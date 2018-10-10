Накануне столетия

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-10T09:30:19+03:00

За несколько лет столица республики изменилась до неузнаваемости. Фото: Пресс-служба мэрии г. Уфы

Что появилось в Башкирии за последние семь лет

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«Комсомолка» вспоминала знаковые для республики стройки.

11 октября Башкирия отмечает очередную годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете республики. В честь этого знаменательного события редакция «Комсомолки» решила вспомнить, как изменился регион за последние семь лет.

Безусловно, качественные перемены в жизни жителей Башкирии были бы невозможны без реализации масштабных проектов. Так, прошедшая «семилетка» запомнилась, прежде всего, строительством крупных инфраструктурных объектов. Предлагаем вспомнить некоторые из них.

УФА - ГОРОД СОБЫТИЙ

В июле 2015 года Уфа приняла международные саммиты ШОС и БРИКС. В башкирскую столицу съехались главы государств и министры иностранных дел пятнадцати стран мира. Этим событиям предшествовала продолжительная и кропотливая работа по благоустройству города. Аккурат к знаменательным событиям в Уфе появились семь новых гостиниц мирового уровня.

Для башкирской столицы появление «отелей ШОС и БРИКС» стало настоящим толчком к развитию событийного туризма, Уфа стала «городом конгрессов». Стоит отметить, что при строительстве отеля «Sheraton» инвестор провел масштабную реконструкцию и сохранил памятник культурного наследия - особняк дворян Россинских.

Возможно, наличие такого количества комфортабельных апартаментов для иностранных гостей сыграло свою роль в том, что в ближайшее время город примет два крупнейших форума - Международные детские игры в 2019 году и Всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия» в 2021 году.

Из семи новых отелей Уфы, построенных к саммитам ШОС и БРИКС, большинство входят в международную сеть гостиниц под брендами Sheraton, Hilton, Holiday Inn. На возведение гостиничной сети и создание инфраструктуры было инвестировано порядка 9,5 млрд рублей.

СТРОЙКИ К САММИТАМ

При подготовке к международным форумам, прошедшим в Уфе в 2015 году, республиканские власти добились финансирования для реконструкции целого ряда объектов. Так, в аэропорту башкирской столицы появился новый международный терминал. На сегодняшний день международный аэропорт «Уфа» ежегодно принимает более 2,5 млн пассажиров.

Масштабная стройка в аэропорту «Трех шурупов» не ограничилась только зданием второго терминала. Практически полностью преобразилась трасса Уфа-Аэропорт.

Еще один масштабный проект, реализованный в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС - масштабная реконструкция ГКЗ «Башкортостан». Сейчас бывший ДК «Нефтяник» превратился в современный концертный зал, где ежегодно проходят международные музыкальные конкурсы и фестивали. Так, например, «Башкортостан» стал домом для Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова и музыкального фестиваля «Шаляпинские вечера».

Парк Лесоводов стал популярным местом прогулок.Фото: Рустем АХУНОВ

УФИМСКИЙ АМФИТЕАТР

Впервые архитекторы и строители разработали и реализовали крупномасштабный проект, позволяющий использовать преимущества уникального ландшафта города. Так появился уже полюбившийся горожанам уфимский амфитеатр, расположенный за Конгресс-холлом.

В месте, где каких-то десять лет назад, кроме оврага и несанкционированной свалки, ничего не было, вдруг появилась благоустроенная площадка для проведения массовых мероприятий. В 2015 году здесь впервые провели широкомасштабный фестиваль под открытым небом - «Симфоническая ночь». С тех пор уфимский амфитеатр стал постоянным местом проведения всевозможных музыкальных вечеров и концертов известных творческих коллективов. В этом году на площадке амфитеатра состоялся международный фестиваль «Сердце Евразии».

ПОЮЩИЙ ФОНТАН «СЕМЬ ДЕВУШЕК»

Не так давно в городе появился еще один объект, которым гордятся жители Уфы. Фонтан «Семь девушек», что в Театральном сквере, довольно скоро стал предметом гордости горожан. Фонтан не только «поет», но и сияет яркими красками - в летнее время он подсвечивается разноцветными фонарями. Сейчас площадь у фонтана «Семь девушек» превратилась в излюбленное место отдыха горожан.

