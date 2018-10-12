300 тысяч, проблемы Зауралья и футбол: чем запомнился жителям Башкирии Рустэм Хамитов

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-12T15:12:38+03:00

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Вечером в прошлый четверг, 11 октября, республику ошарашила неожиданная новость – Рустэм Хамитов неожиданно заявил о своей отставке. Примечательно, что известие от уже бывшего главы Башкирии пришло в День республики. Более того, Рустэм Закиеевич активно готовился к предстоящему столетию региона.

По словам Хамитова, решение он принял самостоятельно – никаких указов из Кремля он якобы не получал. 64-летний политик решил «уступить дорогу молодежи, которая готова реагировать на резкие изменения». Оставим вопрос самостоятельности серьезного решения открытым.

Вместо этого предлагаем нашим читателям поразмышлять, чем Рустэм Хамитов запомнился как глава региона за прошедшие восемь лет.

Напомним, что должность исполняющего обязанности тогда еще Президента республики Хамитов получил в 2010 году по указу Дмитрия Медведева. Уже через месяц депутаты Курултая наделили его «полноценным» статусом главы региона. В 2014 году Хамитов подал в отставку – сделал он этого для того, чтобы поучаствовать в досрочных выборах руководителя региона. Тогда Рустэм Закиеевич получил значительную поддержку избирателей – 82% голосов при явке в 77%. Полномочия Рустэма Хамитова должны были закончиться осенью 2019 года. Тогда же должны были пройти очередные выборы, к которым, к слову, Рустэм Закиеевич активно готовился.

Глава Башкирии пообещал защитить стерлитамакские шиханыФото: Рустем АХУНОВ

ОТКРЫТОСТЬ

После «Бабая», правившего республикой 17 лет, к власти пришел управленец, сильно отличающийся от Муртазы Губайдуловича. В начале президентской карьеры Хамитов был не похож на предшественника во всем – писал в блоге, где отвечал обычным жителям и охотно давал комментарии журналистам по личному телефону.

Дошло до того, что глава Башкирии начал принимать участие в Дне тысячи велосипедистов – рассекал на двухколесном транспорте без свиты из охранников. К сожалению, через несколько лет Рустэм Закиеевич забросил свой блог, и все чаще начал отвечать журналистам абстрактными фразами в стиле «нам предстоит большая работа и мы постараемся ее выполнить». Изюминка открытости диалога пропала.

Пожалуй, последними резкими публичными выражениями Хамитова стали фразы про «сближенность уфимской мэрии с бизнесом» и сохранение природоохранного статуса стрелитамакских шиханов. Но это уже совсем другая история.

ЗАСТОЙ ИЛИ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ?

Многие до сих пор упрекают экс-главу республики в проваленной программе социально-экономического развития региона. Лейтмотивом этой «песни» обычно становится статистика смертности, миграции и безработицы.

Самой болезненной точкой в очередной стало башкирское Зауралье. Его до сих пор нельзя назвать процветающим краем, несмотря на все старания региональных властей. По последним данным, до 2020 года республика была намерена вложить в развитие субрегиона, в котором проживает порядка 300 тысяч населения, до 50 миллиардов рублей.

Тем не менее, жители республики все чаще трудятся за ее пределами. Например, с начала 2018 года по разным причинам Башкирию по разным причинам покинули около 120 тысяч человек. Чаще всего люди уезжают по личным причинам, затем идет обучение и работа за пределами республики.

Одновременно с этим Рустэм Хамитов пытался создать в республике благоприятный климат для создания новых ячеек общества - семей. Так, жители республики имеют возможность получить сертификат на 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. В свое время Хамитов распорядился расширить возможность применение этого сертификата – предполагалось, что потратить их можно будет не только на улучшение жилищных условий.

Словом, социально-экономическую программу нельзя назвать идеальной – были и промахи и удачные моменты.

ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНТОВ ОТ ПРОДАЖИ «БАШНЕФТИ»

В последние годы работы Муртазы Рахимова состоялась одна из самых спорных сделок, связанных топливно-энергетическим комплексом республики. Узнав о возможной отставке отца, Урал Рахимов, с помощью хитрой смены, продал «Башнефть» московской АФК «Система». По неподтвержденной информации, стоимость контрольного пакета акций жемчужины республиканской «нефтянки» составила около трех миллиардов долларов.

Естественно, что такой финт оценили немногие – федеральные власти начали «копать» под сомнительную сделку. В итоге в 2014 году продажу «нефтянки» признали недействительной. Уже после этого власти республики договорились о возращении в регион 25% акций «Башнефти».

Уже после этого федеральная «Роснефть», которой в итоге досталась бОльшая часть башкирской компании, начала выплачивать республике дивиденды.C 2017 года Башкирия получила от федеральной компании порядка 25 миллиардов рублей. Это, согласитесь, неплохая добавка для консолидированного бюджета республики.

Именно Хамитов выступил за создание футбольного клуба для Премьер-лигиФото: Рустем АХУНОВ

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Так уж сложилось, что последние годы республика заканчивает с серьезным профицитом бюджета. Объясняя по-простому, власти региона не полностью тратят деньги, заложенные в бюджет предстоящего года.

По-сути, ничего криминального в этом нет. При необходимости, бюджет будет способен вот так с ходу выложить необходимую сумму для непредвиденных затрат. Но с другой стороны, республика это не хозяйка, которая пытается сэкономить на стиральном порошке. Если где-то деньги сохранились, то логично предположить, что некоторые ведомства попросту не смогли потратить средства. Из этого вырастают серьезные проблемы. Например, с закупками медицинских средств или коммунальной техники.

СТОЛЕТИЕ БАШКИРИИ

Судя по поведению Хамитова, он очень хотел оставаться у руля республики во время празднования столетия региона в 2019 году. Было нелогично услышать новость об его отставке за год до примечательной даты. Бывший глава Башкирии постоянно говорил о празднике и велел своим подчиненным в ручном режиме следить за строительством наиболее значимых проектов, приуроченных к круглой дате. Пожалуй, самым знаменитым из этой сотни стала уфимская набережная реки Белой. Примечательно, что расположена она прямо перед уфимским «Белым домом».

Конечно, бюджеты на строительство объектов были заложены уже давно. Поэтому новая набережная в Уфе несомненно появится. Вот только уже при другом руководителе.

ФУТБОЛЬНАЯ «УФА»

За восемь лет Рустэм Хамитов прослыл любителем ЗОЖ, велосипедов и популяризатором футбола. Последнее, для насквозь хоккейной Башкирии, оказалось в диковинку. Тем не менее, в 2009 году в республике появился клуб «Башинформсвязь-Диномо». После Рустэм Хамитов предложил подготовить клуб для борьбы в Премьер-лиге. В конце 2010 года неказистое название поменяли на футбольный клуб «Уфа». Спустя четыре года проект Хамитова «выстрелил» в РФПЛ.

После этого клубом успели поуправлять сразу несколько тренеров – Евгений Перевертайло, Виктор Гончаренко и Сергей Семак. Последний, к слову, смог вывести клуб в Лигу Европу. Сейчас клубом руководит Сергей Томаров.

С отставкой Хамитова клуб лишился серьезной поддержки в правительстве. За две недели до этого пост премьер-министра Башкирии покинул президент клуба Марат Магадеев.

Но не все так плохо для «Уфы». Новый глава республики Радий Хабиров любит футбол – в Красногорске он постоянно посещал матчи местной команды «Зоркий».

Кстати, именно Рутстэм Хамитов настоял на том, что бы уфимскими командами руководители местные тренеры. Для «Салавата Юлаева» выпускник башкирской школы хоккея Николай Цулыгин стал оптимальным выбором.