2018-10-13T17:12:51+03:00
Происшествия

20-летний парень и его 14-летняя подруга из Башкирии отправились в Санкт-Петербург, чтобы умереть

Полиция удалось пресечь замысел влюбленной парочки
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 20-летнего парня и 14-летнюю девушку из Башкирии. Как стало известно позже, парочка собиралась покончить жизнь самоубийством и последние несколько дней кутила по стране и тратила последние из украденных денег.

Первая информация о паре появилась в начале октября, когда в социальных сетях распространилась информация от родителей несовершеннолетней девушки, что якобы ее увез в неизвестном направлении взрослый парень. Сделал он это на недавно купленном автомобиле в Учалах. «Комсомолка» тогда попыталась связаться с матерью пропавшей, но она отказалась рассказывать об этой истории, так как ей запретили распространяться следователи. Теперь стало известно почему.

Как сообщает паблик «Плохие Новости», молодой парень уже давно собирался покончить свою жизнь самоубийством, но никак не мог решиться. Незадолго до всех событий он познакомился с 14-летней девушкой, которая поддержала его. Немного спустя они решили сотворить задуманное и умереть вместе, но предварительно вдоволь повеселиться.

В итоге, несовершеннолетняя украла у своего брата 160 тысяч рублей, они купили недорогую поддержанную иномарку и отправились путешествовать по стране. Парочка останавливалась в дешевых мотелях и объездила несколько городов, пока не решила, что стоит завершить свое путешествие в Санкт-Петербурге.

Однако планам не суждено было сбыться. До северной столицы ребята доехали, но в момент, когда заселялись в съемное жилье, их задержали сотрудники правопорядка, которые на протяжении всего это времени отслеживали сигнал их телефонов.

Парню предстоит ответить перед правоохранителями. Вполне вероятно, ему грозит судебное разбирательство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара, есть погибший
Экс-глава Башкирии заявил, что уходит из политики
В Башкирии неизвестный затащил 13-летнюю девочку в подвал и изнасиловал
Холодно и снег: в Башкирии температура воздуха упадет до -6 градусов
Уфимская афиша на выходные 13 и 14 октября: Кипелов, цирк на льду и «Лебединое озеро»
В Уфе у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
В Башкирии под колесами легковушки погибла женщина
23 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА начнет свою работу Российский энергетический
Радий Хабиров в первый свой рабочий день пешком прогулялся по Уфе
В центре Уфы загорелась крыша многоэтажного дома
Новый врио главы Башкирии обозначил свою позицию по разработке шиханов
Радий Хабиров: Всю энергию я направлю на улучшение жизни жителей Башкирии
Рустэм Хамитов попрощался с жителями Башкирии и рассказал о своем будущем
Радий Хабиров прибыл в здание парламента Башкирии
Сегодня официально будет представлен врио главы Башкирии Радий Хабиров
В Уфе открылась игровая площадка для детей-инвалидов
В Башкирии инвалида лишили льготных лекарств
Стало известно о состоянии выпавшей из окна девочки в Башкирии
В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили
В Уфе едва не сгорел расселенный барак
Уфимцев просят спасти 26-летнюю кобылу Баварию
В Башкирии во сне, не приходя в сознание, скончалась 22-летняя журналистка