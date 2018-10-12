«Я хочу увидеть, как растет моя дочь»: 23-летняя Шогинэ Погосян борется с раком

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-12T10:50:02+03:00

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23-летняя уфимка Шогинэ Погосян полтора года назад впервые стала мамой. Беременность протекала идеально, состояние здоровья молодой женщины не вызывало никаких опасений, и долгожданная красавица дочь со сказочным именем Амели появилась ровно в положенный срок.

Четыре месяца Шогинэ наслаждалась материнством, но вскоре стала замечать, что чувствует себя неважно. Девушка резко похудела, стала жаловаться на затрудненное дыхание и боли в грудной клетке.

- Сначала я подумала, что пошаливает сердце, - рассказывает Шогинэ. – Потом приступы боли стали учащаться, и после особенно сильного приступа решила сходить к терапевту. Но врач сказал, что у меня обычная межреберная невралгия, защемление нерва, и выписал лекарство.

Фото: соцсети

Шогинэ месяц принимала лекарство, как положено, но улучшение так и не наступало. Когда боль в очередной раз скрутила девушку, да так, что невозможно было дышать, она вызвала скорую помощь. Приехавшие медики сделали обезболивающий укол и посоветовали поскорее сделать рентген. На следующий день Шогинэ прошла обследование, которое и выявило объемное новообразование.«МОЙ МИР РУХНУЛ»

- Меня тут же отправили к онкоторакальному хирургу, потом положили в больницу, - продолжает Шогинэ. – В январе меня прооперировали и сделали биопсию. Оказалось, что опухоль злокачественная, неходжкинская лимфома средостения. Мой мир в тот момент рухнул. Я могла думать только лишь о своей дочке – с кем же она теперь будет?

Вся семья Шогинэ сплотилась, чтобы помочь девушке поскорее победить ее страшную болезнь, тем более что после оперативного вмешательства опухоль начала угрожающе быстро расти. Уфимку перевели в онкологический диспансер, но Шогинэ признается, что там ей пришлось столкнуться с длинными очередями, бесконечно тянущимся ожиданием приема врачей и назначения «химии». На семейном совете единогласно решили: нужно ехать в Москву. В столичной клинике девушке прокапали три курса химиотерапии, которая показала отличный результат. Опухоль уменьшилась почти вдвое, и Шогинэ вернулась в Уфу, чтобы продолжить лечение здесь, и прошла еще три курса «химии». Но результаты очередной компьютерной томографии разбили надежду на скорое выздоровление: опухоль стала резистентной (невосприимчивой) к назначенному препарату и снова начала расти.

- В июне мы снова поехали в Москву, и там врачи подтвердили, что, к сожалению, такое бывает. В одном из десяти случаев злокачественные клетки перестают реагировать на лечение и продолжают размножаться, - вздыхает Шогинэ. – Мне начали капать «агрессивную химию», но и она не дала никаких результатов. Тогда мой лечащий врач предложил попробовать экспериментальное лечение – эти препараты нельзя достать в России, зато они широко используется за рубежом и показывают хорошую динамику.

Фото: соцсети

КУРС «ХИМИИ» СТОИТ ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Выбора не было, и в августе молодая мама прошла первый курс лечения. Результат оказался просто потрясающий: опухоль сразу уменьшилась почти на 30%, но чтобы не пошло ухудшение, «химию» нужно обязательно продолжить.

- Моя семья потратила уже 5,5 миллионов на мое лечение, и деньги закончились, - вздыхает Шогинэ. - Но чтобы пройти еще один курс, требуется еще два миллиона рублей. Упаковка препарата стоит 500 тысяч рублей, на курс нужно 4 упаковки. Мы уже продали все, что можно, заняли у кого можно. Мне страшно, что все наши усилия пойдут прахом.

Больше всего девушка переживает, что из-за болезни редко видит свою дочь и не присутствует рядом в самые важные моменты ее жизни. Сейчас за маленькой Амели ухаживает родная сестра Шогинэ, а также ее муж.

- Сейчас я начала себя лучше чувствовать, - признается уфимка. – Раньше «химия» давала сильные побочки, болело все тело, мучили тошнота и стоматит, а этот препарат подошел мне идеально. У меня даже находятся силы возиться с дочкой, и это дает мне сил и уверенности, что все будет хорошо.

Если вы хотите помочь молодой маме скорее вылечиться, а малышке Амели скорее обрести родительскую заботу, обращайтесь по номеру +7 (960) 386 23 64 (банковская карта привязана к номеру телефона).