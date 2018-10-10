2018-10-10T09:53:42+03:00
Происшествия

На бывшего заместителя Ялалова возбудили еще одного уголовное дело

Теперь Александра Филиппова обвиняют во взяточничестве
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Это уголовное дело станет уже третьим в «запасах» бывшего чиновника Фото: GTRKЭто уголовное дело станет уже третьим в «запасах» бывшего чиновника Фото: GTRK
Изменить размер текста:

Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов может быть замешан в даче крупной взятки высокопоставленному лицу из прокуратуры Башкирии.

Напомним, что 2017 и 2018 годы оказались «темными» как для бывшего чиновника, так и для руководства республиканского надзорного ведомства. Буквально месяц назад стало известно, что прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин попался на получении серьезного денежного вознаграждения. По данным уфимского Ъ, каким-то образом в этом деле мог участвовать предприниматель и депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов.

Однако на этом история нежных отношений руководства города и прокуроров не закончилась. Все тот же Рамазанов рассказал силовикам, что в 2017 году Александр Филиппов якобы передавал деньги за прекращение уголовного дела в отношении чиновников уфимской администрации. Тогда речь шла о деле «золотого миллиарда», таинственно исчезнувшего при расселении ветхого жилья. Тогда, по одной из версий, муниципалитет мог потратить деньги на «расселение» уже переданной застройщикам территории.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В МОСКВЕ

Примечательно, что в 2017 году уголовное дело о превышении полномочий действительно было возбуждено в Следкоме Башкирии. Вот только после по нему вынес отказное решение первый зампрокурора республики Олег Горбунов. Позже его инициативу поддержал и главный прокурор Башкирии Андрей Назаров. Однако вскоре его возобновили – уже по решению заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. Впрочем, пока никакого официального подтверждения информации о связи получения «материальной помощи» и прекращения уголовного дела от сотрудников ФСБ или Следкома нет.

Новое дело оказалось уже третьим для Александра Филиппова. В первый раз муниципального чиновника в сфере строительства подозревали в неуплате налогов после крупной сделки. В итоге Филиппова даже приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за истечения срока давности преступления. Во второй раз его обвинили в упомянутом выше превышении должностных полномочий. Естественно, что своего места в мэрии Уфы он лишился в связи с утратой доверия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Появился первый кандидат на должность мэра Уфы
Разбойники из Башкирии прятали гранаты в детской коляске
Рустэм Хамитов: Мэр должен быть устойчив морально и психически
В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика
О, счастливчик: уфимец выиграл в лотерею миллион рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Уфимец продавал наркотики за криптовалюту
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня
В Уфе за сутки сбили троих детей
В Башкирии чиновницу оштрафовали за игнорирование обращения гражданина
В Башкирии заблокировали 65 сайтов с экстремистскими материалами
Житель Башкирии выстрелил в росгвардейца и порезал его
Жителя Башкирии осудили за торговлю фальшивыми документами
В Уфе ко Дню республики открыли новый сквер
Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в День республики
В Башкирии воришка попытался ограбить пивной ларек
В Башкирии прекращены поиски пропавшего четвероклассника
В Уфе бывший уголовник проник в детскую больницу и украл оборудование
В Башкирии уехал на работу и пропал 32-летний Ильдар Халитов
В Башкирии экс-полицейский получил условный срок за торговлю адресами усопших ритуальщикам
С сыном все в порядке: отец пропавшего 11-летнего Эрнеста Сагитова рассказал о жизни мальчика
Из ТЦ «Простор» в Уфе эвакуировали 600 человек
Стало известно, когда в Башкирии окончательно отменят вторую смену
Полицейские Башкирии нашли 17 украденных лошадей
«Школа номер один»: в Уфе после ремонта на 475 млн рублей открылся лицей №1
С начала купального сезона в Башкирии утонули 63 человека
«Заимствования не было»: минобразования Башкирии прокомментировала обвинения в плагиате
Ко Дню республики в Уфе появился новый арт-объект