Новый объект торжественно открыли 30 июня 2015 года, автором композиции стал скульптор Ханиф Хабибрахманов. Удивительный по красоте фонтан представляет собой навеки застывший отрывок из одноименного башкирского эпоса. Есть и народный танец, кратко отражающий суть древнего сказания. Согласно сюжету, семь красавиц, как две капли похожие между собой, были похищены коварными разбойниками. Девушки предпочли трагическую гибель в холодных водах озера, нежели невольничью жизнь.

Во время открытия фонтана «Семь девушек» артисты Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова исполнили свою версию этого произведения хореографического искусства.

До Затонского моста такие объекты не возводили полвека.Фото: Пресс-служба главы РБ.

ЗАТОНСКИЙ МОСТ

Развитие дорожной инфраструктуры в башкирской столице не ограничилось стройками к международным саммитам. В 2016 году в Уфе появился новый мост через реку Белую. Второй Затонский мост был построен всего за три года, и стал одним из самых масштабных проектов, реализованных в республике за последние десятилетия.

Значимость нового объекта на сегодняшний день трудно переоценить. Плотный поток автомобилистов в направлении федеральных трасс «Волга» и «Урал» порой превращал микрорайон Затон в самую настоящую пробку. О значимости путепровода через Агидель говорит тот факт, что на торжественную церемонию его открытия прибыл министр транспорта России Максим Соколов.

В ближайшем будущем правительство республики планирует соединить Затонский мост с магистралью на улице Менделеева. Совсем скоро жители башкирской столицы смогут беспрепятственно выезжать в Зауфимье по подземному автомобильному тоннелю, проходящему под парком Лесоводов Башкирии.

ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В УФЕ

В 2013 году в башкирской столице с помпой были открыты два новых подземных перехода на проспекте Октября. Первый расположен на остановке «Юношеская библиотека», второй - на Бульваре Славы. Строительство этих объектов имеет колоссальное значение для башкирской столицы - на протяжении 35 лет в Уфе не велось такого масштабного строительства. Кроме того, в современных условиях постоянно растущего автомобильного движения по главной автомагистрали города открытие переходов возымело положительный эффект.

Строительство новых переходов в географическом центре города длилось чуть больше года и поначалу создало ряд проблем для горожан. На время стройки затруднение движения на проспекте Октября стало притчей во языцех и своеобразной визитной карточкой Уфы. Однако после открытия объектов жители башкирской столицы вздохнули с облегчением.

Столица Башкирии по праву носит звание самого зеленого города России. Фото: Пресс-служба главы РБ.

«ЗЕЛЕНАЯ УФА»

За последние семь лет башкирская столица превратилась в настоящий «зеленый остров». Этому во многом способствовала программа «Город в парке», которую реализуют уфимские власти.

По данным республиканских властей к 2015 году в Уфе появились два новых парка и полностью реконструированы еще 23.

Всего же с 2011 по 2018 год городские власти благоустроили 28 зон отдыха и построили «с нуля» 19 новых. Благодаря финансированию из регионального и федерального бюджета яркими красками заиграли скверы имени Мустая Карима, Зайнаб Биишевой, Нестерова, Ферина, Ленина, Зии Нуриевича Нуриева, Театральный, 50-летия Победы, Борцам Революции. Были благоустроены скверы «Уфимская верста», Софьюшкина аллея, аллея «АртТерия», Пушкинская аллея, аллея Победы, парк имени Мажита Гафури и парк Якутова.

На заседании Горсовета Уфы, где депутаты приняли досрочную отставку Ирека Ялалова с поста градоначальника, экс-мэр заявил, что только за пять лет - с 2011 по 2016 год - в городе было благоустроено более 1200 дворовых территорий. Если учесть, что до этого десятилетиями никаких изменений не было, то результат вполне достойный.

