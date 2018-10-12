«Выгул запрещен»: появится ли в Уфе собачья площадка

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-12T08:14:00+03:00

Запрещающие таблички есть на каждом шагу, а площадки для псов нет даже в проекте.

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«В скором времени в Советском районе города появится площадка для выгула собак» - заявили власти в 2017 году. С этого момента прошло почти полтора года, но воз и ныне там.

Площадка для занятий с собаками должна была быть размером 1500-2000 квадратов, а обустройство требовало минимальных вложений, поскольку почва в выбранном месте хорошо дренируется. На территории также должны были установить спортивные снаряды, чтобы собаководы могли заниматься дрессурой. Зону должны были отделить двухметровым забором, расположилась бы площадка на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов – все как полагается по санитарным нормам.

Но все закончилось одними разговорами.

ГДЕ ПОБЕГАТЬ С СОБАКОЙ?

После того, как уфимец заводит собаку, он сталкивается с проблемой – а где гулять с псом? С питомцем, особенно с представителями довольно крупных пород, недостаточно гулять с поводком вокруг дома или на ближайшей аллее. Четвероногому другу нужно давать хорошие нагрузки – дать побегать, покидать ему палку, потренироваться, также он должен социализироваться и «общаться» с другими собаками.

Для начала напомним, чего с собакой делать нельзя. По статье 9. «Правила выгула собак» запрещается:

- Осуществлять выгул собак на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций.

- Осуществлять в общественных местах выгул собак, которые не зарегистрированы в установленном настоящим Законом порядке, в целях удовлетворения их естественных потребностей.

- Оставлять собак без присмотра во время их выгула.

Действующие прогулочные зоны, мягко говоря, не радуют

Узнав правила, становится еще сложнее найти место для выгула собак, ведь в каждом парке висит знак «Выгул запрещен» и изредка собачников штрафуют до двух тысяч рублей. Если ты пришел в сквер с мешочком, чтобы убрать после своего питомца, с поводка отпустить все равно не получится, в городских парках гуляют очень много людей, которые не в восторге от свободно бегающих собак.

В Уфе есть несколько мест, где можно спокойно погулять с собакой, но они не подходят для этого:

- Парк Лесоводов Башкирии. Почти все жители «Зеленой рощи» приходят сюда. Уйдя вглубь леса, собаке можно вдоволь поиграться и побегать;

- Сквер «Юбилейный», что находится рядом с БГАУ. Раньше этот парк назывался в народе «Собачий». Здесь не было благоустроенных аллей, фонарей, скамеек – только пустырь. После того, как сквер облагородили, его переименовали. Но собаки сюда по-прежнему приходят и устраивают настоящие «тусовки». Собаководы спокойно отпускают их с поводка, питомцы играют и общаются друг с другом. Уфимцы реагируют на это вполне спокойно;

- Парк на ДК «Химик» в Черниковке. Он не такой благоустроенный – нет фонарей, торчат сорняки. Но собачники не жалуются – людей мало, а это значит, к лучшему. Также здесь есть мини-площадка для собак, куда впускают только с кинологом. Она закрыта под ключ;

- Площадка на Валерия Лесунова рядом с новыми домами. Маленькая территория, есть лестница, бум, барьер и шина;

- Парк «Первомайский» также в Черниковке. Здесь гуляют с питомцами обычно только рано утром или поздно вечером, потому что днем он полон людей;

- Площадка за медицинским колледжем. Здесь есть небольшая закрытая территория, предназначенная для выгула собак;

Не забывайте брать на прогулку совочек и мешочки, чтобы убрать со своим четвероногим другом. Правда, бросить этот мусор придется в обычную городскую урну, потому что специальных контейнеров для такого отхода в городе нет вообще.

По некоторым площадкам можно гулять только зимой

ЗАТО В НЕФТЕКАМСКЕ ПЛОЩАДКА БУДЕТ

Пока уфимцы годами ждут площадки для выгула, в Нефтекамске уже во всю идет ее строительство. Город выиграл конкурс в программе софинансирования от государства на строительство площадки для выгула.

- Энтузиасты взялись за этот вопрос, и все получилось. Сейчас стройка только началась. Там будут три зоны: одна для дрессировки и две для выгула. Также будет освещение. С населения тоже собрали добровольные взносы. Сумма проекта была 1,5 млн. От населения поступило порядка 200 000 рублей, - рассказала владелица собак Анна Шамсутдинова.

УШЕЛ МЭР – А ВМЕСТЕ С НИМ И ОБЕЩАНИЯ

В Башкирии две Федерации спортивно-прикладного собаководства РБ. Представительница одной из них, Настасья Масальская, обращалась в мэрию с просьбой выдать городу большую площадку.

- Мне сказали, что если вы готовы ее обслуживать и ухаживать за ней, то площадке быть. Но ее нам так и не построили. Год назад на приеме в администрации я просто попросила выделить землю под это. Тогда Ирек Ялалов обещал, что будут и средства на это. Но теперь он ушел с поста мэра, соответственно, и наш вопрос так и остался открытым. Добиться площадки это, можно сказать, невозможно. Как только заходит тема собак, то сразу отказ. Я нашла место под площадку за городом, пустырь, сообщила об этом в мэрию, спросила, как нам оформить ее на себя. Мне сказали – участвуйте в торгах, чтобы «выбить» землю. Но у нас не коммерческая организация и средств на то, чтобы покупать землю, нет. Речь идет о миллионах. К тому же на площадке мы зарабатывать не будем, она будет бесплатной и доступной для всех. Сейчас мы на «стадии выбора», нам дали на выбор места: одно в гаражах, другое – лес, который нельзя вырубать. А на деле нам нужна пустая поляна. Наше дело так и встало, никак не двигается, - говорит Настасья.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Проблема отсутствия места для выгула собак встречается в каждом городе. «Комсомолка» решила узнать, как с этим обстоят дела в городах-соседях.

В Оренбурге площадок для выгула нет. Собачники жалуются, что гулять остается только в городских парках, и местные жители остаются недовольными.

В Перми с этим обстоят дела лучше. Есть несколько огороженных площадок. В парке Оперы и балета развешаны ящички с бумажными пакетами, чтобы собачники использовали их для уборки.

В Екатеринбурге есть пять площадок – они большие с различными препятствиями. С собаками можно даже выходить на прогулку в центре города – практически на каждом шагу висят таблички, мол, возьмите мешочек и уберите за своей собакой. Также площадки появляются в новых микрорайонах – где-то уже есть препятствия для псов, где-то только урны.

В Челябинске открыли спецплощадку на Тополиной аллее. На территории вольера установлены тренировочные объекты, урны и приспособления для уборки отходов жизнедеятельности животных.

Больше всего площадок в Казани. Самая большая – в поселке Дербышки в парке около ДК им.С.Саид-Галиева. Это территория, огороженная надежным забором. Внутри можно увидеть различные барьеры для тренировок и игр собак. Со своим питомцем сюда сможет прийти любой житель города.

Собачьи площадки есть даже в маленьких городах Татарстана. В Альметьевске на открытие площадки выделил средства частный инвестор. Теперь у псов города есть хорошая площадка, имеются снаряды, урны, в скором времени появится освещение.