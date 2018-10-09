«Все переломанные»: стали известны личности подростков, разбившихся под Шакшой в Уфе

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-09T20:33:51+03:00

С многочисленными травмами и в тяжелом состоянии четверо сейчас находится в реанимации

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Трагедией закончилась поездка на автомобиле для пятерых подростков в возрасте от 16 до 18 лет из Уфы. Ранним воскресным утром машина, на которой ехали ребята, на огромной скорости врезалась в кучу асфальта, оставшуюся после ремонта на трассе Уфа - Шакша. От удара бампер отечественной «легковушки» смяло напрочь, а салон искорежило, зажав в смертельных тисках ребят. В итоге 17-летний водитель погиб на месте аварии, а четверо пассажиров с серьезными травмами были доставлены в больницу.

ПОПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ ОТ СОТРУДНИКОВ ДПС

Как рассказала мама одной из пассажирок, 16-летней Дарьи З., в субботу вечером к дочери в гости с ночевкой пришла ее близкая подруга Лена (здесь и далее имена изменены – ред.). Девочки легли спать, а утром за ними заехали приятели.

- Утром в воскресенье нам позвонили уже из больницы и сказали, что моя дочь попала в аварию, и ей требуется срочная операция, так как она сломала позвоночник, - вздыхает женщина. – Потом я уже узнала, что в салоне были ее друзья – и Лена, и Андрей, и Тимур. А сам водитель погиб.

Автомобиль влетел в огромную кучу асфальта, оставшегося после ремонта дороги

Как выяснилось, 17-летний Павел, который жил в Иглино, пригласил всех к себе в гости, а в шесть утра в воскресенье на отцовской «четырнадцатой» решил развезти приятелей по домам, чтобы родители ни о чем не догадались.

Что происходило дальше, остается только пока предполагать: как рассказали знакомые подростков, у Павла не было водительского удостоверения, а потому, когда сотрудники ДПС велели ему остановиться, дал по газам, в надежде ускользнуть. Но на автодороге «Уфа - Шакша», неподалеку от улицы Вологодской, парень не справился с управлением: сначала врезался в бетонные ограждения, а затем в огромную кучу асфальта, снятую накануне с дороги.

- Пацан не остановился на требование ДПС на повороте на старую шакшинскую дорогу после моста в сторону города. Сотрудники ДПС поехали за ним с моими документами, - рассказал очевидец событий Вячеслав Р. - Когда я подъехал к ремонтируемому мосту, труп лежал на дороге, а пострадавшие были уже в «скорых».

От "четырнадцатой" осталась груда искореженного металла

Фотографии с места происшествия немедленно разлетелись по соцсетям, а жители Башкирии начали спорить, кто же виноват в этой ситуации, и был ли вообще как-то огорожен опасный участок дороги.

- Никаких сигнальных ламп я не видел с самого начала ремонта, утверждает Виктор С.- Только кое- как поставленные отбойники, или как их называют

- Вообще- то, там куча знаков стоит и ограждение. Глаза нужно открывать, когда за рулём, - спорит Вадим М.

- Вы ночью там проезжали? В дождь, не зная, что там ремонт? Это полностью вина дорожников. Где световое ограждение? Где хоть какой знак? В темноте перед мостом через Уфимку накидали в ямы нового асфальта, их в темноте от ям не отличишь - такие же черные дыры. Мост ремонтируют уже минимум месяц! – парирует Дмитрий И.

СЛОМАННЫЕ ПОЗВОНОЧНИК И РЕБРА

От полученных травм водитель «четырнадцатой», 17-летний Павел погиб на месте, не дожив всего пару недель до своего совершеннолетия.

- Парень сто процентов не был пристегнут, погиб сразу. Головой об лобовое, грудью и животом об руль, - рассказывает очевидец Олег Д.- А девушке, сидевшей рядом, повезло. Она была пристегнута, это и спасло ей жизнь.

На переднем пассажирском сиденье как раз находилась 16-летняя Даша З. Девушка выжила, но получила серьезные травмы, и сейчас находится в реанимации.

- У Даши сломана нога, ребра с четвертое по десятое, сильно разбито лицо, - рассказывает мама девушки. – Но самое ужасное, что у нее сломан позвоночник. В воскресенье ее пришлось экстренно прооперировать. Сейчас дочь находится под действием сильных обезболивающих препаратов, и к ней пока не пускают.

Пассажиры находятся в больнице с многочисленными переломами

Подруга Даши 17-летняя Лена отделалась переломом бедра и серьезными ушибами мягких тканей. Какие именно травмы получил 16-летний Тимур, известно мало. Мама подростка отказалась от каких-либо комментариев, уточнив, что мальчик сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. 18-летний Андрей находится в сознании и лежит в травматологическом отделении с переломом ноги.

После операции Даше потребуется дорогостоящий корсет, который будет поддерживать позвоночник, а потом девушке предстоит длительная и дорогостоящая реабилитация. Родители одноклассников Дарьи открыли сбор, где каждый может помочь девушке восстановиться любой посильной суммой. Если вы решите принять участие в сборе, обращайтесь в редакцию «КП-Уфа», и мы сообщим реквизиты счета или поможем связаться с мамой Дарьи.