ПАРК ЛЕСОВОДОВ

Проект по превращению парка Лесоводов в уютную площадку для семейного отдыха стоит отметить особо. Работа, которая проводилась на протяжении нескольких лет, принесла свои плоды - из заполненного мусором, дикими собаками и маргинальными людьми это место превратилось в современный парк. Отдельной похвалы от любителей велоспорта заслужили и велодорожки, разрезавшие вдоль и поперек весь лесной массив. Полюбилась горожанам и площадка для пикников. Даже зимой там можно встретить любителей отдыхать на свежем воздухе.

Набережная реки Белой обещает стать новой достопримечательностью.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ БЕЛОЙ

Пять лет назад руководство республики решило, что такому большому городу, как Уфа, катастрофически не хватает благоустроенной набережной. Места, где горожане могли бы гулять с семьями и отдыхать в прибрежных кафе и ресторанах, в башкирской столице попросту отсутствовали. К тому же приближались выше упомянутые саммиты ШОС и БРИКС. В 2014 году появилась благоустроенная зона от парка «Ватан» до бассейна «Юность».

До конца года власти Башкирии обещают открыть для посетителей вторую часть набережной - от бассейна «Юность» до Монумента Дружбы. Реконструкция берега и строительство прогулочной зоны финансировалась практически полностью за счет средств федерального бюджета и приурочена к 100-летию республики. Напомним, празднование векового юбилея со дня образования Башкирии будет отмечаться весной 2019 года.

В начале лета глава Башкирии Рустэм Хамитов пригласил журналистов прогуляться по той части набережной, где уже завершились все работы. Тогда руководитель региона отметил, что окончательный вид новой достопримечательности Уфы выберут сами горожане.

Всего на возведение набережной реки Белой будет потрачена баснословная сумма. Первая очередь обошлась в 1,34 млрд рублей, из которых 1,12 млрд было выделено из федерального бюджета. На строительство второй очереди будет потрачено 2,59 млрд рублей, из которых 1,1 млрд также из федерального бюджета.

Завод снабжает полмира экологически чистым каучуком, топливом для самолётов и гоночных автомобилей.

Чем удивляют стерлитамакские нефтехимики

Местные предприятия выпускают топливо для самолетов и экологически чистый каучук.

Башкирию даже далеко за ее пределами знают как богатый черным золотом регион. Неудивительно, что и нефтехимические предприятия на этой земле снабжают своей продукцией полмира. Сразу несколько таких заводов находится в 300-тысячном Стерлитамаке.

Нефтехимики на высоте

«Стерлитамакский нефтехимический завод» с недавнего времени производит авиационный бензин марки AVGAS 100LL. Специалисты ФГУП ГосНИИ ГА проверили, насколько это топливо качественное и безопасно ли его использовать в гражданской авиации.

Эксперты оценили технологию производства авиабензина на нефтехимической площадке, исследовали опытно-промышленную партию топлива. К участию в проверочных мероприятиях пригласили авиакомпании ЗАО «Лайт Эйр» и ООО «ХелиЦентр» - они первыми «попробовали» башкирский авиа­бензин.

По итогу стало ясно: топливо марки AVGAS 100LL стерлитамакского производства полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 55493-2013 и отраслевой документации - никакого отрицательного влияния на работу двигателей, никаких замечаний к качеству авиа­бензина. Топливо производства АО «СНХЗ» рекомендовано к применению в гражданской авиации по всему миру.

А еще завод производит спортивное топливо марок SF-98 и SF-100 для гоночных автомобилей!

Инновационный подход к управлению

В рамках программы по развитию компании в производстве изопренового каучука АО «Синтез-Каучук» провели автоматизацию третьей линии дегазации полимеризата. На предприятии заменили приборы КИПиА на современные, более точные, кроме того, установили новую регулирующую арматуру, запорные клапаны и контроллерное оборудование, с помощью которого процессом производства можно управлять в автоматическом режиме.

- До недавнего времени дегазацию полимеризата осуществляли в «ручном» режиме, причем каждый час приходилось корректировать процесс. Сегодня эту задачу выполняет специально разработанная программа, что позволяет поддерживать оптимальные параметры технологического режима, - пояснил начальник цеха готовой продукции Андрей Сидоров.

