, что Радий Хабиров готовится занять пост главы Башкирии в ближайшем будущем. Его назначение на пост руководителя муниципалитета рассматривалось не иначе как проверка на наличие управленческих качеств.

Как показала история, Хабиров прошел эту проверку. Теперь он будет руководить республикой вплоть до выборов. С высокой долей вероятности он будет занимать кресло главы Башкирии и после выборов.

«Комсомолка» решила узнать мнение экспертного сообщества относительно будущего Радия Хабирова и дальнейших перспективах республики под его руководством.

Также мы задали вопрос политологам касательно того багажа, который оставил своему преемнику Рустэм Хамитов и поинтересовались

ЭКСПЕРТЫ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ

Дмитрий Казанцев, политолог:

-Хотелось бы отметить, что Рустэм Хамитов оставил республику достаточно сильной, в экономическом плане. То время, пока он стоял у руля, удалось вернуть в собственность республики четвертую часть акций «Башнефти». Вместе с тем, следующий год для Башкирии – знаковый. Республика отметит столетний юбилей. Предстоящие мероприятия привлекают внимание не только жителей региона, но и федеральный центр. Поэтому, чтобы предать дополнительный импульс, и обеспечить высокий организационный уровень, предполагаю, и было принято решение о назначении Радия Хабирова на пост временно исполняющего обязанности главы республики.

Этот человек с богатым «бэкграундом», как в структурах администрации президента России, так и в республиканских властях. Соответственно, Радий Хабиров, это фигура, для которой ставится задача проведения на высочайшем уровне столетия Башкирии и привлечения дополнительных инвестиций в республику и, конечно же, обеспечение всех взятых социальных обязательств. Тем более, мы знаем, что львиная доля республиканского бюджета направлен на расходы в социальной сфере. В частности, это и строительство социальных объектов, их только в следующем году должно быть сдано более ста, и финансирование здравоохранения и социальной политики. Контроль за этими областями и привлечение туда инвестиций будет полностью возлагаться на Радия Хабирова.

Дмитрий Михайличенко, политолог:

С высокой долей вероятности Радий Хабиров будет участвовать в выборах главы Башкирии 2019 году и победит на них. Республика находится в числе стабильных регионов, которые развиваются. Конечно, темпы развития могли бы быть и выше, но, тем не менее, регион не стагнирует. Если говорить о политическом багаже - то он вполне достойный. Проведены выборы в Госсобрание, собран новый созыв парламента. При этом кадровую политику предыдущего руководства, безусловно, я оцениваю не очень высоко. Эту работу нужно усиливать. Давно пора избавиться от малограмотных министров и излишне ориентированных на личные связи административных элит.

Полагаю, что для Хабирова важнее всего сейчас выбрать план реализации модели управления республикой, которая у него, безусловно, есть. Также важно определить стилистику позиционирования, которая должна устраивать весь многонациональный народ республики.

Несмотря на то, что я позитивно оцениваю годы руководства республикой, Рустэмом Хамитовым, он так и не смог сформировать свою команду. Полагаю, все без исключения административные элиты готовы присягнуть Хабирову. Другое дело, что это изъявление верноподданичества он примет далеко не у всех.

Николай Евдокимов, политолог:

- Конечно определённые изменения будут, но полагаю, не сразу. Хотя Хабиров хорошо знает республику, ему всё равно нужно будет время, чтобы освоится и разобраться с конфигурацией элит. Поэтому изменения в кадровом составе будут происходить постепенно. Одновременно, думаю, что будет продолжен курс на строительство юбилейных объектов. Большинство из них носит социальный характер и свёртывание строительства будет ударом по имиджу новой власти. Думаю, что его не произойдёт. Учитывая большой опыт работы Хабирова в центре можно предположить, что он постарается привлечь в республику серьёзные инвестиционные проекты. В любом случае, думаю, что через какое-то время можно будет точнее ответить вопрос о том, чего ждать жителям республики от нового главы.

Конечно, Хабиров рассматривается Кремлём как человек, который должен возглавить республику после выборов осенью следующего года. Иначе просто не имело смысла его дёргать. Думаю, что шансы Хабирова победить на выборах весьма высокие, если не произойдёт каких-то из ряда вон выходящих событий на региональном или федеральном уровне. В республике доминирует патриархальный тип политической культуры, который предполагает высокий уровень лояльности власти вообще и первому лицу, в частности. Плюс к этому у нового руководителя всегда есть определённый запас доверия со стороны населения, определённые ожидания, которые, как правило, сохраняются чуть больше года.

Что касается багажа, который оставил своему преемнику Рустэм Хамитов. В целом, думаю, что позиции республики вполне прочные. Есть известные проблемы в социальной сфере, но они вполне решаемы. Вообще, когда мы говорим о ситуации в регионе, нужно помнить, что Башкирия - это субъект в составе России и те процессы, которые происходят в стране не могут обойти стороной один отдельно взятый регион. Если общая экономическая ситуация в России тяжёлая, то и в Башкортостане она не может быть благостной. Поэтому справедливее сравнивать развитие республики с другими субъектами. В этом отношении позиции республики достаточно устойчивы, новой власти нужно будет лишь сконцентрировать усилия на решение наиболее острых вопросов. В частности, авторитет власти во многом будет зависеть от того, как будет решен вопрос с шиханом Тратау. Среди задач политического характера на первом плане стоит задача консолидации управленческого аппарата.

Арсен Шаяхметов, научный сотрудник НИИЦ БАГСУ:

Первое и основное - не стоит питать иллюзии , ждать быстрых и кардинальных изменении . Радию Хабирову необходимо время, чтобы осмотреться, оценить состояние дел в республике, сформировать собственную «программу». Не стоит забывать, что еще в среду Радии Фаритович был полностью погружен в дела другого ключевого россии ского региона, потому такая резкая смена обстоятельств и задач требует детального подхода. Впереди крупное событие в жизни Республики Башкортостан – празднование столетия со дня образования в 2019 году. Сеи час важно сосредоточится на реализации достаточно обширнои программы мероприятий. Думаю, ближе к сентябрьским выборам мы уже станем свидетелями и первых изменении , и вектора будущеи политики.

К тому же, Рустэм Закиевич Хамитов оставляет республику в достаточно стабильном состоянии. На повестке дня, в целом, не так много кризисных и острых тем, требующих принятия решительных мер. Это позволяет новому руководителю региона не прибегать к «тушению пожаров», а сосредоточенно и основательно выстраивать политику по разным направлениям, выводить республику из экономическои стагнации, которая обозначилась в последние годы.

Что касается будущих изменении , то они будут носить, скорее всего, кадровыи и экономический характер. Любои руководитель начинает свою работу с формирования команды. При этом быстрых и громких отставок также ждать не нужно. Транзит власти будет постепенным, «ломать» устоявшуюся систему нецелесообразно.

Основные акценты в региональной политике будут носить экономическии и социальныи характер в русле новых «маи ских» указов Президента России.

Уверен, что Радии Хабиров – основнои кандидат на выборах Главы Республики 2019 года. Предстоящии год позволит ему освоиться на новом месте, настроить республиканскую политическую систему под себя, обосновать доверие со стороны избирателеи и федеральных властеи . Если Радии Фаритович успешно справится с предстоящими для него вызовами в 2019 году, то получит кредит доверия на последующие 5 лет. А что будет после 2024 года – на сегодняшнии день неразрешимая загадка.