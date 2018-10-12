В Уфе прошла премьера балета-матча «На футбол!»

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-12T11:03:42+03:00

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Свой 81-ый театральный сезон Башкирский театр оперы и балета открыл долгожданной премьерой балета-матча «На футбол!», который первоначально планировали показать еще в дни чемпионата мира по футболу.

- Совсем недавно вся страна дышала футболом, и сборная России достигла выдающегося результата - на волне успеха мы решили продолжить игру и создать свою команду, - рассказали в театре. - В качестве главного «тренера» выступил известный московский хореографа Алексей Ищук, который уже работал с балетной труппой театра - ставил хореографию в опере «Искатели жемчуга».

Даже классические балетные пачки напоминали футбольные мячи. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

В команду постановщиков вошли еще двое москвичей - композитор Руслан Мурсякаев и художник Ирина Дерябина, а также уфимский дирижер Герман Ким. Для создания соответствующей атмосферы театр закупил дюжину футбольных мячей и пятьдесят свистков, в которые, отложив на время скрипки и виолончели, свистели оркестранты.

Вместо декораций на сцене были футбольные ворота и скамейка запасных, а артисты бегали за мячом, как и полагается, в спортивных трусах и майках. Впрочем, зрители, среди которых оказался и тренерский штаб местного футбольного клуба «Уфа», увидели и футбол на пуантах в исполнении ведущих артистов театра.

- Очень интересная идея, - поделился впечатлениями с «Комсомолкой» главный тренер ФК « Уфа» Сергей Томаров, который пришел на премьеру вместе с супругой. - Постановщикам удалось очень точно передать атмосферу, царящую на футбольных матчах, эмоции, которые переполняют и болельщиков, и игроков - чувствуется, что режиссер немало времени провел на стадионе.

Спектакль впечатлил не только профессиональных футболистов, зал аплодировал ли чуть ли не после каждого номера - необычная постановка Алексея Ищука явно пришлась по вкусу уфимским зрителям. В основе сюжета балета - история молодой влюбленной пары, которая пришла на футбольный матч, но оказалась в разных группах болельщиков.

Тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров пришел на премьеру с супругой Юлией. Фото: Мила КИЯН

Главную женскую партию на премьере танцевала Маргарита Шафикова - артистка кордебалета, дебютировавшая в этот вечер в качестве солистки. Вообще, именитых танцовщиков, занятых в балете, оказалось не так много - почти все роли постановщик отдал молодым артистам. Партия тренера досталась лауреату XV Открытого российского конкурса артистов балета им. М. Максимовой «Арабеск-2018» Сарьяну Сулейманову, а ведущие солисты балетной труппы Рустам Исхаков и Олег Шайбаков выступили в партиях стихий - спортивной удачи и футбольных правил.

По замыслу постановщиков стихиям, среди которых были даже стихия спортивной злости и допинга, отводится очень важная роль - они помогают прочувствовать все те страсти и эмоции, которые царят на футбольном поле во время игры.

Артистка кордебалета Маргарита Шафикова ( в центре) впервые исполнила главную партию. Слева от нее режиссер-постановщик Алексей Ищук, справа - автор музыки Руслан Мурсякаев. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

Танцовщикам-спортсменам пришлось освоить все футбольные приемы - финты, обводки, блокировки, отборы и ведения мяча, а артистам из фанатского сектора - элементы греко-римской и вольной борьбы. Кроме оригинальных костюмов, где даже классические балетные пачки напоминали футбольные мячи, очень необычной было и музыкальное оформление спектакля - оркестр исполнял современную музыку, специально написанную для балета «На футбол!», в которой нашлось место и джазу, и рок-н-роллу и даже мамбо.

Оригинальная постановка, судя по реакции публики, пришлась по вкусу поклонникам современной хореографии и останется репертуаре Башкирского театра оперы и балета надолго.