- Прежде чем приступить к глобальной реализации проекта, на действующей установке смонтировали экспериментальную упрощенную схему, - рассказал главный метролог ООО «УК ТАУ НефтеХим» Евгений Сысоев. - Даже с учетом погрешностей программа подтвердила правильность расчетов и реальность ожидаемого экономического эффекта. Уже в марте 2018 г. мы провели пуско-наладочные работы, и с 3 апреля автоматизированная линия начала работу в тестовом режиме. Первые результаты показали, что за счет автоматического регулирования процесса удается добиться значительной экономии энергоносителей. В проект инвестировали 13 млн. рублей.

Ориентация на экологически чистый продукт

Ради повышения качества синтетических каучуков, совершенствования производственных процессов взят курс на использование инновационных видов химического сырья. Например, отвечающего строгим правилам экологической безопасности ИПГА, применяемого в производстве эмульсионных каучуков (в том числе и бутадиен-стирольных).

- Этот продукт зарубежного производства появился на рынке в связи с ужесточением экологического законодательства и призван заменить ДЭГА, который используется на заводах СК в России для прерывания процесса полимеризации при производстве эмульсионных каучуков, - пояснил заместитель директора по производству (по науке) ООО «УК ТАУ НефтеХим» Ильдус Насыров. - Поскольку ДЭГА может образовывать канцерогенное вещество - нитрозамин, большинство мировых производителей каучуков перешли на использование ИПГА.

Обучение в магистратуре в формате «двойных дипломов» предполагает одновременное обучение в двух вузах и получение двух дипломов.

Программа «двойных дипломов» поможет решить кадровую проблему

Сегодня кадровые службы говорят о парадоксальной ситуации: число безработных юристов и экономистов велико, но при этом компании остро нуждаются в специалистах этого профиля. Как преодолеть такое несоответствие?

На этот вопрос отвечают создатели уникальной программы «двойных дипломов» для магистрантов, осуществляемой Институтом нефтегазового бизнеса УГНТУ и Институтом права БашГУ.

Директор ИНБ УГНТУ Татьяна Лейберт:

- Как получить набор компетенций, который обеспечил бы трудоустройство и мобильность в будущем? В какой-то мере решить проблемы позволяет двухуровневая система высшего образования, когда после окончания бакалавриата, можно продолжить обучение в магистратуре. В 2016 году между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Башкирским государственным университетом было подписано соглашение о реализации в формате «двойных дипломов» программы прикладной магистратуры «Финансы в нефтегазовой отрасли» по направлению «Экономика» и программы «Бизнес - юрист в ТЭК» по направлению «Юриспруденция». Сегодня программы осваивают 38 человек. Это выпускники бакалавриата УГНТУ, БашГУ, УГАТУ, Уфимского филиала РЭУ им. Плеханова, среди них и «технари», и экономисты, и юристы. Первый выпуск состоится уже на будущий год. Данная программа обеспечивает подготовку специалистов в сфере корпоративных финансов. При этом они будут владеть приемами и методами правового регулирования финансовой деятельности, чтобы принимать оперативные и стратегические решения в сфере управления закупками, корпоративной собственностью, финансовых расследований, сделок по слиянию и поглощению, реструктуризации и оценки бизнеса. Хотелось бы отметить, что когда один вуз работает в команде с другим вузом, то открываются широкие возможности взаимодействия.

Директор ИП БГУ Илона Макаренко:

- На мой взгляд, актуальность программы двойных дипломов, реализуемых, с одной стороны, «классичес­ким» университетом, а, с другой стороны, университетом, имеющим отраслевую направленность, обусловлена необходимостью предоставлять талантливой молодежи возможность учиться и трудиться в нашей республике. Сегодня в Башкортостане присутствуют крупные нефтегазовые компании, работать в которых интересно и престижно. И компетенции, которые приобретают наши магистранты, обучающиеся по программам «двойных дипломов», позволят строить карьеру именно в этой отрасли. Студенты изучают такие дисциплины, как недвижимость в гражданском праве; правовое регулирование недропользования, земельных и лесных отношений в нефтегазовой отрасли; юридическое обеспечение экономической безопасности и др., получают знания по многим правовым аспектам регулирования финансовой деятельности юридических лиц.

