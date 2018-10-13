Хамитову - орден, про шиханы - потом: как прошел первый рабочий день главы Хабирова

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-13T14:31:54+03:00

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Перекрытые улицы и нервная полиция. Около здания Курултая – десятки черных джипов. У входа - знакомые всем лица: от бывшего мэра Ялалова до верховного муфтия Таджуддина.

Все озираются на стеклянную дверь, словно ожидая звезду шоу-бизнеса. Так уж сложилось в нашей стране: не воспринимают у нас губернатора как наемного менеджера. Губернатор в России – «человек большой», определяющий внутреннюю политику, даже если реального федерализма давно уже нет.

Ближе к 11 часам в фойе заходит Радий Хабиров. Нового главу публике представил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Депутаты и члены правительства тут же достали телефоны.

- Молодой человек, не мешайте, я сториз снимаю в Инстаграм! - недовольно бросила фотокору молодая депутатша Госсобрания.

Официальная часть продлилась десять минут. Комаров сухо поблагодарил Хамитова за работу, коротко пересказал биографию Хабирова и предоставил обоим слово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/673146" frameborder="0"></iframe> Радий Хабиров прибыл в здание башкирского парламента.

ЧТО БУДЕТ С ХАМИТОВЫМ?

- Я благодарен президенту за доверие, - начал бывший глава Башкирии. - Он относится к нашей республике, считая ее одним из самых важных регионов. И всем вам я тоже благодарен. Говорю честно: республика изменилась и стала более свободной. Безусловно, я буду помогать новой команде. Потому что знаю, насколько тяжела эта ноша. Призываю и вас, коллеги, помогать новому главе. Надо отбросить все личное и сосредоточиться на общей работе.

Приоткрыл Хамитов завесу тайны над будущим местом работы.

- Я не буду заниматься политикой. Мне интересны наука и производство, а особенно – процесс цифровизации экономики. Работать буду в этой сфере.

В зале зашушукали: «наверняка позвали в федеральную структуру». Кто-то начал предполагать: «цифровизация экономики? Это «Сколково»? Или «Роснано»? Или обратно в «Русгидро»? Сам Хамитов от конкретики воздержался.

Рустэм Хамитов попрощался с депутатами Курултая и правительствомФото: Рустем АХУНОВ

ПЕРВЫЙ УКАЗ ХАБИРОВА - О НАГРАЖДЕНИИ ХАМИТОВА

Без конкретики обошелся и новый глава. Радий Хабиров объявил о своем первом указе: наградить Рустэма Хамитова орденом Республики Башкортостан.

- Это большая честь для меня и большая ответственность, - поблагодарил главу государства Хабиров. – Всю свою энергию я направлю на улучшение жизни наших жителей. Башкирия – регион действительно уникальный, с большим экономическим потенциалом. Но улучшить жизнь в республике можно только сообща. Работу предлагаю строить на основе открытости и эффективности каждого на своем рабочем месте.

Хабиров вручил Хамитову орденФото: Рустем АХУНОВ

ЧТО БУДЕТ С ШИХАНАМИ И «СОДОЙ»?

После официальной части Хабиров вышел к журналистам. И тут же услышал самый сложный вопрос, который, по мнению многих политологов, отправил Хамитова в отставку. Вопрос о шиханах и «Соде».

- Я в курсе этой ситуации, - спокойно ответил новый глава. – Знаю, что республику раздирают споры о судьбе гор. Но самым разумным будет взять тайм-аут, время на размышление. Все надо изучить внимательно, выслушать все стороны. Я буду в этом подробно разбираться и приму решение, взвешенное решение.

Журналист Рамиль Рахматов тут же переспросил: «Я правильно понимаю, что вы откладываете этот вопрос до выборов 2019 года?».

- Нет, я об этом не говорю, - парировал Хабиров.

Хабиров воздержался от громких заявлений в первый деньФото: Рустем АХУНОВ

ПЕШКОМ ДО БЕЛОГО ДОМА

От Курултая до Администрации правительства – каких-то 400-500 метров. Неудивительно, что Радий Хабиров предпочел пройтись до работы пешком, без сопровождения кортежа. Зато в сопровождении десятков журналистов.

- Не бегайте вы так, разобьетесь же, - вежливо подвинул одного из фотокоров охранник главы.

Пока фотокорреспонденты пытались сделать интересный кадр, идущие рядом пишущие журналисты пытались сделать первый вывод. «Каков он, Хабиров?». Станет ли он более демократичным или наоборот, раз он работал при Рахимове, все будет жестче? Однозначного вывода не последовало. С одной стороны, представители администрации пытались убедить ГИБДД запустить остановленное движение на улице Тукая.

- Ну пусть едут, что их держать то, - разводил руками серьезный мужчина в черном костюме.

С другой стороны, полиция оцепила почти весь парк. Будем надеяться, что это связано только с дополнительными мерами из-за большого количества федеральных гостей – от полпреда до сенаторов Совета Федерации.

И еще один момент, на который обратили внимание журналисты. До Дома правительства Хабирова провожала большая толпа чиновников. Но Рустэма Хамитова среди них уже не было. Передавать кабинет новому хозяину самостоятельно экс-глава не захотел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/673155" frameborder="0"></iframe> Радий Хабиров пешком идет на работу.

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