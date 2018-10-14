Остановить «Автомобилист» не вышло: «Салават Юлаев» проиграл в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-14T18:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургский «Автомобилист» на старте сезона по-настоящему удивляет. К матчу с «Салаватом Юлаевым» клуб умудрился одержать 17 побед в 17 играх и уверенно возглавляет общую турнирную таблицу чемпионата. Как это удается, пока так и остается вопросом для многих хоккейных специалистов и экспертов. Да, собрался неплохой коллектив. Да, хорошие легионеры. Да, поймал свою игру вратарь и все в полном порядке с защитниками. Однако чего-то единственного фантастического нет. Главный тренер Андрей Мартемьянов состряпал команду-мечту из ресурсов, которые есть в доброй половине клубов КХЛ.

«Салават Юлаев», безусловно, собирался прервать победную серию соседей. Встреча с екатеринбуржцами в последние годы всегда принципиальна, так как в системе «Автомобилиста» оказалось очень много экс-уфимцев, которых у себя по разным причинам посчитали списанными.

ПРАГМАТИЗМ

Не стоит забывать и о том, что «Автомобилист» не так давно вернулся с затяжного дальневосточного турне и практически без отдыха сразу втянулся в домашнюю серию. По этой причине Мартемьянов частенько тасует состав и дает побольше времени резервистам. Наверное, именно с этим связано, что хозяева крайне неспешно вкатывались в игру. На первых минутах территориальным преимуществом завладели «юлаевцы» - они попытались взвинтить скорости и пару раз застать Коваржа врасплох. В принципе, получалось хорошо, только вот серьезной проверки для голкипера не случилось.

Если бы в дебюте уфимцы все-таки сумели затолкать шайбу в ворота «Автомобилиста», тогда наверняка сценарий матча развивался бы гораздо стремительнее и сюжетнее. Так, как любит «Салават», с градом голов и каруселью. Но постепенно-постепенно хозяева поймали темп и заманили соперника в свою атмосферу. Они захватили полный контроль над игрой, и порой даже казалось, что играют на классе.

Плюс для укрепления уверенности в себе екатеринбургской команде очень помог Грачев. Минутная несогласованность между Ларсеном и Елизаровым, форвард остается один перед Метсолой и легко открывает счет – 1:0.

Хоккеисты «Салават» попытались огрызнуться в ответ, да только вот практически все атаки разбивались о слаженную работу защитников «Автомобилиста». Бросалось в глаза, что Мартемьянов хорошо разобрал игру нападающих уфимцев, их фактически связывали по рукам и ногам, не давая ничего сделать. Лишь только Хохряков парочку раз получал пространство на чужой половине площадки, но оба раза не мог обыграть в ближнем бою Коваржа.

КАК ОБ СТЕНУ

Второй период ярко продемонстрировал, почему именно «Автомобилист» сейчас на первой строчке турнирной таблицы. Ни одного лишнего движения от хоккеистов хозяев, мгновенное наказание за оголение тылов, четкое следование тактическому заданию – они реально играли как роботы. «Салават Юлаев» провел вполне добротный матч и по движению, и взаимодействию. В прошлых играх, когда команда добивалась разгромных побед, ошибок было в разы больше, чем в Екатеринбурге. Однако фактически ни единого реального шанса для взятия ворот создать у гостей не получилось. Более того, то и дело приходилось вступать в игру Метсоле, чтобы спасать после острейших выпадов Паре, Доуса и Да Косты. Скрытые пасы из-за ворот у хозяев были поставлены на поток, и предугадать их траекторию не удавалось никому.

«Автомобилист» раз ошибся, когда Литовченко пришлось фолить на убегающем Кадейкине. Последовало большинство, и вновь по нулям. Только в концовке двухминутного штрафа удалось соорудить хотя бы подобие сутолоки у ворот.

Умарка от игры оцепили так, что он наверняка вообще пожалел о своем выходе на площадку. К третьему периоду уфимцы начали психовать от безысходности и с силой бить своими клюшками по льду. Помогало не очень. Безэмоциональные парни в красном продолжали уверенно убивать время и вести дело к финальной сирене.

Под конец Цулыгин снял Метсолу и выпустил шестого полевого игрока, но удалось только дважды создать кучу малу у владений Коваржа. Оба раза вратарь даже близко не подпустил шайбу к линии своих ворот. Победа «Автомобилиста» получилась уверенной и полностью заслуженной.

«Была хорошая и интересная игра. Мы старались и делали все, что могли, но где-то нам не повезло сегодня. У соперника хорошо сыграл вратарь, да и вся их команда хорошо сыграла в обороне. В целом, игра была равная. Жаль, что для нас она так завершилась», - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.

Далее по курсу уфимцев ожидают не менее напряженные встречи – с магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Оба матча пройдут в гостях.