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита УГНТУ Любовь Ванчухина:

- Насущная проблема экономики в том, что возникают правовые коллизии, которые приводят к огромным рискам и соответственно к финансовым потерям. Сегодня наши выпускники востребованы, но слишком профилизированы. На самом деле, и в управлении, и в технологических процессах требуются люди, имеющие более широкое мышление, способные оценить как последствия любого управленческого решения, так и представить прогноз. У таких выпускников должно присутствовать умение моделировать ситуацию. Право должно защищать бизнес от негативных воздействий, но оно меняется быстро. Управленцы не успевают следить за его изменениями, им не хватает знаний в области правоприменения. А поскольку у нас самая хорошая подготовка юристов ведется в БашГУ, мы обратились туда, и они откликнулись на наше предложение. Магистр, выходящий из стен вуза с двумя дипломами, имеет больше компетенций. Он сможет участвовать в управлении на другом уровне, и это - его несомненное преимущество по сравнению с другими выпускниками.

«СНЭМА-СЕРВИС» обеспечивает деятельность крупнейших топливно-энергетических предприятий в России.

Развиваться, а не выживать в условиях кризиса

Сегодня ООО «СНЭМА-СЕРВИС» является одним из признанных лидеров отечественного рынка промышленного строительства и сервисных услуг.

За 16 лет плодотворной работы компания прошла большой путь развития и накопления опыта, превратившись из узкоспециализированной организации в одну из ведущих инжиниринговых компаний России, оказывающих комплекс услуг в области проектирования, строительно-монтажных и пус­коналадочных работ, сервисного обслуживания, а также метрологического обеспечения на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Из года в год предприятие наращивает потенциал, продолжая движение вперед и укрепляя лидирующие позиции на отечественном строительном рынке. Новые интересные проекты, новые заказчики - компания расширяет географию деятельности, и все меньше мест остается на карте России, где не ступала бы нога специалиста

«СНЭМА-СЕРВИС».

Имя компании не случайно стало синонимом трудолюбия, высокого уровня профессионализма и качественно выполненной работы. Успех предприятия заключается в том, что здесь увлечены процессом реализации проекта и всегда стремятся получить положительный результат. Здесь заботятся о мелочах и доводят дело до конца! Когда сотрудники вовлечены в процесс, они активно взаимодействуют с заказчиком, профессионально и оперативно решают вопросы, благодаря чему работы выполняются качественно и в срок. Главный принцип - добросовестность и уважительное отношение друг другу.

За плечами специалистов предприятия огромный опыт - работа над более чем 400 проектами, в том числе федерального значения. Среди них можно выделить строительство морской ледостойкой платформы «Приразломная» в Баренцевом море - единственной платформе, ведущей нефтедобычу на российском арктическом шельфе, среди дрейфующих льдов. Работа на крупнейшем в России за последнюю четверть века Ванкорском месторождении, обустройство месторождений имени Требса и Титова и многие другие. Но особенно предприятие гордится участием в строительстве завода «Ямал СПГ» - грандиозного новаторского международного проекта по сжижению природного газа в Арктике производительностью 16,5 млн. тонн СПГ в год! Оборудование, применяющееся там, одно из самых современных! Благодаря этому наша страна сможет поставлять «голубое топливо» на экспорт в жидком состоянии, не завися от санкций и трубопроводов, проходящих по территории других стран. Стоит отметить, что компания работает по международным стандартам, на все виды деятельности у предприятия есть вся необходимые разрешения, лицензии и сертификаты.

ЛЮДИ - ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Конечно, говоря об успехах компании, нельзя не сказать о ее сотрудниках. Выполнять столь ответственную работу было бы невозможно без сплоченного коллектива высокопрофессиональных специалистов. Именно кадры предприятие считает своим главным богатством. Общая численность сотрудников насчитывает более 3,5 тысячи человек. Средний возраст сотрудников фирмы - 34 года. Так что, можно сказать, что команда здесь молодая. ООО «СНЭМА-СЕРВИС» стремится создать безопасное рабочее пространство для всех своих сотрудников и воспитать в них чувство гордости и энтузиазма, создать атмосферу, которая позволит им почувствовать, что их усилия оценены, и что им предстоит решать новые задачи.

