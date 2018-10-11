В Уфе ученые и эксперты обсудили сырьевую проблему БСК

СЕГОДНЯ 05:01 2018-10-11T07:48:32+03:00

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В среду, 10 октября, в уфимском отеле Hilton Riverside Ufa состоялся пресс-завтрак газеты «Коммерсантъ-Уфа», куда были приглашены представители ведущих научных организаций и экспертного сообщества. Обсудить сырьевую проблему с учеными, чиновниками и промышленниками предложила Башкирская содовая компания.

Проблему снятия охранного статуса с шихана Тратау собрались обсудить заместитель генерального директора компании Марина Бортова, замдиректора профильного департамента Минпромторга России Александр Орлов, представитель Роснедр по Приволжскому федеральному округу Ренат Мухаметшин, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ «Экология» Алексей Мазохин, а также старший научный сотрудник института археологии РАН Сергей Мокроусов.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СЫРЬЯ

Со вступительным словом выступила заместитель гендиректора БСК Марина Бортова.

- Правительству республики Башкортостан принадлежит 38% акций Башкирской содовой компании, это наш самый крупный акционер, - заявила Бортова. – Мы являемся крупнейшим налогоплательщиком и стабильно выплачиваем дивиденды. За последние пять лет нашей деятельности в федеральный и региональный бюджет перечислено более 44 млрд рублей. С момента основания предприятия, мы разрабатываем месторождение Шахтау, которое на данный момент практически исчерпано. К декабрю 2022 года оно будет полностью выработано. Этот факт подтверждается и документом от Роснедр, - обрисовала ситуацию заместитель гендиректора БСК.

По ее словам, главный геологический орган России – Роснедра, проанализировал все возможные месторождения известняка, которые могли бы использоваться в качестве сырья для производства соды. Вывод специальной комиссии был однозначным – на сегодняшний день единственным источником сырья, отвечающим всем требованиям качества, может служить лишь Тратау. Такое же заключение сделал Санкт-Петербургский горный университет.

-Нам часто задают вопрос: почему вы уверены, что месторождение Тратау вам подходит в качестве сырья? И мы постоянно отвечаем, что по данным геологоразведки 1957 года химический состав Тратау идеально подходит для производства, - подчеркнула Марина Бортова.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главным препятствием разработки месторождения является статус природного памятника регионального значения. Именно этот фактор и порождает сырьевую проблему. В этом году ее уже дважды обсуждали в Минпромторге России.

-Хотелось бы отметить, что производство соды является стратегически важным, о чем представители министерства неоднократно заявляли. В истории есть немало примеров, когда иностранные государства, путем захвата рынка, практически полностью лишали другие страны содового производства, - заявил представитель Минпромторга России Александр Орлов.

С учетом того, что сода – это продукт, который используется не только в промышленности, но и в фармацевтической отрасли, медицине, металлургии, строительной и стекольной индустрии и в военно-промышленном комплексе, то проблема становится шире, чем ее представляют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/672826" frameborder="0"></iframe> Круглый стол БСК в Уфе.

- Что касается решения сырьевого вопроса, то его надо решать совместными усилиями на различных уровнях. Вопрос обсуждался, в том числе, в правительстве Российской Федерации. Со стороны Минпромторга могу отметить, что наша позиция такова: вопрос обеспечения сырья необходимо решать в кратчайшие сроки, - подчеркнул чиновник.

СТАТУС МОЖНО СНЯТЬ

В свою очередь, представитель Всероссийского научно-исследовательского института «Экология» Алексей Мазохин отметил, что в федеральном законодательстве, на сегодняшний день, не прописана процедура снятия охранного статуса с природного памятника регионального значения.

- Тем не менее, жизнь показывает, что особо охраняемые природные территории по каким-либо причинам могут утратить свой статус. В качестве такого примера можно вспомнить множество памятников природы ботанического направления. Общий анализ ситуации показывает, что во многих субъектах Российской Федерации принимались и продолжают приниматься правовые акты об упразднении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. За последнее время такие документы были приняты в Архангельской, Калининградской и Белгородской областях. Там охранного статуса лишились, в том числе, памятники природы, - подытожил Алексей Мазохин.