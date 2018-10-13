20-летний парень и его 14-летняя подруга из Башкирии отправились в Санкт-Петербург, чтобы умереть

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-13T17:12:51+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего парня и 14-летнюю девушку из Башкирии. Как стало известно позже, парочка собиралась покончить жизнь самоубийством и последние несколько дней кутила по стране и тратила последние из украденных денег.

Первая информация о паре появилась в начале октября, когда в социальных сетях распространилась информация от родителей несовершеннолетней девушки, что якобы ее увез в неизвестном направлении взрослый парень. Сделал он это на недавно купленном автомобиле в Учалах. «Комсомолка» тогда попыталась связаться с матерью пропавшей, но она отказалась рассказывать об этой истории, так как ей запретили распространяться следователи. Теперь стало известно почему.

Как сообщает паблик «Плохие Новости», молодой парень уже давно собирался покончить свою жизнь самоубийством, но никак не мог решиться. Незадолго до всех событий он познакомился с 14-летней девушкой, которая поддержала его. Немного спустя они решили сотворить задуманное и умереть вместе, но предварительно вдоволь повеселиться.

В итоге, несовершеннолетняя украла у своего брата 160 тысяч рублей, они купили недорогую поддержанную иномарку и отправились путешествовать по стране. Парочка останавливалась в дешевых мотелях и объездила несколько городов, пока не решила, что стоит завершить свое путешествие в Санкт-Петербурге.

Однако планам не суждено было сбыться. До северной столицы ребята доехали, но в момент, когда заселялись в съемное жилье, их задержали сотрудники правопорядка, которые на протяжении всего это времени отслеживали сигнал их телефонов.

Парню предстоит ответить перед правоохранителями. Вполне вероятно, ему грозит судебное разбирательство.