В приоритете здесь - развитие человеческого потенциала как важной составляющей успеха любой организации наряду с оборудованием и технологиями. Здесь всегда рады толковым, грамотным людям, которые хотят получить хороший опыт и развиваться дальше. По блату никого не принимают - берут желающих и способных работать! Грамотных специалистов и управленцев здесь выращивают сами. Как правило, молодые специалисты начинают с рабочих должностей, а когда наберутся опыта, проявят себя, могут пойти дальше.

В «СНЭМА-СЕРВИС» сформирован кадровый резерв по всему спектру должностей - от мастеров до руководителей. Если есть желание и соответствующие навыки, карьеру может сделать каждый!

«СНЭМА-СЕРВИС» понимает - будущее за молодежью, поэтому делает ставку на ее креативность, нестандартное мышление и подход к решению сложных задач. Есть костяк опытных профессионалов, передающих опыт молодежи. Тесно налажено сотрудничество с профильными вузами - нефтяным, авиационным, аграрным университетами - студенты проходят практику, а потом остаются здесь работать. Постоянному повышению квалификации специалистов способствует наличие собственного учебного центра компании по программам дополнительного профессионального образования.

Именно поэтому желающих работать в

«СНЭМА-СЕРВИС» очень много. Людей привлекают также стабильность, достойная «белая» зарплата и мощная материальная и социальная поддержка - помощь в приобретении жилья, детские путевки в летние лагеря и т. д.

Конечно, нельзя не упомянуть и о том, что компания является крупным налогоплательщиком и, кроме всего прочего, активно занимается благотворительностью, оказывает поддержку спорту, детским домам, молодым талантам.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Вот уже много лет во главе предприятия стоит Председатель Совета директоров ООО «СНЭМА-СЕРВИС», кандидат экономических наук Альберт Нуриманович Багаутдинов. Стаж его профессиональной деятельности - 46 лет! За свой труд он был награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ, имеет почетные звания: «Заслуженный работник Минтоп­энерго РФ», «Заслуженный нефтяник РБ». В течение 11 лет возглавлял Федерацию спортивной борьбы куреш. В 2017 году стал лауреатом конкурса «Меценат года». Под крылом этого крепкого хозяйственника и грамотного руководителя компания добилась немалых высот и не собирается останавливаться на достигнутом!

В столь непростое для экономики и бизнеса время предприятие уверенно продолжает идти вперед. «СНЭМА-СЕРВИС» активно участвует в тендерах на заключение крупных контрактов, старается выстраивать стратегические отношения и долгосрочное сотрудничество на перспективу, расширяет сферу деятельности и географию присутствия.

Не секрет, что серьезные заказчики, выбирая подрядчика, руководствуются такими критериями, как авторитет компании на рынке, опыт работы, широкий спектр услуг, применение инновационных технологий, квалификация персонала, ценовая политика. Сотрудничая с

ООО «СНЭМА-СЕРВИС», заказчик получает единого подрядчика, выполняющего весь комплекс работ. Это удобно, экономично и позволяет существенно сокращать сроки ввода объекта в эксплуатацию, контролировать качество строительства и монтажа, оперативно решать текущие вопросы. И еще, лучшим залогом дальнейшего сотрудничества является уже имеющийся совместный опыт работы. Заказчики, которые видели профессионалов компании в деле, отдают предпочтение компании как надежному, проверенному партнеру. А тем, кто хочет трудиться, никакой кризис не станет помехой!

Уважаемый Альберт Нуриманович!

Коллектив «СНЭМА-СЕРВИС» от всего сердца поздравляет Вас с 65-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастливой семейной жизни! Пусть все Ваши планы и начинания будут с легкостью реализованы, а препятствия, возникающие на пути, лишь служат поводом стать еще настойчивее и сильнее!