2018-10-15T08:41:02+03:00
Происшествия

17-летний уфимец, пострадавший в аварии на Шакшинском мосту, борется за свою жизнь

Отабек – сирота, проживающий с двоюродной сестрой
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Страшная авария, которая произошла ранним утром 7 октября, унесла жизнь 17-летнего парня. Еще четверо его друзей сильно пострадали.

Напомним, ДТП произошло на автодороге Уфа – Шакша – водитель «четырнадцатой» на огромной скорости врезался в кучу асфальта, оставшуюся после ремонта на трассе. От сильного удара погиб сам, а за жизнь друзей борются врачи. По предварительным данным, подросток без прав пытался скрыться от полицейских и набрал скорость.

Одним из пострадавших оказался 17-летний Отабек Хатаматов. По счастливой случайности он выжил, хотя сидел сзади справа, и весь удар пришелся на него.

У молодого человека многочисленные травмы, сотрясение мозга, повреждение зрения и головы. Также Отабек сломал ноги, бедра, рёбер, руки, ключицы, шейный позвонок. Сам он сирота, у него нет ни отца, ни матери. Он проживает в Нижегородке с двоюродной сестрой.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

- Я его никуда не отпускаю с ночевкой. Но в этот день он так просился, что я решила, пусть едет. Никто не знал, что так все обернется. Знала бы – никуда бы не выпустила, - говорит Нигина.

У самой 34-летней сестры растет шестилетний сын. Сейчас она вынуждена почти все свое время проводить в 17-ой больнице рядом с братишкой.

Ему требуются сильные обезболивающие, артез, дорогие препараты и хирургические вмешательства.

- В голове у него «сидит» инородный предмет. Возможно, это кусок металла или стекла. Оперировать пока нельзя, он очень слабый, - вздыхает сестра.

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