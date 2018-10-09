2018-10-09T17:33:36+03:00
Происшествия

Уфимец избил подругу бывшей девушки, которая мешала ему помириться с возлюбленной

Инцидент произошел в одном из развлекательных центров [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В Уфе молодой человек пытался помириться со своей девушкой, но все закончилось избиением ее подруги. Инцидент произошел еще в середине прошлого месяца в торгово-развлекательном центре «Мегаполис», что находится на улице Менделеева, однако запись в социальных сетях появилась лишь на днях. Она быстро распространилась по сети, и случай получил огласку.

На видео видно, как к двум девушкам подходит молодой человек. Одну из них он пытается вывести на разговор и даже старается подарить ей розу. Как выяснилось, перед ним была девушка, с которой он совсем недавно расстался. В этот день он предлагал ей возобновить отношения.

Его пассия отказала ему и не стала с ним разговаривать, но «Ромео» не отступал и не давал ей проходу. Тогда за девушку решила заступиться ее подруга - уфимка стала ее уводить, но сама пострадала от этого. Разъяренный романтик ударил ее по лицу с такой силой, что та упала на пол. На этом злоумышленник не остановился – после нокаута он нанес ей удар ногой с размаху.

На помощь к девушке прибежали свидетели происшествия, а молодого человека скрутила охрана ТРК. Вряд ли после содеянного его любимая решилась на примирение.

В полицию об инциденте пострадавшая заявлять не стала заявлять.

В Уфе парень нокаутировал подругу бывшей девушки, чтобы та не мешала мириться.

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