В Уфе соседи мальчиков, которым мужчина угрожал убийством, рассказали свою версию событий

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-08T16:54:14+03:00

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Весь город взбудоражила новость о том, что 16 сентября в одном из дворов по улице Первомайской мужчина затолкал в свой автомобиль двоих ребят, Колю и Рому, и вывез на реку, где угрожал им убийством. Таким образом уфимец заступился за своего ребенка, которого во дворе закидали камнями. Мать одного из детей, которого он вывез, написала заявление в следственный отдел. На данный момент возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

«ДЕРЖАТ ВЕСЬ ДВОР В СТРАХЕ»

На неделе оказалось не все так однозначно – жители двора высказали свое мнение об этих ребятишках. По их мнению, дети всегда устраивают беспредел во дворе, издеваются и смеются над сыном этого мужчины, потому что у того косые глаза.

- Весь наш двор в курсе всего, что было. Про поведение детей этих все знают – они далеко не ангелы. Этот Рома чуть глаза не лишил мальчика. Правильно папа сделал, что поговорил с Ромой и Колей. Это весь двор хотел сделать, он единственный решился, - говорит Светлана, жительница дома. – После того, как возбудили уголовное дело, во дворе снова начали издеваться над мальчиком – говорят ему, твоего папу посадят, будет уголовником, в тюрьме будешь его навещать.

Соседи уверены, что никаким пистолетом мужчина детям не угрожал, а лишь напугал их, чтобы те перестали издеваться над его ребенком. Известно, что мужчина работает дальнобойщиком, а когда находится в Уфе, работает таксистом.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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