На бывшего заместителя Ялалова возбудили еще одного уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-10T09:53:42+03:00

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Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов может быть замешан в даче крупной взятки высокопоставленному лицу из прокуратуры Башкирии.

Напомним, что 2017 и 2018 годы оказались «темными» как для бывшего чиновника, так и для руководства республиканского надзорного ведомства. Буквально месяц назад стало известно, что прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин попался на получении серьезного денежного вознаграждения. По данным уфимского Ъ, каким-то образом в этом деле мог участвовать предприниматель и депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов.

Однако на этом история нежных отношений руководства города и прокуроров не закончилась. Все тот же Рамазанов рассказал силовикам, что в 2017 году Александр Филиппов якобы передавал деньги за прекращение уголовного дела в отношении чиновников уфимской администрации. Тогда речь шла о деле «золотого миллиарда», таинственно исчезнувшего при расселении ветхого жилья. Тогда, по одной из версий, муниципалитет мог потратить деньги на «расселение» уже переданной застройщикам территории.

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Примечательно, что в 2017 году уголовное дело о превышении полномочий действительно было возбуждено в Следкоме Башкирии. Вот только после по нему вынес отказное решение первый зампрокурора республики Олег Горбунов. Позже его инициативу поддержал и главный прокурор Башкирии Андрей Назаров. Однако вскоре его возобновили – уже по решению заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. Впрочем, пока никакого официального подтверждения информации о связи получения «материальной помощи» и прекращения уголовного дела от сотрудников ФСБ или Следкома нет.

Новое дело оказалось уже третьим для Александра Филиппова. В первый раз муниципального чиновника в сфере строительства подозревали в неуплате налогов после крупной сделки. В итоге Филиппова даже приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за истечения срока давности преступления. Во второй раз его обвинили в упомянутом выше превышении должностных полномочий. Естественно, что своего места в мэрии Уфы он лишился в связи с утратой доверия.