Федеральный чиновник, мэр Красногорска и врио главы Башкирии – кто такой Радий Хабиров?

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-12T13:02:33+03:00

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В четверг, 11 октября, стало известно о добровольной отставке главы Башкирии Рустэма Хамитова. Пост руководителя региона он занимал с 2010 года. В тот же день, поздним вечером, стало известно нового главы республики. Временно исполняющим обязанности руководителя региона стал экс-мэр Красногорска Радий Хабиров.

НАЧИНАЛ НА ЗАВОДЕ УЧЕНИКОМ ФРЕЗЕРОВЩИКА

Радий Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново, что в Ишимбайском районе. У Радия Хабирова есть два старших брата. Дата рождения совпадает с днем образования Башкирии. В следующем году республика отметит свое столетие, а Радий Хабиров – 55-летний юбилей.

Первым местом работы Хабирова стал завод транспортного машиностроения в Ишимбае, куда он устроился учеником фрезеровщика в 17 лет. В детские и юношеские годы он занимался классической и греко-римской борьбой, имеет звание кандидата в мастера спорта.

В 1982 году его призвали в ряды Советской армии. После демобилизации в 1984 году он поступил на юридический факультет БашГУ. По окончании института остался на кафедре государственного права в качестве ассистента.

В 1992 году будущий врио главы Башкирии отправился в Турцию, повышать квалификацию в университете Билькент в Анкаре. Отучившись в магистратуре, вернулся в Уфу в 1994 году и стал старшим преподавателем юридического факультета БашГУ.

С тех пор его карьера была неразрывно связана с преподавательской деятельностью. В 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Становление и развитие права на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации». Если упростить, то Радий Хабиров стал специалистом в области экологического права.

Примерно в то же время он занял пост заместителя декана юридического факультета БашГУ и получил звание доцента кафедры государственного права.

В 2002 году факультет реорганизовали в Институт права и именно Радий Хабиров стал его первым директором. Однако пробыл он на этом посту недолго: в сентябре 2003 года его назначили Руководителем администрации президента Башкирии. В этом кресле Хабиров «просидел» до декабря 2008 года.

В бытность руководителем администрации президента, он единственный из чиновников не побоялся выйти к митингующим жителям Башкирии. В 2005 году в Уфе состоялся митинг противников монетизации льгот. Собравшиеся у здания Телецентра люди требовали выйти к ним Муртазу Рахимова, но на горизонте появился Радий Хабиров.

КОНФЛИКТ С ВЛАСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ И ПЕЕРЕЗД В СТОЛИЦУ

В декабре 2008 года у Радия Хабирова произошел конфликт с Муртазой Рахимовым и он лишился поста руководителя администрации президента Башкирии.

По воспоминаниям самого Рахимова, произошло это из-за того, что Хабирова пригласили в Администрацию президента Медведева. В ответ на «предполагаемый демарш», Рахимов уволил его с занимаемой должности. В 2009 году Радий Хабиров через суд добился изменения формулировки своего увольнения. Поначалу его уволили по статье «в связи с утратой доверия». Однако Кировский районный суд Уфы вынес решение изменить запись в трудовой книжке на другую - «уволить по собственному желанию».

В Администрации президента России Хабиров занял пост заместителя начальника управления по внутренней политике. На этом посту он задержался до 2016 года.

Стоит отметить, что за время работы Хабирова в структуре администрации президента, там произошли существенные изменения. Тогда же он предпринял ряд кадровых перестановок, в результате которых сменился ряд ключевых руководителей. Во-вторых, сам Хабиров сохранил свою должность и стал курировать взаимоотношения администрации президента с Государственной думой. В сентябре 2016 года он написал заявление об уходе по собственному желанию.

В январе 2017 года Радий Хабиров возглавил администрацию города Красногорск. Этот город называют неофициальной столицей Подмосковья.

Будучи мэром небольшого подмосковного городка, он стал одним из самых открытых руководителей населенных пунктов Московской области. Стоит отметить, что ранее за ним такой публичности не наблюдалось: в интервью журналу «Уфа» в далеком 2003 году он заявлял, что не любит внимания прессы и старается не «светиться».

Радий Хабиров стал врио главы Башкирии 11 октября 2018 года

В должности мэра Красногорска Радий Хабиров проработал чуть меньше двух лет. 11 октября 2018 года он был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Родился будущий врио главы республики в деревне Сайраново в Ишимбайском районе БАССР. В семье ФаритаХабирова было трое сыновей. Впоследствии, как рассказывал в интервью журналу «Уфа» сам Радий, старший брат стал нефтяником и долгое время проработал на крайнем Севере.

Средний брат получил два высших образования – инженерное и юридическое. Одно время он работал в Регистрационной палате. Радий – самый младший сын ФаритаХабирова. Он и вовсе стал кандидатом юридических наук.

Со своей первой женой Ларисой Лукьяновой он познакомился во время учебы на юридическом факультете БашГУ. В 1987 году молодые поженились, а спустя два года на свет появилась их старшая дочь Светлана. По словам самого Радия Хабирова, она родилась «в студенческом общежитии». Спустя почти девять лет в семье Хабировых родилась вторая девочка – Рита.

В 2013 году будущий врио главы республики развелся с Ларисой и вскоре женился во второй раз. Избранницей Радия Хабирова стала доктор-стоматолог Каринэ. Известно, что у «временной первой леди Башкирии» есть ребенок от первого брака, который теперь воспитывается в семье Хабировых. Совсем недавно, летом 2017 годаКаринэ родила Радию наследника, которого назвали в честь дедушки Фаритом.

Семья Хабировых старается не афишировать свои отношения

Вторая супруга ХабироваКаринэ в 2006 году окончила Кубанский государственный медицинский университет. Свои отношения семейная пара старается особо не афишировать, но периодически появляется вместе на публике. Жители Красногорска неоднократно видели Хабировых мирно прогуливающимися в городском парке.

Супруга врио главы Башкирии, если судить по ее публикациям в социальных сетях – личность творческая. Он любит театр и в свободное время занимается живописью.

Личную жизнь и отношения в семье Радий Хабиров старается не комментировать. Свои отношения со второй женой он охарактеризовал как «возвращение к жизни» - именно Каринэ «вернула ему радость жизни,подарила мир и покой в душе, уверенность в себе и счастье».

Новоиспеченная «первая леди Башкирии» также старается быть сдержанной, но, при этом, отмечает, что Радий – это «Тот, кто дарит праздник и делает мою жизнь и жизнь близких легкой и беззаботной».